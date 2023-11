iPhone con pantalla privada para evitar que te espíen, una propuesta interesante

Apple siempre está buscando nuevas maneras de mejorar la privacidad del iPhone, y en esta ocasión una de las novedades más interesantes se encuentra en una posible pantalla privada. La idea es muy sencilla, todos sabéis lo que supone utilizar el smartphone en público, y cómo este puede acabar siendo el objetivo de miradas indiscretas.

Normalmente no es un problema, pero es recomendable evitar el uso de contraseñas y de cualquier método similar de autenticación y registro en zonas públicas porque, al final, esta información sensible puede acabar quedando expuesta a esas miradas indiscretas. Tampoco es plato de buen gusto cuando, por ejemplo, estamos teniendo una conversación a través de una aplicación de mensajería instantánea y tenemos a alguien mirando continuamente la pantalla de nuestro smartphone.

Para poner esto en perspectiva basta recordar que si alguien ve el código de autenticación que utilizamos en nuestro iPhone tiene la llave para restablecer Face ID, y con esto podría adueñarse por completo de nuestro smartphone en caso de robo. También podría utilizar esas contraseñas que nos ha visto introducir en la pantalla de nuestro smartphone.

Sé que no siempre le damos la importancia que merece, pero el tema del espionaje a través de la pantalla de nuestro smartphone es más serio de lo que parece, y por eso Apple está considerando tomar medidas al respecto. En este sentido, la compañía de la manzana podría optar por la implementación de una pantalla privada en el iPhone, una idea que no es realmente nueva, pero que sin duda sería de gran utilidad.

Dicha pantalla privada mantendría la calidad y el brillo ideales cuando el usuario está colocado de frente con respecto al iPhone, algo que podría detectarse utilizando los sensores y la cámara frontal, y sería totalmente invisible a los que estén colocados en los laterales o en ángulos que no coincidan con esa posición frontal, ya que ofrecería una imagen totalmente oscura o borrosa.

La compañía de la manzana mordida también tiene otra patente interesante que podría ser muy útil, y se conoce como ángulos de visión ajustables, la cual permitiría ajustar el ángulo de visión de una pantalla en tiempo real precisamente para conseguir que esta solo sea visible desde una posición concreta, reduciendo con ello el riesgo de esa miradas indiscretas.

Es importante tener en cuenta que, aunque ambas patentes son interesantes y su valor resulta incuestionable, de momento Apple no ha confirmado que vaya a adoptar ninguna de ellas en sus futuros productos, así que ahora mismo solo quedan como una buena idea sobre el papel. Personalmente me gusta mucho la idea, ya que en más de una ocasión me he sentido incómodo al utilizar el smartphone en lugares concurridos precisamente por eso, por la tendencia de algunos mirar donde no deben.