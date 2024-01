Tras casi un año sin tener noticias relevantes de MEGA, «The Privacy Company», la compañía anuncia ahora una que interesará a todos sus usuarios de pago, pues llega sin coste adicional y es solo la avanzadilla de lo que vendrá: una VPN con la conectarse con seguridad y, se supone -o más bien se espera- privacidad a Internet.

La última vez que nos hicimos eco de MEGA fue hace casi justo un año, con motivo del décimo aniversario del servicio de almacenamiento de archivos en la nube con cifrado de extremo, que por aquel entonces presumía de acumular más de 270 millones de usuarios en todo el mundo, así como aprovechaba para adelantar algunas novedades que estaban en marcha. Faltaría saber cuántos de esos millones de usuarios lo son de un plan de pago, pues solo ellos podrán sacar provecho de lo que llega ahora.

Al estilo de Google One, MEGA potenciará su oferta con una VPN gratuita… o más bien, cabe repetir, sin coste adicional, pues solo los usuarios de sus planes Pro tendrán acceso a la misma. Una VPN, por si alguien no sabe todavía de qué va la cosa, es una aplicación que cifra el tráfico saliente de un dispositivo, otorgando asimismo una IP diferente y, por consiguiente, mejorando la privacidad y la seguridad al conectarse a Internet.

MEGA launches a high-speed VPN for Android, included with all Pro Plans. Versions for iOS, Windows, Linux, and macOS are on the horizon, with a standalone app anticipated in the first half of 2024.

Read more here: https://t.co/UhRacyEyAC pic.twitter.com/rmtmq8ZZF2

— MEGA (@MEGAprivacy) January 11, 2024