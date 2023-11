¿Buscando ofertas de juegos? Las principales plataformas de distribución digital de videojuegos han comenzado sus campañas promocionales por el Black Friday 2023 y es muy buena ocasión para adquirir ese juego que tuvieras en la sección de deseados.

Esta semana te estamos ofreciendo artículos sueltos y especiales con las mejores ofertas que se pueden encontrar en este ‘Viernes Negro’. Si estás buscando consolas, no debes perderte esta entrada con ofertas de PS5, Xbox Series y Nintendo Switch, y los títulos principales para cada una de ellas. Pero si buscas juegos para PC, nada mejor que acudir a la distribución digital.

Ofertas de juegos

Steam, la plataforma de Valve Corporation, que lidera por ingresos y usuarios el segmento, ha puesto en marcha sus ‘rebajas de otoño’ que hasta el 28 de noviembre a las 19H ofrece interesantes descuentos en casi todo su catálogo. Vemos Star Wars Jedi Survivor con el 40%; el Hogwarts Legacy con otro 40%; Age of Empires con el 50% por solo 19 euros; No Man’s Sky con elk 50%; Uncharted con el 40% y un larguísimo etc.

Las principales franquicias también están rebajadas y vemos descuentos importantes en Call of Duty (hasta el 67%) Doom (80%); The Elder Scrolls (80%); The Witcher (80%); Final Fantasy (50%); Fallout (80%); FarCry (85%), StarWars, Halo, Resident Evil…. y en casi todas las grandes. La consola Steam Deck LCD también está rebajada, lo mismo que la estación de acoplamiento Deck. Y si no lo has jugado todavía, aprovechar la prueba gratuita de Diablo IV.

Lo mismo podemos decir de otra de las grandes plataformas, Epic Games, con un montonazo de juegos en oferta hasta el 28 de noviembre y el siempre interesante cupón Epic que durante el Black Friday, permite ahorra un 33 % en todas las transacciones válidas con un precio unitario o combinado de 14,99 € o más al finalizar la compra. Además, durante esta semana, puedes conseguir un 10% de descuento adicional a través de sus recompensas.

Seguimos con GOG, el servicio de venta y distribución de videojuegos de la empresa polaca CD Projekt, especializado en juegos clásicos (aunque tiene de todo) y que lleva por bandera que todo lo que ofrece está libre de DRM, también ofrece esta semana rebajas interesantes en todo el catálogo. Y si buscas algunos de sus grandes juegos, sea Cyberpunk o The Witcher, quizá los encuentres al precio más bajo de todo el mercado.

No queremos terminar esta selección sin Humble Bundle, una plataforma que nos encanta por dos motivos. Uno es que ofrece paquetes de juegos comerciales e independientes para Windows, Mac y Linux a un precio muy económico y que suele estar personalizado por saga, desarrollador o género. El otro motivo es que destina una parte de los ingresos a organizaciones benéficas como la Cruz Roja. Siempre destacable en el mundo que vivimos…

Buena oportunidad en el Black Friday para conseguir esas ofertas de juegos que estabas esperando. Y aquí, a diferencia de otros que practican el ‘Black Fraude’, no hay trampa ni cartón, ya que el descuento se realiza sobre el precio oficial de lanzamiento y verás claro si interesa o no. Buena compra y ¡a jugar!