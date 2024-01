Se filtra el diseño del futuro Google Pixel 9, triple cámara

Quizá experimentes una cierta sensación de déjà vu al leer que se ha filtrado un render del futuro Google Pixel 9, y más aún al ver las imágenes del mismo. ¿Es posible que ya hayamos publicado previamente esta misma noticia? Pues en realidad no, pero tiene sentido que lo pienses, ya que hace tan solo tres días, el pasado martes, se produjo una filtración muy parecida, pero con respecto al Pixel 9 Pro, de la que te informamos aquí.

Así, salvo que este fin de semana tengamos aún más sorpresas relacionadas con los dispositivos de la tecnológica, lo cierto es que lo ocurrido esta semana ha sido algo realmente inusitado, con filtraciones de nada menos que cuatro de los dispositivos que esperamos que sean presentados a lo largo de este 2024. Empezamos el martes con una interesantísima revelación sobre el Pixel Watch 3, que esperamos para octubre, seguimos ese mismo día con el 9 Pro que ya he mencionado anteriormente y que también esperamos para octubre, el miércoles pudimos ver una imagen del embalaje del futuro Pixel 8a, que esperamos para mayo, y completamos el póker de esta semana con la imagen del Pixel 9, previsto también para octubre.

Como ya comenté el pasado martes, y aunque entiendo que esto sea algo que no debe gustar en Google (al igual que en el resto de las compañías que sufren las filtraciones), también lo veo como una señal del creciente interés que generan los dispositivos de la familia Pixel, un indicador muy interesante y que podemos interpretar como que la tecnológica está haciendo un buen trabajo y, en consecuencia, tanto sus smartphones como el resto de dispositivos interesan cada vez a más usuarios. Y en este sentido, los smartphones Pixel y Pixel Pro juegan un papel principal.

Como puedes comprobar en las imágenes, se confirma algo que ya esperábamos, y es que el diseño que vimos en el 9 Pro se traslada, íntegramente, al Google Pixel 9. No supone una sorpresa, claro, pues siempre ha sido la política de Google con sus Pixel, pero estos días sí que he leído alguna opinión que ponía en duda si la compañía no optaría por un diseño distinto para el módulo de la cámara principal en ambos dispositivos, precisamente con el fin de diferenciarlos estéticamente un poco más entre sí (su principal diferencia en este sentido, como ya sabes, es el tamaño).

No será así, Pixel 9 y 9 Pro compartirán (si se confirma lo mostrado en estas imágenes) tanto el nuevo diseño del módulo de cámaras como la despedida de los bordes redondeados, que han estado presentes desde la generación del Pixel 4, por lo que hablamos de un cambio bastante rupturista.

Ahora bien, con diferencia lo más interesante lo encontramos al fijarnos en el bloque de la cámara, y es que vemos una configuración de tres elementos, entre los que los rumores apuntan a que encontraremos un teleobjetivo. Esto era algo esperable en el 9 Pro, pero que Google se esté planteando una mejora tan importante en la cámara de Pixel 9 con respecto a la del Pixel 8 es, sin duda, un movimiento de lo más interesante. No obstante, todavía tendremos que esperar para comprobar, si se confirma lo que muestra esta imagen, si es que han decidido equiparar la experiencia fotográfica en ambos modelos o si, por el contrario, nos reservan alguna sorpresa para el Pixel 9 Pro.

