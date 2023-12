Se filtran los precios de los Samsung Galaxy S24

En cuestión de semanas se celebrará el esperado Unpacked en el que veremos, ya oficialmente, los Samsung Galaxy S24, la renovación anual de su buque insignia en el mercado de los smartphones y, sin duda, una de las principales referencias del mismo. Es cierto que algunas generaciones han resultado más innovadoras que otras, e incluso que alguna ha resultado un poco decepcionante, pero la nota media de los Galaxy S, a lo largo de los años, sigue siendo tremendamente alta.

Aunque si hablamos de filtraciones de este mercado Apple se suele llevar la palma, Samsung también suele sufrir este problema y, además y a diferencia de lo que ocurre con los de Cupertino, ya hemos visto en varias ocasiones que las filtraciones relacionadas con los Galaxy, en sus diversas familias, llegan apoyándose en materiales oficiales (generalmente de comunicación y publicidad), lo que hace bastante evidente que son datos reales, y no rumores infundados.

A este respecto, hace justo una semana vivimos una filtración masiva de datos de los Samsung Galaxy S24, que por una parte confirmó algunos datos que ya esperábamos, como que emplearán el SoC Snapdragon 8 Gen 3, el tope de gama de Qualcomm para esta temporada, frente a otros que no teníamos tan claros, como la capacidad de la batería o los elementos que conforman la cámara principal de cada uno de los tres modelos, S24, S24+ y S24 Ultra. Además, por si fuera necesaria aún más confirmación, la imagen ha sido eliminada del tweet que mencionamos en esa noticia, por una reclamación de de propiedad intelectual (derechos de autor), detrás de la cual solo puede encontrarse Samsung.

Si leíste esa noticia en su momento, o si lo has hecho ahora, verás que la cerraba adelantando que aún habría más filtraciones, y que el principal objetivo de los filtradores en ese momento serían los precios, y ya puedo confirmar que no me equivocaba. Así, según podemos leer en 9to5Google, ya se han filtrado los precios de los Samsung Galaxy S24 en Europa. Eso sí, hay algunos elementos llamativos y que, por lo tanto, nos invitan a tomarnos esta filtración con un buen aliño de cautela.

Es imposible establecer una comparación directa entre el Samsung Galaxy S24 Ultra cuyos precio se ha filtrado, y los precios de la generación S23. ¿Por qué? Porque en la generación actual no encontramos una configuración similar. El más «económico» tres modelos, con una configuración 8/256GB, tenía un precio de 1.409 euros, mientras que el inmediatamente posterior, con 12/512GB, subía hasta los 1.589 euros. Por su parte, el Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256GB apunta a tener un precio de 1.449 euros.

Por su parte, parece que optar por los modelos básicos de las otras dos versiones resultará más económico con los S24, pues se apunta un precio de entrada de 899 € para el S24 frente a los 959 euros del S23 más económico, y de 1.149 euros para el Galaxy S24+ frente a los1.209 euros del S23+. No obstante, en las circunstancias actuales, una bajada de precio me resulta bastante extraño, así que es precisamente en este punto en el que enfatizo con lo de la cautela.