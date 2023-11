La GeForce RTX 4090 sigue subiendo de precio, España se libra de momento

El precio de la GeForce RTX 4090 sigue subiendo a nivel global, aunque en España todavía es posible encontrar algunas unidades a precios bastante buenos, sobre todo si tenemos en cuenta la situación que se está viviendo en algunos países, incluyendo Estados Unidos, donde el coste de dicha tarjeta gráfica se ha disparado en la mayoría de los casos por encima de los 2.000 dólares.

Echando un vistazo en diferentes minoristas españoles el precio más bajo que he podido encontrar ha sido 1.699,95 euros. Este precio corresponde a la Palit GeForce RTX 4090 GameRock, que adopta un diseño bastante cuidado y tiene una calidad de construcción acorde a su precio. La verdad es que es muy curioso que por una vez tengamos mejores precios en tarjetas gráficas que Estados Unidos, pero debéis tener en cuenta que la situación podría cambiar a corto o medio plazo, y que en este caso es una oferta especial por el Black Friday.

Ahora mismo por 1.699,95 euros esa Palit GeForce RTX 4090 GameRock es sin duda una excelente opción, ya que representa un ahorro medio de casi 400 euros frente al precio habitual que suele tener la GeForce RTX 4090 con una calidad de ensamblado mínima. En otros minoristas donde no hay ofertas por el Black Friday aplicadas a la esta tarjeta gráfica el precio medio es de 2.200 euros. Si estabas pensando en comprar una desde luego yo no esperaría, porque puede que en unas semanas, cuando acabe la temporada de ofertas de este año, los precios suban todavía más.

Por qué está subiendo el precio de la GeForce RTX 4090

La principal razón está en la alta demanda que está teniendo esta tarjeta gráfica, que a su vez está generando una situación de bajo stock que de momento no parece que vaya a resolverse a corto plazo. Todo esto no hace más que reforzar mi teoría de que el precio del tope de gama de NVIDIA no hará más que subir en las próximas semanas, en cuanto terminemos el Black Friday, el Cyber Monday y una posible campaña navideña de ofertas para diciembre.

Si buscas una alternativa más económica tienes la GeForce RTX 4080 de MSI rebajada a 1.199,90 euros, el precio más bajo de su historia. Teniendo en cuenta las diferencias que presenta frente a la GeForce RTX 4090, tanto en materia de rendimiento como de memoria gráfica, es una excelente alternativa a aquella. Con ella podrás jugar a cualquier cosa en 4K con todas las garantías, y podrás activar el trazado de caminos y compensarlo con DLSS 3.5, que incluye Super Resolution, Reconstrucción de Rayos y Generación de Fotogramas.