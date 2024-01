Fossil abandona el mercado de los smartwatches

Que la situación de Fossil en el mercado de los smartwatches no parecía encontrarse en su mejor momento es algo que se podía apreciar a simple vista, y eso que en el pasado lanzó al mismo modelos verdaderamente destacables como el Gen 6, con el que incluso llegó a llevar a cabo una colaboración con Razer que dio lugar al Razer X Fossil Gen 6, del que nos hicimos eco en su momento, hace ahora alrededor de dos años, pues nos pareció una propuesta muy interesante.

Algo que hacía especialmente personal su propuesta de dispositivos, pues además de modelos 100% digitales, también ofrecían algunos modelos híbridos, en los que se combinaba el clásico sistema de manecillas de un reloj analógico con una pantalla de tinta electrónica bajo las mismas. Esta fórmula, no obstante, no es exclusiva de Fossil, pues también hemos visto como la empleaban otros fabricantes, especialmente los que se dedican a la relojería clásica.

Decía, al principio, que era evidente que la apuesta por este mercado no pasaba por su mejor momento, por lo que este anuncio entristece, pero no sorprende. Y es que, según podemos leer en The Verge, Fossil ha confirmado su salida del mercado de los smartwatches, en la oficialización de algo que ya ocurría de facto a nivel de distribución, donde parece ser que no habían llegado existencias de sus dispositivos desde hace ya algún tiempo.

Así, si visitamos en este momento la página web de la marca y accedemos a la sección de smartwatches, veremos que los dispositivos ya no se muestran, y que lo único que puebla dicha sección son varias correas de silicona en diferentes colores (siete en el momento de publicar estas noticia). Fossil ha confirmado, eso sí, que pese a su salida del mercado, seguirá ofreciendo soporte técnico a todos los usuarios de sus smartwatches, si bien habrá que ver si esto también se traduce en actualizaciones.

Como ya te contamos en su momento, Fossil fue el primer fabricante en lanzar al mercado un reloj con Wear OS 3, y es que durante un tiempo se situó, tecnológicamente, en la vanguardia de este ecosistema. Sin embargo, la supremacía de los modelos de otros fabricantes (Apple, Samsung y, más recientemente, Google), han hecho imposible que la compañía fuera capaz de mantenerse activa en el mismo, al punto de que su último lanzamiento, el ya anteriormente mencionando Gen 6, ya tiene más de dos años.