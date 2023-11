PS5 gana a Xbox Series X y Series S y está a punto de doblarlas en ventas

Si miramos los datos que tenemos de las ventas acumuladas de las consolas actuales no hay ninguna duda, PS5 gana a Xbox Series S y Xbox Series X, aunque es cierto que en ventas absolutas Nintendo Switch sería ahora mismo la ganadora indiscutible, siempre que tengamos en cuenta las ventas totales acumuladas de la presente y de la anterior generación de consolas.

Los datos que tenemos cuentan hasta el 28 de octubre de 2023, lo que significa que están debidamente actualizados y que son muy fiables. En ellos podemos ver que PS5 ha vendido un total de 45,37 millones de unidades desde que llegó al mercado a finales de 2020, y que Xbox Series S y Xbox Series X acumulan un total de 24,33 millones de unidades vendidas en conjunto.

He destacado lo de «en conjunto» porque si hiciéramos una valoración separada de las ventas de Xbox Series X, que es la rival real de PS5 por rango de precio, la cifra sería mucho más baja. Microsoft no facilita datos separados de ambas consolas, así que mucho me temo que nunca sabremos realmente el peso de cada una de esas consolas en las ventas totales. Con todo, esto nos permite sacar en claro que Microsoft no se equivocó cuando apostó por lanzar dos modelos, ya que al final le ha permitido competir mejor con PS5.

PS5 gana a Xbox Series X y Series S en todos los mercados

Y gracias al empuje que ha tenido la consola en Europa con las últimas temporadas de ofertas sus ventas se han disparado de una manera sorprendente. Se estima que durante el mes de octubre la consola de Sony vendió en Europa 621.337 unidades, mientras que Xbox Series X y Series S solo sumaron 126.939 unidades vendidas. Nintendo Switch consiguió alcanzar las 223.760 unidades vendidas.

Para darle un mayor contexto a esos números podemos establecer una comparativa directa con los resultados del mismo mes en 2022, y la verdad es que los resultados son muy interesantes. Las ventas de PS5 se doblaron en octubre de 2023 (subieron un 203,6%), pero las ventas de Xbox Series X y Series S bajaron un 35,4%. Nintendo Switch también cayó un 24,9% en esa comparativa año sobre año.

¿Qué nos dice esto? Pues que Xbox Series X y Series S son las consolas menos vendidas en el viejo continente, y que ambas consolas tampoco han tenido el éxito esperado a nivel global. Es cierto que con 24,33 millones de unidades no podemos considerarlas como un fracaso, pero está claro que no han cumplido con las expectativas de Microsoft, y a este ritmo podrían acabar quedando incluso por debajo de las ventas de Xbox One y Xbox One X.

A título personal debo decir que es una pena, porque Microsoft hizo un buen trabajo con ambas consolas a nivel de hardware, y ha acertado con propuestas como el Game Pass, pero al final está claro que no ha sido suficiente para tumbar a Sony. Es importante tener en cuenta que la compañía nipona partía con una importante ventaja en esta generación, la colosal victoria que logró con PS4 y los errores que cometió Microsoft con Xbox One.

Sé que la guerra de la generación todavía no ha terminado, pero mucho tiene que cambiar la cosa para que Xbox Series X y Series S tengan alguna oportunidad de remontar. Es muy poco probable, y con Nintendo Switch 2 cada vez más cerca mucho me temo que, al final, las dos consolas de Microsoft van a ser las grandes perdedoras de esta generación.