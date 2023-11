Dónde colocar un repetidor Wi-Fi: consejos para no equivocarte

Esa es una de las preguntas que nos solemos hacer cuando compramos un dispositivo de este tipo, dónde debería colocar mi nuevo repetidor Wi-Fi. Sé que a simple vista puede parecer una cuestión poco importante pero la verdad es que ocurre todo lo contrario, es una pregunta fundamental porque de su colocación dependerá tanto la cobertura como la intensidad y la calidad de la señal, y también el rendimiento.

Con esto quiero decir algo tan sencillo como importante, un repetidor Wi-Fi mal colocado puede acabar dándonos serios quebraderos de cabeza, y si no hemos afinado realmente bien su posición es probable que tengamos una experiencia nefasta. No todo el mundo es consciente de esta realidad, y por eso hemos querido dar forma a este artículo, en el que os vamos a explicar dónde es mejor colocar un repetidor Wi-Fi.

La posición del repetidor se puede cambiar fácilmente, así que no os preocupéis si no habéis acertado con su colocación a la primera, ya que solo tendréis que buscar otra ubicación más acertada y acorde a lo que os vamos a contar a continuación. Como siempre, si tenéis alguna duda podéis dejarla al final del artículo y estaremos encantados de ayudaros a resolverla. Sin más preámbulos poneos cómodos, que entramos en materia.

Dónde debería colocar mi repetidor Wi-Fi

Toma como base dos importantes puntos clave, la habitación donde está el router y las zonas a las que quieres que llegue tu Wi-Fi con el nuevo repetidor. Con esta base, tienes que tener claras dos cosas, la primera es que no puedes alejarte mucho del router con el repetidor, porque si lo haces este no recibirá la señal con la suficiente intensidad, y es probable que por eso no llegue a repetirla como debe y que, por tanto, no logres ampliar la señal.

En segundo lugar tienes que tener claro que el repetidor tendrá un alcance limitado, y que puede que en ciertos casos no sea posible llegar al lugar que quieres con repetidor Wi-Fi. En estos casos tienes dos opciones, optar por utilizar otro repetidor o bien recurrir a un PLC con funciones de repetidor Wi-Fi. Las dos opciones son interesantes, y al final todo dependerá de ti y de lo que te quieras gastar. Por ejemplo, si ya tienes un repetidor y solo vas a necesitar otro esta podría ser la mejor opción.

Por tanto, para acertar en la colocación del repetidor Wi-Fi debes buscar una posición que no esté muy alejada del router. La mayoría de los repetidores actuales, como el FRITZ!Repeater 2400, vienen con un indicador luminoso que te ayuda a encontrar el punto óptimo en este sentido. También debes tener en cuenta que si no llegas bien a la zona donde querías ampliar la cobertura no debes forzar la posición del repetidor, porque si lo alejas demasiado tendrás problemas.

También es importante que evites colocar el repetidor Wi-Fi cerca de muros y otras barreras que puedan reducir el alcance de la señal, así como de las fuentes de interferencias. Buscar una posición elevada sería lo ideal, aunque sabemos que al tener que conectarlo a un enchufe esto no siempre es posible. Si dispones de enchufes a media altura estos serán sin duda alguna tu mejor opción.

Contenido ofrecido por AVM FRIZ!