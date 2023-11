GTA 6 será presentado el 3 de diciembre

Hace un par de semanas os contamos que Rockstar estaba planeando el anuncio de GTA 6 para este mismo mes de noviembre, cosa que se cumplió, y que la propia compañía dijo abiertamente que publicaría el primer tráiler del juego en algún momento del mes de diciembre. No teníamos una fecha concreta, pero un nuevo rumor apunta directamente al 3 de diciembre.

Es importante destacar que aunque estemos hablando de un primer vídeo oficial de GTA 6 esto no quiere decir que el mismo vaya a mostrar muchas escenas con juego real, de hecho hay muchas posibilidades, como por ejemplo que acabe siendo solo una cinemática. Todas las posibilidades están abiertas, aunque nosotros esperamos que Rockstar piense a lo grande y nos muestre cómo lucirá el motor gráfico del juego.

¿Y por qué el 3 de diciembre? Esa fecha no es casualidad, ya que coincide con los The Game Awards, una entrega de premios muy importante dentro del mundo de los videojuegos. No hay duda de que sería un escenario de gala para la presentación de GTA 6. No obstante, tened en cuenta que esta fecha no está confirmada oficialmente, y que por tanto podría no cumplirse, aunque como he dicho tiene mucho sentido.

En cualquier caso, tanto si se cumple esa fecha como si no, lo importante es que estamos muy cerca de descubrir por fin qué pinta tendrá GTA 6, uno de los juegos más esperados y más importantes de la presente generación. Sobre este tema creo que estaría bien que Rockstar resolviese esa duda que todos tenemos, si GTA 6 será un juego de transición intergeneracional o si llegará únicamente a PS5, Xbox Series X-Series S y PC.

A título personal, creo que las informaciones más recientes que hemos ido viendo apuntaban a que podría ser exclusivo de la generación actual, de hecho el final de la generación actual de consolas es un hecho desde este mismo verano, cuando se confirmó la cancelación de la versión de Lost Soul Aside para PS4. Ya no llegarán más juegos triple A ni a PS4 ni a Xbox One, y parece que por fin hemos cerrado casi por completo esa controvertida etapa de transición generacional.

Digo casi porque, al final, las grandes franquicias deportivas y también ciertos títulos menores seguirán llegando a ambas plataformas. No obstante, no veremos más grandes lanzamientos en la old gen, incluida PS4, una consola que ha sido una de las más longevas de la historia. Volviendo a GTA 6, os recuerdo que este juego podría convertirse también en el más caro de la franquicia, y que su precio podría subir a los 70 u 80 euros.