Gears of War Collection llevará toda la franquicia a PC

Un interesante rumor asegura que Gears of War Collection está en desarrollo, y que el planteamiento que va a seguir esta recopilación es, en esencia, el mismo que vimos en su momento con Halo: The Master Chief Collection. Esto quiere decir que incluirá casi todos los juegos de la franquicia, y que estos llegarán con un importante lavado de cara a nivel técnico.

La información todavía es muy escasa, pero fuentes de confianza creen que la Gears of War Collection estará formada por Gears of War Ultimate Edition, Gears of War 2, Gears of War 3 y Gears of War Judgment. El primero fue un juego que llegó al mercado en 2016 y que de hecho tuvimos la oportunidad de analizar, y que como os contamos en su momento trajo importantes mejoras gráficas frente al original.

Tomando este como punto de referencia, lo más probable es que todas las entregas de la franquicia que fueron lanzadas en Xbox 360 reciban el mismo tratamiento que Gears of War Ultimate Edition. Si esto se confirma, podemos esperar un salto gráfico tan grande que valdrá la pena volver a jugar a Gears of War 2, Gears of War 3 y Gears of War Judgment,

Se quedarían fuera de esa colección Gears of War 4 y Gears 5, dos juegos que son más actuales y que llegaron a la pasada generación de consolas. Tiene sentido, pero no debemos olvidar que todavía no hay nada definitivo. La fuente del rumor asegura que el proyecto está tan avanzado que ya se está jugando a nivel interno en una primera fase de pruebas, lo que significa que, en caso de que todo salga bien, The Coalition podría presentarlo en la segunda mitad de este mismo año.

Gears of War Collection será una colección que llegará en exclusiva a Xbox Series X-Series S y PC. Espero que The Coalition haya aprovechado el desarrollo de este proyecto para introducir mejoras y optimizaciones en Gears of War Ultimate Edition, un título que ha envejecido muy bien a nivel gráfico pero que funciona terriblemente mal en PCs actuales.

Sé que muchos de vosotros esperáis con ganas la presentación de Gears 6, pero de momento no tenemos nueva información sobre esta entrega. Lo último que supimos fue que marcará un gran salto a nivel técnico y que apostará por un desarrollo de tipo mundo abierto, aunque la fuente de esa información no era oficial y por tanto no está confirmada.