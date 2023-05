Nintendo fuerza la expulsión de Dolphin Emulator de Steam

Hace un par de meses te contábamos que Dolphin Emulator, un emulador para ROMs de Nintendo, anunciaba su llegada a Steam. A diferencia de RetroArch, que ya lleva muchos años presente en la tienda de Valve y que gestiona la emulación de cada sistema mediante DLCs (gratuitos, eso sí), Dolphin se especializa, exclusivamente, en dos consolas de la gran N, GameCube y Wii, modelos que atesoran entre su catálogo de juegos algunos de los mayores éxitos de la compañía.

Obviamente, y al igual que en el caso de RetroArch, cabe recordar que Dolphin Emulator no ofrece acceso a las ROMs, es decir, a los volcados de los juegos de ambas consolas, tan solo ofrecen una plataforma que permite el uso de las mismas, por lo que queda en la mano del usuario el modo de obtención de la misma, ya sea ajustándose a la legalidad (es decir, si dispone de una copia comprada del juego) o si, por el contrario, pese a carecer del original, decide descargar una ROM de Internet u obtenerla por cualquier otro medio.

También es importante recordar que Dolphin Emulator es una aplicación totalmente gratuita y de código abierto (publicado en GitHub) que, además de ofrecer emulación de los juegos, aporta mejoras sustanciales a la experiencia, como ofrecer vídeo en alta definición (1080p), compatibilidad con todos los controladores de PC, velocidad turbo, multijugador en red y mucho más. Así, es capaz de mejorar la experiencia de juego con respecto a la que proporcionan ambas consolas.

Parece, no obstante, que a la tecnológica japonesa no le ha hecho gracia que Valve le abriera la puerta a este emulador y, como podemos leer en el blog de éste, Nintendo ha enviado una reclamación a Valve que ha forzado la expulsión de Dolphin Emulator de Steam. Según podemos leer en dicha publicación, la reclamación fue remitida directamente a Valve, en vez de a los responsables del emulador, y la decisión de la tienda ha sido posponer de manera indefinida su publicación. No se van a quedar de brazos cruzados, eso sí, «Actualmente estamos investigando nuestras opciones y tendremos una respuesta más detallada en un futuro próximo.»

Nadie se sorprenderá de que Nintendo vuelva a actuar de manera desproporcionada. Evidentemente la propiedad intelectual es uno de sus activos más valiosos, y es totalmente comprensible que quieran protegerla. Sin embargo, su guerra a este respecto debería desarrollarse en el campo de la ROMs distribuidas a través de Internet, no contra los emuladores, pues marcos legales y jurisprudencia al respecto no hacen más que reafirmar la completa legalidad de este tipo de software.

Nintendo identifica emulador con obtención ilegítima de ROMs, y habría que ser muy cínico para negar que este uso se da de manera habitual. Sin embargo, atacar al emulador por el uso ilegítimo de las ROMs es como atacar a los navegadores web porque el uso malintencionado que hacen determinados usuarios de los mismos. Un emulador como Dolphin Emulator, al igual que un navegador web y prácticamente cualquier otro tipo de aplicación, dispositivo y servicio, puede ser empleado con fines y de manera legítima o ilegítima, pero si son aplicaciones, dispositivos y servicios legales, y en este caso los emuladores lo son, no debería ser factible perseguirlos.