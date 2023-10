Twitter elimina los círculos, ¿puede ser un problema?

El ciclo de vida de los círculos de Twitter ha terminado por ser bastante corto y, dado que parece que nunca llegó a alcanzar el éxito esperado, hasta es probable que no supieras de su existencia hasta este momento. Si este es el caso, hablamos de una función que se empezó a probar públicamente en mayo del año pasado, y que tan solo tres meses después completó su fase de pruebas y se desplegó por completo, permitiéndose de este modo su uso por parte de todos los usuarios de la red social.

Su funcionamiento era bastante sencillo, nos permitía seleccionar hasta un máximo de 150 usuarios de Twitter, que serían la única audiencia que podría ver los mensajes que publicábamos para el círculo. Como ya planteé en su momento, era un interesante movimiento para replicar el alcance controlado de las publicaciones que ofrece Facebook, pero con la diferencia de que, en el caso de los círculos, era posible añadir a personas aunque éstas no nos siguieran.

Durante los primeros meses de su existencia, los círculos de Twitter no alcanzaron demasiada relevancia y, desgraciadamente, la primera vez que volvimos a hablar de ellos, fue para informar sobre un importante fallo en los mismos, pues algunas de las publicaciones que, en teoría solo debían ser vistas por los integrantes de un círculo, en realidad eran visibles de manera universal. ¿Y qué hizo Twitter? Pues esperar cerca de un mes antes de confirmar la incidencia a los usuarios afectados. Ya indiqué en su momento la razón por la que esta manera de proceder me parecía más que reprochable.

Como ya indicaba al principio de esta noticia, los círculos de Twitter ya no están disponibles y esto, en principio, puede pasar por ser una noticia menor, pues como también indicaba anteriormente, no parece que esta función haya suscitado un enorme interés en los usuarios (aunque tampoco debemos descartar que sí que haya sido así y que, en consecuencia, Elon Musk la haya eliminado para sumarla, más adelante, a los beneficios exclusivos de Twitter Blue) y, claro, es lógico que se elimine una función no empleada. Nada que objetar en este punto.

Ahora bien, desde los despidos masivos de finales del año pasado el funcionamiento de la red social, en el plano técnico, ha sido bastante inestable, y barbaridades como el traslado de servidores que se llevó a cabo a principios del año pasado demuestran la poca importancia que se le concede, por parte de Musk, a la plataforma tecnológica (sí, la misma que quiere emplear para sustituir a los bancos a finales de 2024).

Así, si hace unos meses reaparecieron «mágicamente» mensajes que habían sido eliminados por sus autores, no parece muy aventurado pensar que tarde o temprano los mensajes publicados en los círculos se hagan totalmente públicos. Podemos dar por sentado que, de ocurrir, será accidentalmente, pero también deberíamos dar por sentado que tarde o temprano pasará y, por lo tanto, nuestra recomendación, si usabas los círculos, es que elimines todas las publicaciones dirigidas a los mismos y que no quieras que trasciendan públicamente. Sí, es posible que no llegue a ocurrir, pero visto el funcionamiento de Twitter estos últimos tiempos, jugárselo todo a esa carta no parece la opción más recomendable.