Especiales MC 2023: Los mejores gadgets del año

Vamos ya con el tercero de nuestros especiales de fin de año con lo mejor de 2023 según MC y lo hacemos nuevamente con una categoría de electrónica de consumo, base de toda nuestra movida, si es que todavía se puede utilizar una expresión así sin que suene muy viejuna.

En nuestra lista con los mejores gadgets de 2023 según MC encontrarás cacharros; dispositivos, periféricos, accesorios… En definitiva, ese aparato que nos ha encandilado y que te recomendamos con honestidad… y con un enlace a Amazon para que te lo compres si quieres, que una cosa no quita la otra.

Los mejores gadgets de 2023, según MC

Teniendo en cuenta el batiburrillo que comprende esta categoría, podrías esperar encontrarte con cualquier cosa, pero este año deriva casi todo en mundano vicio de machacar el botón. Que bien podríamos haber llamado al artículo las mejores consolas portátiles del 2023, pero… alguna que otra cosa hay. Y todo mola.

Pixel Watch 2

Categoría de producto: smartwatch

Precio: desde 350 euros

Recomendado por David Salces

Cualquier persona que lleve ya un tiempo empleando los diversos servicios de Google, sabe que uno de los puntos en los que esta tecnológica pone el foco desde hace años en la creación de ecosistema que conecte los mismos, con el fin de ofrecer una experiencia más integrada a sus usuarios. Sé que hay usuarios a los que esto les resulta algo bastante secundario, pero no es mi caso, yo prefiero una y mil veces una experiencia cohesionada, aunque entiendo que eso va en gustos.

Esta filosofía, que como digo lleva ya bastante tiempo presente en sus servicios, se ha convertido también en una de las virtudes de su ecosistema de dispositivos, un ecosistema que, desde este año, en España ya podemos disfrutar en mayor medida que hasta ahora gracias a la llegada a nuestro mercado del smartwatch de Google, el más que destacable Pixel Watch 2. Un dispositivo que estoy terminando de probar en estas fechas (sí, pronto publicaré una review) y que me ha devuelto el interés por este tipo de gadgets.

Esta generación del Pixel Watch no supone un gran salto evolutivo con respecto a la anterior, pero si que ataca algunos de los puntos débiles de la misma (principalmente autonomía y resistencia), y proporcional una experiencia de uso excelente, especialmente si lo empleamos conjuntamente con un smartphone Google Pixel y unos auriculares Pixel Buds. En mi caso, la combinación es Watch, 8 Pro y Buds Pro, y es precisamente en base a esa experiencia personal por lo que puedo hablar, con bastante conocimiento de causa, de la experiencia de ecosistema que mencionaba anteriormente.

En 2022, cuando Google llevó al mercado estadounidense su primer Pixel Watch, afirmé en varias ocasiones que, en la lista de pros y contras, lo que más me pesaba en el segundo apartado era que no estuvieras disponible en más mercados, incluido el nuestro (algo que también he pensado este año con respecto al Pixel Fold y la Pixel Tablet). Sólo por eso, está y revisión generacional ya me parece un avance, y tras probarlo tengo claro que había muchas razones para respetar y desear su llegada a nuestro país. ¿Tiene aspectos mejorables? Claro, como todos los dispositivos, pero tengo claro que lo positivo supera, por mucho, a los puntos más flojos. En pocas palabras, después de haber vuelto hace ya algunos años al reloj “de toda la vida”, este Pixel Watch 2 me ha devuelto las ganas de usar un smartwatch.

Raspberry Pi 5

Categoría de producto: SBC

Precio: desde 70 euros

Recomendado por Juan Ranchal

Hace tiempo que las Raspberry Pi, computadoras de placa base única (SBC) que lideran el segmento, dejaron de ser un producto dedicado exclusivamente a la promoción de la enseñanza de informática en las escuelas británicas (como era su objetivo inicial) y hoy se usan en un amplísimo número de casos de uso, domésticos o profesionales.

Su bajo coste y su enorme flexibilidad la ha convertido en un producto tremendamente popular (45 millones de unidades vendidas en 10 años) para uso en innumerables proyectos. Puedes usarla para desarrollo o robótica, como PC básico o para crear tu máquina de juego retro. Sus posibilidades terminan en tu imaginación porque puede usarse para cualquier cosa.

Raspberry Pi 5 ha sido la última en llegar. Fue anunciada recientemente, en el mes de septiembre, y se esperaba porque hacía unos cuantos años que no llegaba una nueva versión. No ha decepcionado, porque mejora ampliamente el rendimiento de las anteriores con un SoC Broadcom BCM2712 basado en un Cortex-A76 ARM de cuatro núcleos de 64 bits que funciona a 2,4 GHz e incluye 4 MB de caché.

Además del mayor rendimiento bruto, el SoC incluye un nuevo chip de E/S diseñado por los ingenieros de Raspberry Pi: el RP1. Este chip dedicado actúa a modo de Southbridge y maneja la mayor parte de la entrada/salida de datos, incluidos los pines GPIO y USB, quitando la carga del procesador principal. La GPU también se ha actualizado a la VideoCore VII, que admite APIs como OpenGL ES 3.1 y Vulkan 1.2.

Su conectividad también ha mejorado con puertos USB 3.0 de ancho dedicado y un conector PCIe que se estrena en estas placas como novedad. Decir que esta versión tiene las mismas dimensiones que sus predecesoras y es compatible con algunos de sus accesorios. Junto a la placa, la Fundación ha desarrollado una nueva versión del sistema operativo Raspberry Pi, el oficial basado en Debian, si bien se pueden usar otros Linux e incluso otros como RISC OS o Windows IoT.

Aunque se pueden usar otras alternativas en computadoras de placa única, este desarrollo sigue siendo muy recomendable para cualquiera que quiera trabajar, divertirse o aprender usando incontables proyectos informáticos.

ASUS ROG Ally

Categoría de producto: consola portátil

Precio: desde 699 euros

Recomendado por Isidro Ros

Sé que algunos sienten predilección por la Steam Deck, una consola portátil que es más barata que la ASUS ROG Ally y que cuenta con algunas ventajas, como sus almohadillas táctiles y su sistema operativo Steam OS, pero es innegable que a nivel técnico y de diseño la consola de ASUS es claramente superior, y que al final su enfoque como híbrido entre PC y consola portátil también tiene grandes ventajas frente a la consola de Valve.

Por ejemplo, podemos usar la ASUS ROG Ally en modo dock y disfrutar de la experiencia que tendríamos con un PC tradicional. Por otro lado, como viene equipada con Windows 11 podemos hacer con ella lo mismo que haríamos con un PC, y la experiencia de uso es muy buena gracias a su excelente rendimiento y a su pantalla táctil, que nos permite interactuar directamente con los iconos y los diferentes elementos de dicho sistema operativo.

En términos de rendimiento la ASUS ROG Ally ofrece un rendimiento muy bueno en su categoría, y supera claramente a la Steam Deck gracias a su SoC Ryzen Z1 Extreme, que tiene una CPU Zen 3+ con 8 núcleos y 16 hilos y una GPU Radeon 680M con 768 shaders. Para que os hagáis una idea de lo que que puede dar de sí mueve Cyberpunk 2077 en 1080p con calidad media-alta y multitudes en alto a 32 FPS de media con FSR 2 en modo calidad.

Otros juegos menos exigentes, como Elden Ring y Diablo IV, también funcionan de maravilla en esta consola que tiene, como único punto flaco, su autonomía. Ahora que ha bajado de precio y que se puede comprar por 699 euros es una excelente opción. Disfruté mucho con ella cuando la probé para publicar un análisis, y tengo claro que si pudiera darle el uso que merece me la compraría.

Lenovo Legion Go

Categoría de producto: consola portátil

Precio: desde 799 euros

Recomendado por Eduardo Medina

La Lenovo Legion Go es una de tantas consolas con arquitectura x86 que han aparecido a rebufo de la Steam Deck. En resumidas cuentas, es otro de esos mini-PC con APU de AMD y forma de consola híbrida que ya son relativamente comunes en el mercado, si bien el sector ya existía antes de la aparición del dispositivo de Valve.

A estas alturas no es ningún secreto que la Legion Go de Lenovo sigue la estela de otras consolas como la ASUS ROG Ally, anteponiendo la potencia y las altas prestaciones en detrimento de características como la autonomía. Esto choca con el enfoque de Valve, ya que la Steam Deck está más centrada en alcanzar un equilibrio con el fin de potenciar la autonomía, algo a lo que contribuye la presencia de SteamOS 3, un sistema operativo GNU/Linux que está menos cargado que el Windows 11 que suele preinstalar la competencia.

La presencia de un Ryzen Z1 Extreme de AMD proporciona las últimas generaciones de las arquitecturas de procesador y gráficos del gigante rojo, Zen 4 y RDNA 3, junto con una potencia que va más que sobrada para ejecutar casi cualquier triple A con un desempeño más que aceptable, aunque obviamente con recortes gráficos por la ausencia de una placa dedicada (mediante USB 4 se puede añadir una GPU externa).

La pantalla de 8,8 pulgadas y la resolución de 2.560×1.600 píxeles contribuyen a una experiencia visual espectacular dentro de lo que da el segmento, pero para exprimir eso sin preocupaciones hay que dejar la consola conectada a la corriente.

El usar Windows 11 garantiza la compatibilidad con todos o casi todos los juegos que hay en el mercado, pero la Legion Go de Lenovo tiene la ventaja de ser algo más amigable con Linux que su rival directo: la mencionada ASUS ROG Ally. Esto deja la puerta abierta a perfiles de usuario que solo quieren un dispositivo para jugar o con un enfoque más experimental a nivel de sistemas operativos.

No puedo dejar de lado las posibilidades de los controles, que son similares a las de Nintendo Switch debido a que se pueden desacoplar de la consola y uno de ellos puede ser usado verticalmente como un ratón, lo que abre la puerta a mejorar la experiencia en géneros como los shooters y la estrategia en tiempo real.

La potencia proporcionada por el Ryzen Z1 Extreme, la flexibilidad y múltiples posibilidades con los controles y la relativa amigabilidad con Linux convierten a la Lenovo Legion Go en un dispositivo muy atractivo, y no solo para jugar viendo sus poderosas características.

Razer Edge WiFi

Categoría de producto: Consola portátil

Precio: desde 499,99 euros

Recomendado por David Salces

Que las consolas portátiles son el dispositivo de moda es algo que resulta más que evidente. Sin ir más lejos, sólo en este repaso de los mejores gadgets del año ya habrás visto que algunos de mis compañeros también se han decantado por productos de esta categoría. Esto, sin duda, se lo debemos a Valve, que ha devuelto a la palestra las consolas portátiles con su más que exitosa y recientemente renovada Steam Deck.

Mira colegas han escogido dos excelentes máquinas de alto rendimiento, con la arquitectura x86 y especialmente pensadas para el juego en local. Sin embargo, y después de haber podido probarla en profundidad, a mí me tira más la propuesta de la Razer Edge WiFi, que se alimenta con el ecosistema del juego móvil al basarse en Android, y que proporcional una experiencia de juego realmente satisfactoria tanto si hablamos de juego en local (incluso con títulos especialmente exigentes como Genshin Impacto), como a la hora de jugar en las principales plataformas de juego en la nube, en cuyo caso además la autonomía se dispara.

Un interesante extra a favor es que no es un único dispositivo, por una parte tenemos la propia tablet y por otra (aunque incluido, claro) un controlador Razer Kishi V2 Pro. De este modo, si en cualquier momento lo deseamos podemos desacoplar el mando de la consola para emplearlo con nuestro smartphone, lo que sin duda amplia días posibilidades. Y es que ese es uno de los puntos clave de esta propuesta de Razer, la polivalencia y un alcance realmente amplio.

Como quizá recuerdes, publicamos una review de la Razer Edge WiFI en noviembre, así que tuve el cometido (y la también la suerte, para qué negarlo) y, pese al riesgo que suele suponer partir de unas altas expectativas, pude concluir con mucha satisfacción que no solo las había cumplido, sino que incluso las había superado en algunos aspectos, como el de la autonomía o en la calidad de su pantalla, entre otros.

