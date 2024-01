La GeForce RTX 4080 SUPER es la tercera tarjeta gráfica de la nueva serie SUPER que ha lanzado NVIDIA, y la que pone, de momento, punto final a esta renovación de la serie GeForce RTX 40, ya que no esperamos que se produzcan nuevos anuncios ni nuevos lanzamientos para ampliar esta familia. Personalmente debo decir que me habría gustado ver una GeForce RTX 4060 SUPER, aunque entiendo que es un producto complicado porque podría pisarse demasiado con la GeForce RTX 4006 Ti.

A nivel de especificaciones, la de momento esta es la que menos cambios trae frente a la GeForce RTX 4080, pero lo compensa con dos claves importantes sobre las que profundizaremos más adelante: una mejor relación precio-rendimiento y una excelente eficiencia, ya que tendrá un precio de venta inferior al de la GeForce RTX 4080 y un consumo más bajo a pesar de que es más potente que esta.

Como ocurrió en su momento con la GeForce RTX 4070 Ti SUPER la GeForce RTX 4080 SUPER desplaza a la GeForce RTX 4080, lo que significa que esta no tendrá nuevas reposiciones de stock, y que una vez que se agoten las unidades que hay en las tiendas dejará de estar disponible. Es lo más lógico porque, como veremos en este análisis, las diferencias entre ambas a nivel de rendimiento no son muy grandes, y por tanto no tiene sentido mantener el modelo actual.

En este análisis vamos a centrarnos en el modelo Founders Edition de NVIDIA, que es la que podemos considerar como el diseño de referencia a nivel de especificaciones incluyendo frecuencias de trabajo y consumo. Su precio de lanzamiento es de 1.119 euros, y se considera también como el precio mínimo de referencia, es decir, el que tendrán los modelos más económicos con diseños personalizados. Las versiones con overclock, iluminación LED RGB y otros añadidos serán más caros, como de costumbre.

GeForce RTX 4080 SUPER: análisis externo

La GeForce RTX 4080 SUPER es considerada, como dije en el párrafo anterior, como el modelo de referencia, y es el que establece el precio de partida, pero esto no quiere decir que se trate de una opción básica, nada más lejos de la realidad. El diseño de las GeForce RTX 40 SUPER Founders Edition destaca tanto por su estética como por su calidad de construcción, y el sistema de refrigeración es de primer nivel.

Nada más abrir la caja nos encontramos con la clásica presentación a modo de expositor que no hace más que dejar claro que estamos ante un producto premium, algo que se confirma de nuevo cuando la tenemos en la mano. La GeForce RTX 4080 SUPER es grande y pesada, pero es comprensible teniendo en cuenta el tamaño de su sistema de refrigeración.

Transmite muy buenas sensaciones al tacto, tiene una solidez estructural perfecta, y la elegancia de ese diseño minimalista con el clásico embellecedor en forma de reloj de arena se ve potenciado por el uso de diferentes tonos de color negro. Como dije en su momento al analizar la GeForce RTX 4070 SUPER, es uno de los diseños más bonitos que he visto en una tarjeta gráfica hasta el momento.

En la parte frontal tenemos el embellecedor en forma de reloj de arena, que tiene un color negro brillante, y podemos ver a la izquierda la serigrafía «RTX 4080 SUPER». A la derecha tenemos un ventilador que introduce aire frío al radiador, y que utiliza aspas alargadas con un recorrido que empieza siendo muy delgado y se agranda justo en la parte final. No es casualidad, este diseño mejora la refrigeración sin que aumente el nivel de ruido.

Saltando a la cara posterior podemos ver la enorme cantidad de aletas de aluminio que tiene el radiador, así como la disposición y orientación de estas. Sobre el radiador se asienta también otro ventilador de aspas alargadas con ese mismo recorrido estrecho en la base y ancho en el extremo final, que introduce aire frio a esa zona concreta del radiador. Como habréis podido imaginar el radiador hace contacto con todas las partes clave de la tarjeta gráfica, incluyendo tanto los chips de memoria como el VRM.

Pasamos ahora a la parte trasera, que es donde se encuentran las salidas de imagen y la placa metálica que nos permite atornillar la tarjeta gráfica al chasis del PC. Esto es indispensable para que quede bien sujeta, y para que el peso no afecte a la ranura PCIe de la placa base. La GeForce RTX 4080 SUPER tiene tres conectores DisplayPort 1.4a y una salida HDMI 2.1a. Ocupa tres ranuras de expansión, y tiene unas medidas de 30,4 x 13,7 cm.

En la imagen que nos muestra la tarjeta gráfica desde el lateral podemos ver el conector de alimentación adicional de 16 pines, aunque como de costumbre no tendremos nada que temer si nuestra fuente no cuenta con dicho conector, ya que la GeForce RTX 4080 SUPER viene con un adaptador de tres conectores de 8 pines. A la derecha tenemos la serigrafía GeForce RTX, que se ilumina en color blanco, y también podremos ver detalles iluminados en este color en la parte centrar del embellecedor en forma de reloj de arena.

La GeForce RTX 4080 SUPER tiene un TGP de 320 vatios, que es el mismo que tenía la GeForce RTX 4080. Esto quiere decir que NVIDIA ha mejorado sus especificaciones sin aumentar el consumo, al menos en teoría. Dado que utiliza tres conectores de alimentación adicional de 8 pines, si recurrimos al adaptador, tenemos una alimentación total de 450 vatios a través de esos conectores y 75 vatios que puede extraer de la ranura PCIe, lo que significa que va sobrada incluso en caso de que se produjesen picos de consumo.

Arquitectura Ada Lovelace: un resumen con sus claves

Es la arquitectura más avanzada que existe actualmente en el sector gráfico, y una de las que más innovaciones ha introducido. NVIDIA dio el salto al nodo de 5 nm de TSMC con esta arquitectura, lo que supuso un avance muy importante en términos de rendimiento y de eficiencia energética frente a la generación anterior. Podría poneros muchos ejemplos, pero basta con que os diga que una GeForce RTX 4006 es capaz de rendir casi como una GeForce RTX 3060 Ti con casi la mitad de su consumo.

El rendimiento por vatio consumido que ofrece Ada Lovelace es excelente, y la GeForce RTX 4080 SUPER lo demuestra también con un rendimiento muy superior al que ofrece la GeForce RTX 3090 Ti con un TGP de 320 vatios, mientras que aquella tiene un TGP de 450 vatios. Más rendimiento y más eficiencia, pero también tenemos nuevas tecnologías con Ada Lovelace que han marcado una diferencia importante.

Potencia bruta y especialización: grandes avances en ambos frentes

Esta arquitectura utiliza nuevos shaders programables que adoptan lo que se conoce como Shader Execution Reordering (SER), una tecnología que reordena los diferentes hilos de trabajo que está manejando la GPU en cada momento, acabando así con la ejecución desordenada y divergente. Esto puede mejorar notablemente el rendimiento, y ha sido sin duda uno de los avances más relevantes a nivel de shaders de esta generación.

NVIDIA también ha dado un importante salto cualitativo y cuantitativo en con los nuevos núcleos RT de tercera generación. Estos doblan la capacidad de cálculo de las intersecciones rayo-triángulo, algo fundamental durante el ciclo de trabajo que calcula los fallos e impactos al aplicar el trazado de rayos, lo que sería la mejora cuantitativa, y también ha introducido nuevas tecnologías que mejoran el rendimiento a través de la optimización. Esta sería la mejora cualitativa, y se define a través de estas dos tecnologías:

Displaced Micro-Mesh: emplea mallas de micro triángulos para mejorar la eficiencia a la hora de trabajar con trazado de rayos aplicados a una geometría altamente compleja.

emplea mallas de micro triángulos para mejorar la eficiencia a la hora de trabajar con trazado de rayos aplicados a una geometría altamente compleja. Opacity Micro-Maks: hace una determinación más precisa de la opacidad de los objetos y de la densidad de los mismos para reducir la carga de trabajo y evitar las tareas redundantes e innecesarias.

Los núcleos tensor de cuarta generación han aumentado en gran medida la potencia bruta frente a la generación anterior, pero eso no es todo, también cuentan con el motor de transformación FP8 presente en Hopper, la arquitectura de NVIDIA para el sector profesional. Estos se ocupan de acelerar las operaciones y cargas asociadas a la IA y al aprendizaje profundo, y por tanto son los responsables del trabajo que representan las tecnologías DLSS súper resolución y DLSS reconstrucción de rayos.

Ada Lovelace también introduce un nuevo Optical Flow Accelerator que es el doble de rápido y el doble de preciso que la versión que utiliza Ampere. Esta mejora de rendimiento y de precisión permitió a NVIDIA desarrollar DLSS generación de fotogramas, una tecnología que es capaz de crear fotogramas totalmente independientes en la GPU manteniendo un buen nivel de calidad. Ese acelerador es fundamental para que esta tecnología funcione correctamente, y por eso es exclusiva de las GeForce RTX 40.

Como ya os he explicado en ocasiones anteriores, la arquitectura Ada Lovelace ha aumentado enormemente la caché L2 para reducir la dependencia de la GPU del bus de memoria, y cuenta con codificadores AV1 duales de octava generación, lo que nos permitirá hacer streaming con una alta calidad de imagen consumiendo un 40% menos de ancho de banda. La integración de la GeForce RTX 4080 SUPER en el ecosistema NVIDIA Studio es total, y esto se traduce en un soporte excelente en numerosas aplicaciones profesionales.

GeForce RTX 4080 SUPER frente a GeForce RTX 4080

En esta comparativa vamos a repasar, de forma detallada, las características y la potencia bruta que son capaces de ofrecer ambas tarjetas gráficas. Mi objetivo es que las tengáis a mano y que podáis ver por vosotros mismos cuáles son sus diferencias más importantes. Al final os dejaré también mi propio análisis comparativo para que tengáis la información ampliada.

Especificaciones de la GeForce RTX 4080 SUPER

GPU AD103 fabricada en proceso de 5 nm (TSMC).

45.900 millones de transistores.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 7.

Texture Processing Clusters (TPCs): 40.

10.240 shaders a 2.295 MHz-2.550 MHz, modo normal y turbo.

320 unidades de texturizado.

112 unidades de rasterizado.

320 núcleos tensor de cuarta generación.

80 núcleos RT de tercera generación.

Bus de 256 bits.

16 GB de memoria GDDR6X a 23 Gbps.

Utiliza el estándar PCIe Gen4 en modo x16.

Caché L2: 65 MB.

Ancho de banda de 736 GB/s.

Potencia en FP32: 52 TFLOPs.

Potencia en trazado de rayos: 121 RT FLOPs.

Potencia en IA: 836 Tensor FLOPs.

TGP: 320 vatios.

Especificaciones de la GeForce RTX 4080

GPU AD103 fabricada en proceso de 5 nm (TSMC).

45.900 millones de transistores.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 7.

Texture Processing Clusters (TPCs): 38.

9.728 shaders a 2.205 MHz-2.505 MHz, modo normal y turbo.

304 unidades de texturizado.

112 unidades de rasterizado.

304 núcleos tensor de cuarta generación.

76 núcleos RT de tercera generación.

Bus de 256 bits.

16 GB de memoria GDDR6X a 22,4 Gbps.

Utiliza el estándar PCIe Gen4 en modo x16.

Caché L2: 65 MB.

Ancho de banda de 716,8 GB/s.

Potencia en FP32: 48,74 TFLOPs.

Potencia en trazado de rayos: 112 RT FLOPs.

Potencia en IA: 780 Tensor FLOPs.

TGP: 320 vatios.

Mirando ambas listas la cosa está muy clara. La GeForce RTX 4080 SUPER utiliza el núcleo gráfico AD103 completo, lo que significa que este modelo tiene 4 unidades SM activas más que la versión estándar. Esto se traduce en 512 shaders más, y en un pequeño aumento de los núcleos RT y núcleos tensor. La cantidad de caché L2 que tienen ambos modelos es idéntica, y lo mismo ocurre con el bus de memoria y con la cantidad de memoria gráfica disponible. Sin embargo, la GeForce RTX 4080 SUPER tiene una pequeña ventaja en el ancho de banda, porque sus 16 GB de GDDR6X funcionan a 23 Gbps.

Su GPU también trabaja a una velocidad ligeramente superior, lo que debería permitirle escalar mejor cuando el modo turbo trabaja a plena potencia. Haciendo un balance general está claro que las diferencias entre ambos modelos son pequeñas, algo que se deja notar en los valores de potencia bruta (TFLOPs) con distintas cargas de trabajo. La GeForce RTX 4080 SUPER es un poco más potente, y a pesar de ello mantiene el mismo TGP que la GeForce RTX 4080.

Equipo de pruebas para el análisis

Procesador Intel Core i9-13900K con 8 núcleos P y 16 núcleos E.

Placa base GIGABYTE Z790 AERO G.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

32 GB de memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6.000 MHz con latencias CL40.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Unidad SSD Corsair Force MP510 de 960 GB con interfaz PCIe Gen3 x4, capaz de alcanzar velocidades de 3.500 MB/s y 3.000 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4080 SUPER Founders Edition.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 actualizado a la última versión disponible.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Hemos utilizado nuestro clásico banco de pruebas, formado por una configuración de gama alta que garantiza que no tendremos ningún tipo de cuello de botella provocado por sus componentes. El Intel Core i9-13900K es uno de los procesadores más potentes que existen, y permitirá a la GeForce RTX 4080 SUPER desarrollar todo su potencial sin ningún tipo de problema.

Pruebas de rendimiento en aplicaciones sintéticas y profesionales

Empezamos nuestra ronda de pruebas de rendimiento en aplicaciones sintéticas y profesionales. Estas nos permitirán ver de qué es capaz la GeForce RTX 4080 SUPER en entornos centrados en el renderizado y el modelado 3D. Teniendo en cuenta su precio y la gama en la que se sitúa estos resultados son muy importantes, porque nos permitirán determinar si es una opción válida para unificar trabajo y ocio.

Rendimiento en Cinebench 2024

Esta es sin duda una de las pruebas de renderizado más exigentes del momento. La GeForce RTX 4080 SUPER es capaz de alcanzar los 27.063 puntos en una pasada de Cinebench 2024, y logra 27.384 en la prueba de estrés de diez minutos, un resultado excelente que confirma que el sistema de refrigeración es capaz de mantener unas temperaturas óptimas para que las frecuencias de trabajo no se vean afectadas por el calor incluso en ciclos de trabajo intensivo.

A efectos comparativos, la GeForce RTX 4070 Ti SUPER consigue 25.393 puntos en la prueba de diez minutos, lo que confirma que hay un salto de rendimiento considerable con la GeForce RTX 4080 SUPER.

Rendimiento en Blender

Vamos con otra prueba de renderizado que es todo un clásico, Blender. Esta mide el rendimiento de una tarjeta gráfica partiendo de un valor muy simple y claro, la cantidad de muestras por minuto que es capaz de generar en tres escenas diferentes. Como podemos ver, la GeForce RTX 4080 SUPER supera de forma clara a la GeForce RTX 4080 con sus 5.135 muestras por minuto en «Monster», 2.471 muestras por minuto en «Junkshop» y 2.406 muestras por minuto en «Classroom».

La diferencia es de un 6,14% a favor de la primera en «Monster», un 11,21% en «Junkshop» y un 3,84% en «Classroom».

Rendimiento en Octanebench

Otra prueba de renderizado muy exigente que utiliza la aceleración que ofrecen las tarjetas gráficas GeForce RTX de NVIDIA. Como podemos ver en las imágenes, la GeForce RTX 4080 SUPER supera ligeramente el rendimiento del modelo estándar. Podéis ampliar las imágenes haciendo clic en ellas.

Rendimiento en Passmark GPU

Los que nos leéis a diario ya sabéis que esta es una prueba bastante básica, pero muy interesante para comparar de forma sencilla el rendimiento que ofrecen diferentes tarjetas gráficas. La GeForce RTX 4080 SUPER obtiene 43.114 puntos, superando ligeramente a la GeForce RTX 4080 y también a la GeForce RTX 4070 Ti SUPER, que queda en 40.722 puntos.

Rendimiento en V-Ray

Vamos con otra prueba muy exigente de renderizado. En general la GeForce RTX 4080 SUPER consigue unos resultados casi idénticos a los de la GeForce RTX 4080 con RTX activado, y las diferencias son tan pequeñas que entran dentro de lo que podemos considerar como margen de error (23 vrays menos en el modelo SUPER).

En líneas generales, las dos ofrecen prácticamente el mismo rendimiento en esta prueba. Tened en cuenta que, como se puede ver en las capturas, he utilizado la versión 5.0.2 por una cuestión de unificación de resultados.

Rendimiento en 3DMark DLSS

Con esta prueba podemos ver de una forma muy clara las diferencias que marca la tecnología NVIDIA DLSS 3. Sin dicha tecnología tenemos una media de 40,67 FPS, cifra que supera ligeramente los 38,53 FPS que obtuvimos con la GeForce RTX 4080. Al activar DLSS 3 la media se dispara a 134,20 FPS, cifra que representa un incremento de más del 300% de la tasa de fotogramas por segundo.

En las gráficas se aprecia el comportamiento de la CPU y de la GPU al activar DLSS 3, así como las frecuencias de trabajo y las temperaturas. Con esa tecnología funcionando registramos un pico de 159,29 fotogramas por segundo.

Rendimiento de la GeForce RTX 4080 SUPER en juegos

Poneos cómodos que nos toca entrar a ver los resultados que hemos obtenido en juegos. Estoy seguro de que estos son los que más os interesan, así que os voy a ofrecer como siempre una explicación detallada para que podáis entender mejor cada una de las gráficas que encontraréis a continuación.

Antes de empezar quiero destacar que no he hecho mediciones en 1080p porque a esa resolución tan baja la GeForce RTX 4080 SUPER suele tener un cuello de botella producido por el propio motor de cada juego. Hay excepciones, como por ejemplo cuando activamos el trazado de rayos en juegos exigentes, pero son excepciones a la regla general.

Empezamos con Ghostwire Tokyo, uno de los juegos que mejor uso hace del Unreal Engine 4 y del trazado de rayos. La GeForce RTX 4080 SUPER va sobrada en 1440p y en 2160p, ya que consigue 253 FPS y 122 FPS respectivamente. Al activar el trazado de rayos en 1440p la media baja a 109 FPS, pero la experiencia sigue siendo perfecta, y podemos utilizar DLSS 2 en modo calidad para subir a 163 FPS.

Con trazado de rayos en 4K la GeForce RTX 4080 SUPER cae a 55 FPS, pero solo con activar DLSS 2 en modo calidad nos ponemos en 94 FPS, es decir, estamos casi doblando el rendimiento, y sin sacrificios en calidad de imagen. Si utilizamos el modo rendimiento pasamos a 132 FPS.

A Plague Tale: Requiem es un juego con una excelente factura técnica y un alto nivel de exigencia, pero como podemos ver la GeForce RTX 4080 SUPER no tiene ningún problema para moverlo en 1440p y 2160p, ya que consigue medias de 109 y 57 FPS respectivamente. Con esos números la experiencia es totalmente fluida, pero podemos subir a 179 FPS y 110 FPS respectivamente activando DLSS 3 en modo calidad.

Con trazado de rayos la exigencia se dispara y el rendimiento cae, pero la GeForce RTX 4080 SUPER es capaz de aguantar unos excelentes 68 FPS en 1440p y unos dignos 40 FPS en 2160p. Activando DLSS 3 en modo calidad podemos subir a 140 y 88 FPS respectivamente, lo que se traduce en una fluidez total incluso con la configuración más exigente.

Quake II RTX es un título muy exigente a nivel de GPU porque hace un uso intensivo del trazado de rayos. La GeForce RTX 4080 SUPER puede moverlo con fluidez incluso en 2160p, y si activamos el reescalado la tasa de FPS se dispara y pasa de 71 a 194.

Red Dead Redemption 2 es uno de mis juegos favoritos, y sigue siendo uno de los más exigentes. La GeForce RTX 4080 SUPER va sobrada en 1440p y en 2160p con esos 126 y 83 FPS, respectivamente. Activando DLSS 2 en modo calidad podemos subir a 142 FPS y 104 FPS, y si lo utilizamos en modo rendimiento la media pasa a ser de 155 y 119 FPS, respectivamente.

Resident Evil Remake 4 es un título de transición intergeneracional que no es demasiado exigente, pero que tiene puntos mejorables, ya que hace un uso anecdótico del trazado de rayos y tiene a sufrir cuellos de botella a nivel CPU con relativa facilidad. La GeForce RTX 4080 SUPER lo mueve sin ningún problema con todas las configuraciones utilizadas.

Incluso en 4K, y con trazado de rayos activado, tenemos una media de 97 FPS, así que no es necesario activar la tecnología FSR 2, que aplica un reescalado cuyo resultado final en calidad de imagen es inferior al que obtendríamos con NVIDIA DLSS súper resolución. Esta tecnología no tiene soporte en Resident Evil 4 Remake.

Control se mantiene como un deleite gráfico a pesar del tiempo que tiene a sus espaldas, y es un gran exponente del valor del trazado de rayos en juegos. La resolución 1440p no es ningún desafío para la GeForce RTX 4080 SUPER, ni siquiera con trazado de rayos activo, como podemos ver en la gráfica adjunta.

En 2160p la GeForce RTX 4080 SUPER consigue 77 FPS de media y baja a 46 FPS con trazado de rayos activo. Son resultados muy buenos que podemos mejorar a 193 FPS y 119 FPS con solo activar DLSS 2 en modo rendimiento. Estamos casi triplicando el rendimiento al aplicar dicha tecnología de reescalado, y como partimos de una base de píxeles elevada el nivel de calidad de imagen se mantiene alto.

Saltamos ahora al que es, con permiso de Alan Wake 2, uno de los mayores referentes del trazado de rayos completo. Cyberpunk 2077 sigue siendo muy exigente, tanto que incluso una bestia como la GeForce RTX 4080 SUPER queda en 77 FPS en 1440p y cae a 56 FPS con trazado de rayos activo. Gracias al DLSS 3 las medias pueden subir a 191 y 186 FPS si activamos esa tecnología en modo calidad.

Cuando subimos a 2160p las medias caen a 58 FPS y 27 FPS con trazado de rayos activado. De nuevo la tecnología DLSS 3 obra un milagro y hace que las medias se disparen a 134 FPS y 110 FPS con la configuración en modo rendimiento. La diferencia es enorme, tanto que esta tecnología hace que pasemos de una experiencia injugable con esos 27 FPS a una totalmente óptima al subir a 110 FPS.

El trazado de trayectorias es tan exigente que incluso la GeForce RTX 4080 SUPER va justa en 1440p, y es incapaz de ofrecer una tasa de fotogramas aceptable en 2160p. Si activamos DLSS 3.5 en modo rendimiento, que incluye la reconstrucción de rayos, la media sube de 45 FPS a 144 FPS en 1440p, y de 16 FPS a 82 FPS en 2160p.

Destroy All Humans 2 Reprobed es un buen título para probar el comportamiento de una tarjeta gráfica potente en un motor gráfico CPU dependiente. La GeForce RTX 4080 SUPER va sobrada en 1440p y en 2160p, y como podemos apreciar la tecnología DLSS 3 escala muy bien en términos de rendimiento.

Dying Light 2 es uno de mis juegos de zombis favorito, y otro de los que mejor utiliza el trazado de rayos. Es exigente, pero para la GeForce RTX 4080 SUPER es un paseo por el parque incluso en 2160p. Solo tiene problemas cuando activamos el trazado de rayos con dicha resolución, ya que la media cae a 36 FPS.

Activando la tecnología DLSS 3 pasamos de 36 FPS a 96 FPS en modo calidad. Si queremos más fluidez porque tenemos un monitor con una alta tasa de refresco, por ejemplo, podemos activar el modo rendimiento y la media subirá hasta los 130 FPS.

Gears 5 es otro de los grandes exponentes de lo que puede dar de sí el Unreal Engine 4 cuando cae en buenas manos. Como cabía esperar la GeForce RTX 4080 SUPER logra un resultado óptimo con todas las configuraciones posibles, incluso con iluminación global de espacio de pantalla en 32 rayos y calidad locura. La fluidez es total.

Terminamos la ronda de pruebas en juegos con Alan Wake 2, que es uno de los juegos más exigentes a día de hoy, incluso con el trazado de rayos desactivado. La GeForce RTX 4080 SUPER logra 73 FPS en 1440p y 41 FPS en 2160p, pero podemos mejorar el rendimiento con DLSS3. Si lo activamos en modo calidad pasamos a medias de 148 FPS en 1440p y 90 FPS en 2160p.

Con trazado de rayos activado el rendimiento cae a 50 FPS en 1440p y 2 FPS en 2160p. No es una cuestión de falta de memoria gráfica, la exigencia es tan enorme que simplemente el rendimiento se hunde con trazado de rayos completo. Al activar DLSS 3.5 en modo rendimiento esas medias suben 107 FPS y 80 FPS. Es impresionante pasar de 2 FPS a 80 FPS, un dato que ilustra por sí solo el valor de NVIDIA DLSS 3.5.

En líneas generales la GeForce RTX 4080 SUPER es una tarjeta gráfica que va totalmente sobrada en 1440p, lo que la convierte en una opción muy interesante para equipos que utilicen monitores con dicha resolución y una tasa de refresco muy alta. También puede ofrecer una experiencia óptima con juegos en 2160p, y gracias a las tecnologías integradas en NVIDIA DLSS 3.5 el trazado de rayos no le supone ningún problema.

Rendimiento de la GeForce RTX 4080 SUPER frente a la GeForce RTX 4080

Haciendo una valoración media de rendimiento queda patente que la mejora que ofrece la GeForce RTX 4080 SUPER frente a la GeForce RTX 4080 es pequeña, aunque perceptible. En resolución 1440p gana por una media del 3,91%, y al activar el trazado de rayos la diferencia se reduce al 1,85%. Los resultados con DLSS activado arrojan unas diferencias ligeramente mayores, pero he querido centrarme en la potencia en bruto para ofreceros una comparativa más sencilla y fácil de entender.

Al subir la resolución a 2160p la diferencia a favor de la GeForce RTX 4080 SUPER es de un 3,18%, y con trazado de rayos activado a esa resolución sube ligeramente a un 3,38%. De nuevo la diferencia es pequeña, pero en algunos juegos representa una ganancia de unos pocos FPS que puede marcar la diferencia, y esto permite que las tecnologías que integra DLSS 3.5 escalen un poco mejor.

Con todos estos datos sobre la mesa está claro que la GeForce RTX 4080 SUPER no es una actualización dirigida a los que ya tienen una GeForce RTX 4080, sino que es una opción interesante para aquellos que tienen una GeForce RTX 4070 o inferior y que están pensando en renovar su tarjeta gráfica.

Temperatura, consumo y escalado de frecuencias

Los valores de consumo que ha registrado la GeForce RTX 4080 SUPER son realmente buenos. El pico de consumo fue de solo 305 vatios, lo que mantiene a esta tarjeta gráfica por debajo del valor máximo de TGP que lista NVIDIA, que es de 320 vatios. La media en juegos también rondó un nivel excelente, y el mínimo fue tan bajo que posicionó en el nivel propio de tarjetas gráficas que están una gama por debajo.

El sistema de refrigeración que utiliza la GeForce RTX 4080 SUPER hace un trabajo excelente, como podemos ver en la gráfica adjunta. Su pico de temperatura máxima fue de solo 63 grados, y la media se mantuvo en torno a los 61 grados. Con DLSS 3 el uso de la GPU cae bastante en resolución 1440p, y esto hace que la temperatura también se reduzca, haciendo que nos movamos en muchos casos por debajo de los 60 grados.

En cuanto a las frecuencias de trabajo, el modo turbo escaló a un máximo de 2.745 MHz, una velocidad que es ligeramente inferior al pico de 2.790 MHz que registré con la GeForce RTX 4080. Es un dato curioso, pero en cualquier caso la diferencia es pequeña, y lo importante es que las frecuencias de trabajo apenas cambiaron ligeramente en función de los ajustes utilizados en cada juego. Como podemos ver los valores fueron muy estables y cercanos.

Esas frecuencias de trabajo tan estables importan mucho, porque implican que el rendimiento será consistente y que no tendremos picos ni grandes oscilaciones que puedan afectar a nuestra experiencia en juegos. Obviamente en este sentido influyen las temperaturas de trabajo, que al ser tan buenas permiten a la GPU mantener un escalado óptimo del modo turbo.

Notas finales

La GeForce RTX 4080 SUPER es una evolución menor de la GeForce RTX 4080 en términos de rendimiento. A nivel de diseño y de calidad de construcción mantiene todos los valores de la serie Founders Edition, lo que significa que estamos ante un modelo premium con una excelente calidad de construcción y un sistema de refrigeración de primer nivel.

De ello dan fe los valores de temperatura registrados, que son óptimos incluso cuando la GeForce RTX 4080 SUPER trabaja a plena carga, y su eficiencia no se queda atrás. NVIDIA ha logrado mejorar las especificaciones y el rendimiento manteniendo el mismo TGP máximo, aunque los valores de consumo reales que registra la GeForce RTX 4080 SUPER son mejores de lo esperado, ya que se mantiene siempre por debajo su TGP máximo.

Más potente, muy fresca y altamente eficiente, tres claves que definen a la perfección a la GeForce RTX 4080 SUPER, pero además tiene un precio de lanzamiento más bajo que el de la GeForce RTX 4080, lo que la convierte en una opción mucho más equilibrada e interesante. Comparada con la competencia estamos ante un modelo que posiciona casi al mismo nivel que la Radeon RX 7900 XTX en rasterización, pero que la supera ampliamente en trazado de rayos, en tecnologías avanzadas y en eficiencia.

Está claro que con su precio de 1.119 euros la GeForce RTX 4080 SUPER se coloca en un nivel que no está al alcance de todos los bolsillos, pero tiene una mejor relación precio-rendimiento que la GeForce RTX 4080, y cuando la valoramos en conjunto se perfila como una opción muy sólida para jugar con todas la garantías en 4K, incluso con trazado de rayos activado, gracias al valor diferencial que representa NVIDIA DLSS 3.5.