iOS 17.4 no llegará hasta marzo

En otras regiones no tanto, pero en el espacio común europeo iOS 17.4 es, sin duda alguna, una de las actualizaciones más esperadas de toda la historia del sistema operativo de Apple para el iPhone. ¿La razón? Seguro que ya lo sabes, pues ha sido una de las principales noticias del sector tecnológico de lo que llevamos de 2024, y es que Apple finalmente ha tenido que dar su brazo a torcer y adaptar su sistema operativo al marco legal europeo, más concretamente a la Ley de Mercados Digitales (más conocida como DMA por sus siglas en inglés) una vez que fuera designada como una de las seis tecnológicas que conforman el grupo de gatekeepers.

Antes de que fuera confirmado oficialmente por la propia Apple, ya se habían producido algunas filtraciones al respecto, tanto de que la aplicación de la norma llegaría en iOS 17.4 como de que Cupertino se planteaba imponer algunas limitaciones bastante férreas, algo que también se confirmó con el anuncio oficial. Y tanto es así que, incluso dando respuesta a su demanda histórica al respecto, prestadoras de servicios y desarrolladoras no se muestran nada satisfechas con los cambios planteados por Apple.

Así, ahora una de las principales preguntas es cuándo llegará iOS 17.4 y, aunque de momento no hay una fecha oficial, son muchos los rumores que señalan que Apple retrasará su despliegue hasta el mes de marzo, podemos entender que con el fin de apurar hasta el final la vigencia de su actual modelo de negocio, del que tendrá que despedirse en la Unión Europea. Quizá nos sorprenda «adelantándolo» a finales de febrero, pero en cualquier caso todo apunta a que tendremos que esperar no menos de un mes.

Ahora bien, como ya sabrás los sistemas operativos pasan por varias fases antes de llegar a su versión definitiva, y en esto iOS no es una excepción. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que Apple ya ha liberado la primera versión beta de iOS 17.4 a los desarrolladores. Así, tanto los profesionales, como aquellos usuarios que, sin serlo, optan por instalar las betas de desarrollador en su iPhone, ya tienen acceso a esta versión y, por lo tanto, a todas sus novedades.

Ahora bien, ¿tiene sentido probar ahora iOS 17.4 por estos cambios si eres un particular? Pues lo cierto es que no, pues claro, es con la llegada del nuevo SDK y de esta beta que los desarrolladores pueden, finalmente, empezar a desarrollar nuevas tiendas, así como a integrar medios de pago de terceros, por no hablar de navegadores web que empleen su propio motor. Dicho de otra manera, instalar ahora esta versión es como llegar al pabellón en el que se va a dar un concierto que esperas con muchísimo interés, pero hacerlo un mes antes de la fecha del mismo.

