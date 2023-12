GTA 6 podría ser exclusivo de PS5 y Xbox Series durante todo un año

No es la primera vez que hemos barajado la posibilidad de que GTA 6 acabe siendo exclusivo de PS5, algo que se ha visto reforzado por un nuevo rumor que asegura que Sony ha llegado a un acuerdo con Rockstar para conseguir una exclusividad temporal de todo un año con dicho juego. Esto quiere decir, en resumen, que GTA 6 llegará primero a PS5 y Xbox Series X-S y que no se lanzará en PC hasta un año después.

La información tiene sentido si tenemos en cuenta el precedente que sentó GTA V, un juego que llegó a Xbox 360 y PS3 en septiembre de 2013 y que no estuvo disponible en PS4 y Xbox One hasta noviembre de 2014. Los jugadores de PC tuvimos que esperar hasta abril de 2015. Si os fijáis en esas fechas de lanzamiento, al final tuvieron que pasar casi dos años para que dicho juego estuviese disponible en todas las plataformas existentes.

Con todo, la verdad es que me chirría un poco pensar que GTA 6 acabará siendo exclusivo de PS5 y Xbox Series X-S durante todo un año porque, al final, es un periodo de tiempo demasiado largo y porque el mercado del gaming en PC tiene una gran importancia. No quiero decir con esto que no pueda cumplirse, sino que el periodo de exclusividad debería ser más corto y no exceder un máximo de seis meses.

Tendremos que esperar a tener más información para ver qué ocurre finalmente con GTA 6. Puede que Rockstar aproveche la presentación del primer tráiler del juego, que está prevista para mañana a las 15:00 horas (hora de España) para confirmar la fecha y las plataformas de lanzamiento, aunque también cabe la posibilidad de que dicho estudio decida no revelar ninguna de esas informaciones todavía.

También se rumorea que Sony tendrá listo un pack de PS5 Pro y GTA 6 para finales del año que viene, una información que también tiene sentido ya que encaja perfectamente con la posible fecha de lanzamiento tanto de dicha consola como de la nueva entrega de la conocida franquicia de Rockstar.

Antes de terminar quiero comentaros algo muy importante sobre este tema, y es que el hecho de que GTA 6 sea exclusivo de PS5 y Xbox Series durante un año podría tener una consecuencia positiva para los jugadores de PC. Si este rumor se cumple, Rockstar podría aprovechar ese año de diferencia de un año para introducir mejoras exclusivas en la versión de GTA 6 para PC, como por ejemplo trazado de rayos y soporte de NVIDIA DLSS y AMD FSR.

🚨BREAKING NEWS 🚨

PLAYSTATION will have the marketing rights for GTA6 on PlayStation 5.Furthermore:The game will not be released simultaneously on PC/Consoles, leaving for PC 1 year later. PLAYSTATION is already thinking Bundle with PLAYSTATION 5 PRO #GTA6 https://t.co/BKIMNMXrx0

— Alex Smith (@AlexSmitk) December 1, 2023