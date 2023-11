HP Smart es una aplicación que ayuda a los usuarios a imprimir, escanear, compartir archivos y en general a administrar las impresoras HP, y suele venir instalada en computadoras personales OEM de HP. Una herramienta útil para los que tienen una impresora de la marca, pero ¿para qué sirve sin impresoras HP o sin ordenadores de este fabricante? Obviamente: nada.

Resulta que HP Smart se está instalando automáticamente en equipos con Windows 10 y Windows 11. En equipos que no son HP y para usuarios que ni siquiera tienen una impresora. Y lo que es peor: sin conocimiento ni consentimiento del usuario.

La aplicación se sitúa en el menú de inicio de Windows en la sección de «añadidas recientemente» e incluso en máquinas virtuales, aunque ninguno de estos sistemas haya estado vinculado a un producto HP. Y si tienes otras impresoras en el Panel de control, incluida la grabadora Microsoft XPS, todas se muestran como impresoras HP, modelo “M101-M106”.

Microsoft dice que está investigando el asunto. La causa de este error no está clara, pero podría estar relacionada con alguna actualización de Windows o instalación de controladores. Son ese tipo de errores en las actualizaciones que se repiten una y otra vez en una rueda que se repite sin control y que obligan al usuario que trabaje con máquinas de producción a bloquear (retrasar) las actualizaciones de Windows.

No obstante, este caso es peculiar y forma parte de la obsesiva estrategia de inflar de software y servicios un Windows que llega pleno de publicidad, software basura que los usuarios no han pedido y en su gran mayoría no necesitan. Todo este Bloatware es uno de los principales problemas de los sistemas de Microsoft, ocupan recursos de manera innecesaria y como en este caso ponen de los nervios al más calmado. Porque este caso no es único. Si quieres Windows ligero, ya sabes, usa herramientas como Tiny.

Afortunadamente, la aplicación HP Smart no parece perjudicar el rendimiento o la seguridad de los PCs, pero es molesta y confusa para los usuarios que no usan impresoras ni equipos HP. Incluso podría confundirse con malware. Afortunadamente, la aplicación se puede desinstalar fácilmente. Es urgente que Microsoft aborde este caso en particular, evite la instalación de aplicaciones no deseadas y en general, adelgace la versión por defecto de Windows y devuelva el control a los usuarios del software que quiere o no quiere usar en Windows.