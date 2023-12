Con poco que entienda uno, puedes hacerse a la idea de cuánto tiempo de soporte le queda a su teléfono, pero siempre puedes surgir dudas que no siempre se resuelven buscando. ¿Y no habrá por ahí algún recurso que facilite la vida a quienes no las tienen todas consigo? Pues claro que sí: te presentamos, en el caso de que no lo conocieras, a Android Update Matrix o Android Update Tracker. Tanto monta.

El tema del soporte de los terminales con Android está lejos de resolverse, y es que la norma suele estar todavía en torno a los dos o como mucho tres años de actualizaciones garantizadas desde el lanzamiento original del modelo ojo. Una absoluta desfachatez a la que se sigue sin poner freno, aunque parches como el desligar aplicaciones y servicios del sistema base a la Play Store han ayudado a mitigar la situación.

Eso, claro y que ya hay fabricantes como Google o Samsung a los que confiarse cuando uno quiere un teléfono Android con un soporte decente (cinco años de actualizaciones, aunque no todos los modelos de Samsung están cubiertos por esta garantía). Sea como fuere, tengas el teléfono que tengas, puede asaltarte la duda de cuánto de vida le queda por delante en lo que al mantenimiento de su software de fábrica se refiere.

Y así es como llegamos a Android Update Matrix o Android Update Tracker, una página que te librará de estar buscando por Internet el soporte que puedes esperar tu móvil o, siendo más estrictos, cuál será la última versión de Android que recibirá, punto de inflexión clave para todo dispositivo basado en Android que se precie. Por supuesto, la información que facilita esta página tiene su intríngulis, pero no le quita valor al recurso.

Por ejemplo, que los datos que se facilitan sea fidedignos pueden depender del fabricante, pues no todos proporcionan la información correspondiente o la mantienen convenientemente actualizada; puede depender de la región en la que compraste el terminal; y obviamente, también pueden variar por cambios del fabricante, aunque en este caso la información se actualizará más pronto que tarde.

Por lo demás, poco misterio tiene el uso de esta página: buscas tu teléfono por marca y modelo (puedes hacerlo más rápido con el buscador de página del navegar, en lugar de con el buscador propio del sitio) y ya está. Si lo haces a la manera rápida, el color y los símbolos indican el estado de cada modelo:

Rojo: no recibirá la actualización.

Verde claro: recibirá la actualización

Verde oscuro: ya ha recibido la actualización.

Verde oscuro con una estrella: ha salido a la venta con esa versión.

Marrón claro: lo más posible es que no vaya a recibir la actualización.

Verde claro con una x: esa será su última actualización/versión.

Además del vistazo de rigor, entrando en la página dedicada a cada modelo podrás encontrar información adicional realacionda con su soporte. Por si te lo preguntas, el sistema de rastreo de Android Update Matrix cubre desde Android 12 hasta Android 18… y sí, hay un terminal ya en ciernes que todavía estará vigente para cuando aparezca dicha versión dentro de un buen tiempo sin determinar por el momento, pero no será en breve: OnePlus 12.