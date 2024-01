AMD Radeon RX 7600 XT con 16 GB y Ryzen 8000 en CES 2024, todo lo que debes saber

El CES 2024 arranca hoy con una previa que los grandes jugadores del sector tecnológico no han dudado en aprovechar. AMD ha sido una de las primeras en mostrar sus cartas, y en la mano que han jugado podemos destacar dos grandes novedades, la Radeon RX 7600 XT y las APUs Ryzen 8000, aunque sobre estas ya os ofrecimos una buena dosis de información en nuestro especial dedicado a la serie Ryzen 8000.

Como la auténtica novedad es la Radeon RX 7600 XT voy a empezar este artículo centrándome en ella. Antes de nada, quiero daros un poco de contexto, porque habíamos visto muchos rumores sobre esta tarjeta gráfica que al final no se han cumplido, y con ello quiero evitar confusión. Se decía que esta iba a ser una evolución notable de la Radeon RX 7600 y que iba a contar con una mayor configuración de shaders, pero al final esto no se ha cumplido.

La Radeon RX 7600 XT es, en esencia, una revisión menor aunque interesante de la Radeon RX 7600, ya que utiliza el mismo núcleo gráfico que esta y tiene, por tanto, el mismo conteo de shaders y las mismas especificaciones básicas. Para que podáis ver mejor las diferencias que existen entre ambas voy a compartir con vosotros un desglose completo de especificaciones.

Radeon RX 7600 XT frente a Radeon RX 7600

Especificaciones de la Radeon RX 7600

GPU Navi 33 en 6 nm y 13.300 millones de transistores.

Arquitectura RDNA3.

32 unidades de computación.

2.048 shaders a 2.250 MHz-2.655 MHz.

128 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

32 núcleos de aceleración de trazado de rayos de segunda generación.

64 núcleos para IA.

Bus de 128 bits.

8 GB de memoria GDDR6 a 18 GHz con un ancho de banda de 288 GB/s.

Potencia en FP32: 21,5 TFLOPs.

32 MB de caché infinita.

Interfaz PCIe Gen4 x8.

TBP de 165 vatios. Necesita un conector de 8 pines.

Precio de lanzamiento: 299 euros.

Especificaciones de la Radeon RX 7600 XT

GPU Navi 33 en 6 nm y 13.300 millones de transistores.

Arquitectura RDNA3.

32 unidades de computación.

2.048 shaders a 2.470 MHz-2.760 MHz.

128 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

32 núcleos de aceleración de trazado de rayos de segunda generación.

64 núcleos para IA.

Bus de 128 bits.

16 GB de memoria GDDR6 a 18 GHz con un ancho de banda de 288 GB/s.

Potencia en FP32: 22,6 TFLOPs.

32 MB de caché infinita.

Interfaz PCIe Gen4 x8.

TBP de 190 vatios. Necesita dos conectores de 8 pines.

Precio de lanzamiento: 329 euros.

Como podemos ver en la comparativa las diferencias entre ambas tarjetas gráficas se limitan a la frecuencia de la GPU y a la cantidad de memoria gráfica. La Radeon RX 7600 XT tiene una mayor velocidad de trabajo, lo que le confiere una mayor potencia bruta, y cuenta con 8 GB más de memoria gráfica (16 GB en total), lo que significa que se desenvuelve mejor en escenarios donde este se puede convertir en un factor limitante.

Es interesante, pero debemos tener en cuenta que la Radeon RX 7600 XTX es una tarjeta gráfica especializada en 1080p que pierde mucho rendimiento al activar trazado de rayos, y que por tanto los casos en los que nos vamos a encontrar con una limitación derivada de la memoria gráfica serían mínimos incluso aunque esta solo contase con 8 GB. En cualquier caso, puede ser interesante si lo proyectaos de cara al futuro.

Por lo que respecta al consumo tenemos un ligero aumento frente a la Radeon RX 7600 que es totalmente comprensible, y que deriva de ese incremento de las frecuencias y de la mayor cantidad de chips de VRAM. El precio de 329 euros es aceptable teniendo en cuenta las diferencias entre ambos modelos, y el hecho de que la Radeon RX 7600 se puede comprar desde 285 euros.

Rendimiento de la Radeon RX 7600 XT

AMD ha compartido una serie de gráficas de rendimiento donde compara su nueva tarjeta gráfica con la GeForce RTX 2060, y también con la Radeon RX 7600 y con la GeForce RTX 4060. Como cabía esperar el salto generacional frente a la GeForce RTX 2060 es notable y totalmente normal, ya que hablamos de una tarjeta gráfica que llegó al mercado en 2018.

Comparada con la Radeon RX 7600, el modelo XT ofrece una mejora de rendimiento que oscila entre los 4 y los 27 FPS. La mayor diferencia la encontramos en Forza Horizon 5 que, al ser configurado al máximo y con trazado de rayos en «extremo» se beneficia de la mayor cantidad de memoria que monta la Radeon RX 7600 XT.

Si la comparamos con la GeForce RTX 4060 la Radeon RX 7600 XT es la ganadora tanto en 1080p como en 1440p, según AMD, pero tengo que deciros que he podido confirmar que algunos de los resultados que he visto por parte de la GeForce RTX 4060 son más bajos que los que he obtenido yo en mis pruebas con dicha tarjeta gráfica. Puede que esto se deba a las zonas escogidas para hacer las mediciones, pero en cualquier caso es importante tenerlo en cuenta.

Por otro lado, cuidado al interpretar las gráficas, ya que AMD ha incluido los resultados con FSR 3 Fluid Motion Frames en todos los títulos probados, y sin embargo no todos tiene soporte de DLSS 3 Frame Generation. Todos los juegos que soportan DLSS 3 lo hacen a nivel nativo, es decir, está integrado en el juego, mientras que en caso de FSR 3 FMF la mayoría tienen soporte «forzado» a nivel de drivers.

Fecha de lanzamiento y disponibilidad

El lanzamiento de la Radeon RX 7600 XT se producirá el 24 de enero de este año, y como he dicho tendrá un precio base de 329 euros. Esta tarjeta gráfica estará disponible en diferentes modelos personalizados de los principales socios de AMD, incluyendo nombres como ASUS, GIGABYTE, PowerColor, Sapphire y XFX.

AMD Ryzen 8000 frente a Intel Core Ultra

La firma de Sunnyvale ya presentó los Ryzen 8000 hace unas semanas, así que en su evento previo al CES 2024 ha centrado su presentación en hacer una comparativa de rendimiento entre dichos procesadores y los nuevos Intel Core Ultra. Ambos utilizan las arquitecturas más avanzadas de sus respectivas compañías, tienen GPUs integradas de última generación y vienen con NPUs especializadas en IA.

Según las gráficas que ha compartido AMD el Ryzen 7 8840U rinde mejor en IA que el Intel Core Ultra 7-155H, de hecho puede superarlo hasta en un 85%, siempre según las pruebas que ha realizado AMD. Los resultados en pruebas independientes podrían ser distintos, aunque teniendo en cuenta que la ventaja es muy grande está claro que el Ryzen 7 8840U seguiría siendo el ganador.

En juegos AMD repite victoria gracias a la GPU Radeon 780M que monta el Ryzen 7 8840U, aunque os puedo confirmar que la GPU del Intel Core Ultra 7-155H ha mejorado notablemente frente a las generaciones anteriores, y que es capaz de ofrecer una experiencia bastante aceptable en resolución 1080p, siempre que reduzcamos el nivel de calidad gráfica.

Si hablamos de eficiencia también tenemos una victoria por parte de AMD, y la diferencia de rendimiento por vatio es grande, un 81% más en ofimática según los datos de la prueba Procyon, como podéis ver en la gráfica adjunta.

Ryzen 8000G: adiós a las tarjetas gráficas de gama baja

He querido dejar esto para el final porque quería que fuese una sorpresa. Os he dicho que la gran novedad de AMD en el CES 2024 ha sido la Radeon RX 7600 XT, pero en realidad esta ha compartido protagonismo con los Ryzen 8000G, una nueva generación de procesadores de alto rendimiento con GPU integrada que ha llegado para poner un clavo en el ataúd de las tarjetas gráficas de gama baja.

Estos procesadores utilizan la arquitectura Zen 4 a nivel de CPU y cuentan con GPUs RDNA 3. En los modelos más potentes, como el Ryzen 7 8700G, nos encontraremos con una Radeon 780M que, como podemos ver en la gráfica adjunta, puede mover juegos tan exigentes como Cyberpunk 2077 en 1080p a 63 FPS. Dichas GPUs son compatibles, además, con todo el ecosistema FSR 3, incluyendo Fluid Motion Frames.

Las pruebas de rendimiento que ha compartido AMD dejan constancia de que los nuevos Ryzen 8000G son capaces de ofrecer un rendimiento espectacular en juegos, gracias a la integración de GPUs RDNA 3. El rendimiento que ofrecen es tan bueno que, como he dicho, hacen que la mayoría de las tarjetas gráficas de gama baja hayan perdido totalmente su sentido. Por daros algo de contexto, estamos hablando de un nivel de rendimiento que, en algunos casos, es similar al que encontraríamos en una GeForce GTX 970-GTX 1060 de 3 GB.

Modelos y disponibilidad de los Ryzen 8000G

En total AMD ha confirmado el lanzamiento de cuatro modelos distintos que estarán disponibles a partir del 31 de enero. El Ryzen 3 8300G se irá al primer trimestre del año y será el único limitado a OEMs, lo que quiere decir que solo podremos comprarlo integrado en equipos preconfigurados. El resto de modelos llegarán al mercado minorista y se podrán comprar de forma independiente, una excelente noticia para los amantes del DIY.

Ryzen 3 8300G: CPU Zen 4 con 4 núcleos y 8 hilos a un máximo de 4,9 GHz, 12 MB de caché (L2+ L3), iGPU Radeon 740M y TDP de 65 vatios.

Ryzen 5 8500G: CPU Zen 6 con 4 núcleos y 12 hilos a un máximo de 5 GHz, 22 MB de caché (L2+ L3), iGPU Radeon 740M y TDP de 65 vatios.

Ryzen 5 8600G: CPU Zen 4 con 6 núcleos y 12 hilos a un máximo de 5 GHz, 22 MB de caché (L2+ L3), iGPU Radeon 760M y TDP de 65 vatios.

Ryzen 7 8700G: CPU Zen 4 con 8 núcleos y 16 hilos a un máximo de 5,1 GHz, 24 MB de caché (L2+ L3), iGPU Radeon 780M y TDP de 65 vatios.

Los Ryzen 7 8700G y Ryzen 5 8600G incluyen una unidad de procesamiento neural (NPU). Todos los modelos son compatibles con el socket AM5, lo que significa que funcionarán sin problemas con una placa base actual, aunque es probable que primero tengamos que actualizar la BIOS. No tengo detalles sobre los precios de venta, pero actualizaré este artículo si recibo nueva información por parte de AMD.

Actualización: dicho y hecho, AMD me ha pasado los precios finales de cada uno de esos Ryzen 8000G: