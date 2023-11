Steam Deck ya cuenta con más de 12.000 juegos compatibles

Una vez más aquí estamos para contarte que Steam Deck ha superado los 12.000 juegos compatibles. Por lo tanto, la consola de Valve continúa engordando su catálogo, si no al nivel en que lo hacía al principio de su andadura, de manera bastante estable al menos.

Cabe recordar a este respecto que nos hicimos eco del hito de los 10.000 juegos compatibles a principios de julio, unos diez meses después de que hiciese lo propio con los 5.000, por lo que el ritmo de comprobación y parcheo va más o menos igual. Sin prisa, pero sin pausa, se podría decir.

¿Y qué significa eso de comprobación y parcheo? Lo que hemos explicado en otras ocasiones: que se compruebe qué juegos funcionan y en qué grado lo hacen, pues en la práctica son muchos más los títulos compatibles de los que se cuentan, pero en este sentido Valve se lo toma con calma; y que se apliquen los parches que mejoran la compatibilidad en los componentes que hacen posible que Steam Dec, un dispositivo con sistema operativo Linux, pueda ejecutar juegos de Windows.

Así, mientras que hay quienes se afanan en pulir aspectos técnicos en componentes como Proton, poniendo especial atención en los títulos más populares, los hay que se dedican a probar juegos y asignarles una valoración que la comunida vota en base a su propia experiencia: platino, oro, plata, bronce… Te haces una idea ¿verdad?

Sobre ese esfuerzo es cómo se determina cuántos juegos compatibles con Steam Deck hay, separándolos en tres grupos: verificados, jugables y no compatibles. Los verificados son los que además de funcionar correctamente, están y adaptados para ofrecer la mejor experiencia en Steam Deck; los jugables son aquellos que funcionan bien, pero pueden tener algún fallo o no estar bien adaptados a la pantalla y controles del dispositivo; y los no compatibles… Pues eso.

Los números al momento de publicar esta entrada según los datos de SteamDB, son:

4.080 juegos verificados.

8.081 juegos jugables.

3.539 juegos no compatibles.

Algunos de los juegos verificados para Steam Deck más recientes son Dungeon Golf, Lords of the Fallen, The Talos Principle 2, Viewfinder o World of Horror…

Y ahora, a por los 15.000 títulos compatibles, algo que debería suceder hacia mediados del año que viene. Por supuesto, lo importante no es tanto la cantidad como la calidad, y esa es precisamente la razón por la que una consola que no deja de ser un PC avanza tan despacio en este aspecto, cuando el catálogo de juegos disponibles en Steam se acerca a los 100.000, la gran mayoría de ellos para Windows, eso sí.