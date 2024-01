Qué fuente de alimentación necesito para mover una GeForce RTX 4070 Ti SUPER

Justo ayer publicamos un nuevo análisis de la GeForce RTX 4070 Ti SUPER, una nueva tarjeta gráfica de NVIDIA basada en la arquitectura Ada Lovelace que trae novedades importantes, entre las que destaca un aumento de potencia que ronda un 14,98% de media frente al modelo estándar, y sin aumentar el valor de TGP máximo frente a aquella. Esto quiere decir que podremos mover una GeForce RTX 4070 Ti SUPER con la misma fuente de alimentación que utilizaríamos para el modelo estándar.

Que NVIDIA haya sido capaz de mantener el mismo TGP máximo con la GeForce RTX 4070 Ti SUPER es algo digno de mención, porque al final implica un aumento de rendimiento sin que el consumo se haya visto incrementado. Más potencia con los mismos vatios, algo que, como dije en su momento, vuelve a demostrar lo bien afinada que está la arquitectura Ada Lovelace, y el gran avance en términos de eficiencia que esta representa frente a la serie GeForce RTX 30.

En términos de rendimiento, estamos ante una tarjeta gráfica que va sobrada en 1080p y en 1440p, y que también ofrece unos valores de rendimiento muy buenos en 2160p. Está preparada para trabajar sin problemas con trazado de rayos incluso a altas resoluciones, gracias a sus 16 GB de memoria gráfica y a su soporte pleno del ecosistema NVIDIA DLSS 3.5, que incluye súper resolución, generación de fotogramas y reconstrucción de rayos.

Necesitas una fuente de alimentación de 600 vatios para mover una GeForce RTX 4070 Ti SUPER

Ese sería el nivel mínimo recomendado para una configuración normal y equilibrada, es decir, que incluya un procesador de gama media sin un consumo muy elevado. Tened en cuenta que siempre debemos apostar por una fuente de alimentación que tenga un mínimo de calidad, y que sea capaz de ofrecer un amperaje acorde a las necesidades de cada tarjeta gráfica.

Os pongo un ejemplo concreto para que lo entendáis mejor. Un PC configurado con un Ryzen 5 7600X, una GeForce RTX 4070 Ti SUPER con la GPU a 2.665 MHz, 32 GB de DDR5, un SSD PCIe M.2, seis ventiladores de 120 mm y un kit de refrigeración líquida AIO de 360 mm tendría un consumo en carga de 520 vatios, lo que significa que con una fuente de alimentación de 600 vatios tendríamos margen más que suficiente.

Sin embargo, si cambiamos el procesador por un Intel Core i9-13900K manteniendo el resto de componentes el consumo subiría hasta los 669 vatios, lo que significa que una fuente de 600 vatios se quedaría corta y que necesitaríamos al menos un modelo de 750 vatios con 53A en el carril de 12V.

En este caso, la fuente de alimentación EVGA 600 W2 de 600 vatios sería una opción interesante y muy económica, sobre todo ahora que está rebajada a 54,29 euros. Tiene toda la potencia y el amperaje que necesitamos (49A en el carril de 12V) para mover una GeForce RTX 4070 Ti SUPER, y viene también con los dos conectores PCIe de 6+2 pines imprescindibles para el adaptador a 16 pines.

Procesador, espacio en el chasis y otras cosas que debes tener en cuenta

La GeForce RTX 4070 Ti SUPER es una tarjeta gráfica de gama alta, lo que significa que estamos ante un modelo muy potente que necesita de un procesador a su altura para desarrollar todo su potencial. Hay que tener en cuenta también que la mayoría de los casos vamos a utilizarla junto con DLSS súper resolución, una tecnología que parte de una resolución inferior para reescalar y reconstruir, de forma inteligente, a una resolución superior. Esto aumentará la importancia de la CPU, como es evidente.

A partir de un Ryzen 5 5600 o un Intel Core i5-12400F tendríamos un buen nivel de rendimiento, pero para que la GeForce RTX 4070 Ti SUPER pueda desarrollar todo su potencial no deberíamos bajar de un Ryzen 5 7600, Intel Core i5-12600K o equivalente. Un Ryzen 7 5800X3D también entraría dentro de los procesadores recomendados para acompañar a esta tarjeta gráfica, porque gracias a su caché L3 adicional rinde en juegos al nivel de un Ryzen 5 7600.

Es importante destacar también que la GeForce RTX 4070 Ti SUPER no tiene un diseño de referencia, así que no encontraremos un tamaño estándar, este variará en función de las versiones y modelos de cada ensambladora. No obstante, en la mayoría de los modelos disponibles a día de hoy miden alrededor de 30 cm de largo y ocupan tres ranuras de expansión, así que tened claro que necesitaréis bastante espacio en vuestro chasis para montar esta tarjeta gráfica.