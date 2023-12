Nothing Phone 2a, especificaciones, diseño final, lanzamiento y precio

Gracias a una nueva filtración tenemos más información sobre el Nothing Phone 2a, un smartphone de gama media que introducirá cambios a nivel de hardware y de diseño frente a su hermano mayor, el Nothing Phone 2, y que se dirigirá a aquellos que quieran hacerse con un smartphone de la marca pero que no puedan, o no quieran pagar el precio de este último.

Empezamos hablado del diseño y nos encontramos con un frontal todo pantalla que tiene unos bordes bastante visibles. La cámara delantera está integrada en una isleta flotante y situada en posición central. No tenemos, por desgracia, una imagen que muestre la parte trasera del terminal, ya que este va montado en una funda protectora que oculta todos los elementos clave de la parte posterior, aunque sí que podemos sacar en claro que el Nothing Phone 2a estará configurado con dos cámaras, y que estas estarán dispuestas en horizontal y situadas en posición central.

Por lo que se puede ver en la toma frontal del terminal creo que salta a la vista que la línea del Nothing Phone 2a será muy parecida a la del Nothing Phone 2, y que en líneas generales las únicas diferencias importantes entre ambos a nivel de diseño estarán en la parte trasera.

Posibles especificaciones del Nothing Phone 2a

Chasis fabricado en aluminio y cristal. Podría utilizar un chasis de plástico para reducir costes.

Pantalla de 6,7 pulgadas de tipo OLED con resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

SoC MediaTek Dimensity 7200 fabricado en 4 nm. Tiene una CPU de 8 núcleos con 2 núcleos Cortex-A715 a 2,8 GHz, 6 núcleos Cortex-A510 de alta eficiencia a 2 GHz y una GPU ARM Mali-G610 MC4.

8 GB de RAM.

128 GB de capacidad de almacenamiento.

Dos cámaras traseras de 50 MP.

Cámara frontal de 16 MP.

Android 14 como sistema operativo, personalizado con la capa Nothing OS 2.5.

Batería de 4.700 mAh compatible con recarga rápida.

Fecha de lanzamiento y posible precio

Se rumorea que el Nothing Phone 2a será presentado en febrero aprovechando el marco del MWC 2024, así que su lanzamiento debería tener lugar unas semanas después, probablemente a finales de ese mismo mes de febrero o, como mucho, a principios del mes de marzo. Eso nos coloca a una distancia aproximada de entre dos y tres meses.

Con respecto al precio, este smartphone va a posicionar en la franja alta de la gama media, ya que tendrá un coste de 400 dólares. Esta cifra se convertiría, tras aplicar cambio de divisa e impuestos, en 449 euros, haciendo el clásico redondeo que estamos acostumbrados a ver en este tipo de dispositivos. Con ese precio tendría que afrontar una competencia muy marcada, y viendo sus especificaciones no tengo nada claro que llegase a salir bien parado.