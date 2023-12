Ando probando estos días Amazon Luna y si tengo una cosa clara ya acerca del nuevo servicio de juegos por streaming de Amazon, es que para disfrutarlo con plenitud hace falta algo más que una buena conexión a Internet y, obvio, pagar el precio de la suscripción. Al menos, el de Luna+, el plan estándar.

Cabe recordar a este respecto que Amazon Luna está al alcance de los suscriptores de Amazon Prime de manera gratuita, pero con una escasísima selección de juegos. Para ampliar el catálogo es preciso pagar por alguno de los planes disponibles… Pero no hablamos de eso ahora. Juegos aparte, la experiencia de Amazon Luna puede mejorar mucho con los periféricos adecuados y, aprovechando que en Amazon están de oferta, aquí los dejo para quien interese.

En primer lugar, muy especialmente si quieres jugar desde una televisión no compatible, que por el momento son una mayoría, es muy recomendable contar con uno de los Amazon Fire TV Stick, gracias a los cuales podrás reducir la latencia en la conexión. Pero no vale cualquiera: por las particularidades del servicio son los dos modelos superiores los indicados, los 4K y el 4K Max.

Pues bien, puedes conseguir ambos modelos con un notable descuento:

La diferencia entre uno y otro va a razón de las prestaciones de cada uno: el Fire TV Stick cuenta con una CPU de 1,7 GHz, una GPU de 650 MHz y 1,5 GB de memoria, mientras que el Fire TV Stick 4K Max aumenta sus capacidades con una una CPU de 1,8 GHz, una GPU de 750 MHz y 2 GB de memoria, así como dispone de compatibilidad con WiFi 6 y función de vídeo en directo con vista de imagen en imagen. Por lo demás, ambos presumen de soporte de Dolby Vision y Dolby Atmos y 8 GB de almacenamiento.

Lo bueno de los Fire TV Stick es que por precio y características son de los mejores ‘dongles’ de streaming del mercado, por lo que su funcionalidad va mucho más allá que servir de soporte a Amazon Luna, aunque para este caso particular es una pieza a tener muy en cuenta.

Por supuesto, la otra pieza ya la conoces y si no, vas a hacerlo ahora: el mando inalámbrico Luna o el Luna Controller, un mando diseñado específicamente para Amazon Luna, pero compatible con cualquier dispositivo con soporte de Bluetooth, así que te vale para Luna, optimizado además como está para la plataforma, pero también para jugar en PC e incluso en consolas, aunque necesitarás un adaptador para que vaya bien la cosa. Es importante también decir que es un mando de muy buena calidad de construcción y, sí, está de oferta:

Ahora sí, lo tienes todo para disfrutar de Amazon Luna con todas las de la ley… no de manera tan económica como con el lanzamiento del servicio durante el Black Friday, pero advertimos entonces, esos descuentos extremos solo se dan un par de veces al año y ya has hecho tarde si no los pillaste. No obstante, si lo quieres para Navidad, Papá Noel, Reyes o lo que sea, está todo a buen precio.

Nota: Esta selección contiene enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.