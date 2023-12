Ya no es posible comprar un Apple Watch en Estados Unidos

Es indiscutible que el Apple Watch ha jugado un papel clave en la popularización de los relojes inteligentes. El de Apple no fue el primer smartwatch en llegar al mercado, desde luego, pero el planteamiento de los de Cupertino, especialmente centrado en la cuantificación y las funciones de salud, ha sido adoptado de manera prácticamente universal por parte de la industria. Esto, como ya he comentado en alguna otra ocasión, no es algo nuevo, pues ya hemos visto a Apple marcar tendencia en otras ocasiones.

Esto no siempre es sencillo, y en ocasiones se traduce en que las expectativas depositadas sobre las nuevas versiones de los dispositivos no se ven plenamente satisfechas. Este año, por ejemplo, la iteración del reloj inteligente trae la interesante novedad del gesto del doble toque, y la nota que obtuvo en la exhaustiva review que publicamos fue bastante alta, pero en lo referido a innovación, no es una generación especialmente relevante, algo que en parte se debe a la dificultad de mantener un ritmo tan alto de manera constante, aunque en este caso también puede tener que ver con los planes para el Series X.

El de la tecnología, ya lo sabes, es un sector tremendamente competido, en el que las patentes juegan un papel clave… a veces a favor, pero en otras ocasiones en contra, y es que la protección que ofrece el poder registrar una tecnología como propia garantiza asegurar la inversión realizada para haber completado su investigación, especialmente si hablamos de empresas que se ven amenazadas por otras de mayor tamaño, pero en muchas ocasiones también se traduce en limitaciones excesivas, en abuso de patentes y más.

En este caso, que viene de lejos, parece ser que sería el pez grande el que ha intentado comerse al chico, aunque como ocurre siempre, lo mejor es no hacer afirmaciones absolutas, por lo que pueda pasar. Sea como fuere, y tal y como esperábamos desde hace dos meses, desde hoy no es posible comprar un Apple Watch Series 9 ni un Apple Watch Ultra 2 en Estados Unidos. Y digo que era esperado porque la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos así lo decidió el 26 de octubre, concediendo un plazo de dos meses para su aplicación. Un plazo en el que Apple ha intentado frenar la medida, pero sin éxito.

Este conflicto, como decía, viene de largo, pues ya te informamos sobre el mismo hace cerca de dos años y medio, cuando las ventas que se vieron amenazadas fueron las del Apple Watch Series 6. El origen del mismo se encuentra en las acciones legales llevadas a cabo por la compañía Masimo, empresa dedicada a la tecnología médica especializada en el desarrollo y la fabricación de sensores y otras herramientas de monitorización no invasiva del paciente. Desde hace años, Masimo acusa a Apple de haber violado cinco patentes de su propiedad en el sistema de medición de oxigeno en sangre (oximetría).

Muchos esperaban que el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hiciera uso de su prerrogativa para impedir este veto, pero finalmente esto no ha ocurrido, por lo que Apple se ha visto obligada a detener las ventas. De este modo, si accedemos a su tienda online para el mercado estadounidense, veremos que los Apple Watch Series 9 y Ultra 2 se siguen mostrando en la misma, pero al acceder a su apartado de compra se nos indica lo siguiente: «Following December 24, 2023, Apple no longer sells Apple Watch units in the United States with the ability to measure blood oxygen.»

No hay, de momento, previsión alguna sobre las estimaciones de Apple acerca de cuándo podrán retomar las ventas, si bien sí que se han pronunciado en contra de la decisión y, en consecuencia, han apelado la medida. Mientras tanto, los compradores estadounidenses que quieran hacerse con un smartwatch de Apple tendrán que conformarse con un Watch SE, que al no contar con la medición de oxígeno en sangre sí que se sigue vendiendo con normalidad.

