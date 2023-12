PS5 es la gallina de los huevos de oro de Sony: 40.000 consolas vendidas al día

A nivel de hardware PS5 se encuentra agotada, esto no admite ninguna discusión cuando vemos que los auténticos juegos de la generación actual basados en motores gráficos avanzados, como el Unreal Engine 5, tienen que funcionar a 720p y reescalar a 1440p para poder funcionar a 60 FPS relativamente estables. También es verdad que dicha consola ya no es tan rentable como antes, y que Sony ha tenido que bajar precios para terminar de limpiar stock, pero esto no quiere decir que no siga siendo su particular gallina de los huevos de oro.

Para entender mejor enorme importancia que tiene PS5 en los ingresos de Sony tenemos que partir de tres grandes claves: las ventas de consolas, los ingresos obtenidos por las ventas de juegos y también aquellos que provienen de la venta de servicios asociados a la consola. Las ventas de consolas son la clave principal porque, al final, cuantas más consolas vendas más ingresos obtendrás por las ventas de juegos y de servicios, así que es el pilar central de Sony.

Ese pilar central está perfectamente estructurado y es muy sólido, ya que según los últimos datos que tenemos por parte de Finbold a octubre de 2023 la consola de Sony habría registrado una media de 1.238.109 unidades de PS5 vendidas al mes, lo que nos deja una media diaria de un poco más de 40.000 unidades. Sí, es impresionante pensar que cada día se vendieron, de media a nivel mundial, más de 40.000 consolas PS5.

¿Sorprendido? Pues piensa que en lo que tardarás en leer esta noticia se habrán vendido entre 28 y 56 consolas PS5, dependiendo de lo rápido que seas. Otro dato interesante es que el pasado mes de octubre fue el mejor en ventas para la consola de Sony, y que gracias a esto PS5 se mantiene ahora mismo como la segunda consola más vendida de la compañía nipona, siempre ajustando al tiempo que lleva disponible en el mercado.

En total PS5 ha vendido unos 45 millones de unidades, cifra que la coloca todavía amucha distancia de la consola más vendida de la historia, PS2, que alcanzó un total de 158,7 millones de unidades vendidas durante todo su ciclo de vida. Se espera que la actual consola de Sony genere un mayor interés con la llegada del modelo Slim que, como ya os contamos en su momento, ha adoptado una unidad óptica extraíble, lo que permitió a la compañía nipona unificar el desarrollo y la producción bajo un único modelo.