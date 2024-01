Una tienda Xbox Store Mobile, o lo que es lo mismo, conseguir crear una «Steam para Móviles», es uno de los grandes objetivos de Microsoft para el importantísimo mercado de los videojuegos. Y ahora tiene vía libre para lanzarla soportando las plataformas principales: iOS y Android.

Los cambios que tendrá que realizar Apple (muy a su pesar) para cumplir con la Ley de Mercados Digitales europea, de los que te hablamos en profundidad ayer en un especial que te recomendamos, debe permitir la competencia de terceros con la App Store, la tienda de software digital más rentable del planeta y a la vez la más cerrada.

Para empezar y como consecuencia de los cambios operacionales de Apple, desde Epic Games ya han anunciado que Fortnite regresará a iOS en 2024. Y no solo eso, sino que lo hará como parte de una nueva Epic Games Store para la plataforma móvil de Apple. Será la primera vez que se podrá jugar a uno de los títulos top de movilidad desde que el Fortnite para iOS se eliminara de la App Store en 2020 y provocara una batalla judicial que todavía está en marcha.

Fortnite will return to iOS in Europe in 2024, distributed by the upcoming @EpicGames Store for iOS. Stay tuned for details as we figure out the regulatory timeline. We’ll continue to argue to the courts and regulators that Apple is breaking the law. https://t.co/MHh6EGVinC

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) January 25, 2024