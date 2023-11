¿Llegará la carga lateral con iOS 17.2?

Apple liberó, recientemente, la beta pública de iOS 17.2, un movimiento que nos permitió averiguar que, con esta actualización, los iPhone 15 Pro y Pro Max ya podrán empezar a utilizar la función de grabación de Vídeo Espacial, que fue anunciada durante la presentación de la generación actual del smartphone de los de Cupertino y que se dirige, en exclusiva, a la creación de contenido 3D que podrá ser visualizado en el ya anunciado pero todavía no disponible Apple Vision Pro.

Esta es una novedad que será bienvenida por una pequeña parte de los usuarios de iOS 17.2 pues, claro, se circunscribe a un conjunto bastante pequeño de los mismos, concretamente al de los poseedores de un iPhone 15 Pro o Pro Max que tengan previsto comprar un Apple Vision Pro cuando salga a la venta a principios de 2024, inicialmente solo en algunas Apple Store de Estados Unidos. No sé, estadísticamente hablando, a qué porcentaje de usuarios sobre el total de aquellos que van a emplear iOS 17.2 afectará, pero podemos dar por sentado que será una cantidad ínfima.

Hay otra novedad, sin embargo, que apunta a tener mucho más calado, si bien es cierto que puede llegar por fases y que, salvo sorpresa, solo lo haría en su totalidad a algunos mercados. Y, evidentemente, cuando lo haga no será por deseo expreso de los de Cupertino, sino porque, hablando claro, no les queda más remedio. Hablo, por supuesto, de la carga lateral, es decir, de que los usuarios puedan, libremente, instalar apps de fuentes distintas a la App Store.

Apple siempre se ha mostrado en contra de este modelo, según afirman porque ofrece un mayor nivel de seguridad al usuario, pero no nos engañemos, también porque le garantiza el control total de lo que llega a iOS… con los ingresos que esto genera. Apple puede prohibir los medios de pago de terceros (es decir, los que no pagan comisión) en la App Store, pero no en tiendas de terceros ni en apps descargadas desde otras fuentes. Y esto, claro, supone el riesgo de perder una porción bastante importante del pastel.

Sin embargo, la Ley de Mercados Digitales, de obligado cumplimiento a partir de marzo de 2024, va a cambiar las reglas de juego para Apple, que se verá obligada a permitir la descarga e instalación de apps desde orígenes externos al ecosistema de Apple. Y parece que iOS 17.2 puede suponer un paso bastante importante en este sentido. No sabemos si el definitivo o uno intermedio, pero lo que nos indica la documentación oficial del sistema operativo es que hay avances en este sentido.

Hasta ahora, los únicos medios habilitados por Apple para la instalación de apps en un iPhone eran la App Store y la plataforma TestFlight, ambas bajo su control. Sin embargo, de la mano de iOS 17.2 llega Managed Apps, una función que permitirá, en dispositivos gestionados en un entorno MDM, la instalación de apps con orígenes distintos a los mencionados anteriormente. Esto, claro, solo tiene aplicación en entornos administrados (es decir, que el dispositivo no es gestionado directamente por su usuario, sino por un administrador que se responsabiliza de un parque de dispositivos, ya sea en una empresa, en una institución pública, etcétera).

Managed Apps debutará con iOS 17.2 y lo hará de manera global. Esto no significa, necesariamente, que de su mano lo vaya a hacer también la carga lateral, pero sí que supone un avance bastante importante en este sentido, pues sienta la base tecnológica para que el sistema operativo permita instalar software con origen en repositorios externos. Y esto es algo en lo que Apple debe pisar el acelerador, pues el tiempo pasa muy rápido y, en realidad, marzo de 2024 está a la vuelta de la esquina. Quizá, su liberación, que presuponemos que se producirá solo en la Unión Europea, esté pendiente tan solo de afirmar la tecnología para geolocalizar de manera fiable el iPhone, y bloquear o desbloquear funciones en base a la ubicación del usuario.