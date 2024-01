Valve tumba proyectos de ‘Team Fortress 2’ y ‘Portal’ creados por admiradores

Valve no ha tendido a tener una política en torno a sus IP tan restrictiva como la de Nintendo, pero esto parece haber cambiado si vemos que la compañía detrás de Steam ha tumbado recientemente dos proyectos creados por admiradores y sin vinculación con ella: un port de Team Fortress 2 basado en Source 2 y un demake del primer Portal para Nintendo 64.

Tanto el port de Team Fortress 2 basado en Source 2 como el demake de Portal para Nintendo 64 han sido tumbados por Valve mediante la invocación de la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital de Estados Unidos, más conocida por sus las siglas en inglés: DMCA.

Sobre el caso de Team Fortress 2, se puede leer en GitHub que sus activos “han sido portados a Source 2 sin permiso y Amper Software los está redistribuyendo en un modo de juego para S@box de Facepunch. Facepunch no ha licenciado ningún activo de Valve para S@box. La transferencia y redistribución no autorizada de los activos de Valve sin una licencia viola la propiedad intelectual de Valve”.

En lo que respecta al caso del demake de Portal para Nintendo 64, su creador y desarrollador, James Lambert, ha expuesto que es posible que Valve haya tomado acciones más temiendo a Nintendo que por defender su propiedad intelectual. Esta interpretación de los hechos resulta verosímil si tenemos en cuenta que Dolphin, el emulador de Game Cube y Wii, duró poco en Steam por una cuestión de este tipo.

James Lambert ha explicado que, “debido a que el proyecto depende de las bibliotecas privativas de Nintendo, me pidieron que lo retire (el demake de Portal). Les informo de todo antes para que puedan optar por retirar su apoyo antes del próximo ciclo de pago” en Patreon, y es que el demake de Portal para Nintendo 64 había logrado captar cierta atención debido a que estaba resultando bastante prometedor.

Aunque los dos proyectos han sido tumbados siguiendo básicamente la misma vía, no se puede negar que las consecuencias habrían sido bien diferentes. El port de Team Fortress 2 podría erigirse como un competidor no autorizado del juego de Valve, pero el demake de Portal para Nintendo 64 difícilmente habría sido mucho más que una demostración técnica que no sería comercializada, por lo que no habría habido ningún perjuicio para la compañía detrás de Steam.

Por otro lado, es posible que Valve haya cambiado el rumbo de su política de defensa de sus propiedades intelectuales para que sean más agresivas, más similares a las de Nintendo. Estas dos peticiones invocando la DMCA chocan con hechos como que el Team Fortress original evolucionó a partir de un mod para Quake y que proyectos de origen aficionado como Portal: Revolution y Black Mesa están operando en Steam sin problemas y con el visto bueno de la propia Valve.

El paso del tiempo confirmará si Valve ha cambiado su política en torno a la defensa de sus IP.