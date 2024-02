GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO, análisis: potencia y distinción

La GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO es una tarjeta gráfica de gama alta con un diseño premium que posiciona claramente por encima del modelo Founders Edition, cosa que, la verdad, no es nada fácil, porque como os conté en su momento en el análisis de dicho modelo el diseño FE destaca tanto por estética como por calidad de construcción, y ofrece una capacidad de disipación del calor excelente.

Con el diseño AERO el gigante taiwanés ha hecho un trabajo excelente, y su integración en la GeForce RTX 4080 SUPER nos ha dejado uno de los mejores modelos con diseño personalizado que podemos encontrar ahora mismo en el mercado. Su terminación en color blanco la convierte también en un auténtico «caramelo» para los que quieran montar un PC de este color, aunque al final su estética está tan cuidada que quedará bien en cualquier configuración.

A nivel de prestaciones la GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO destaca también por venir con un ligero overclock de casa que hará que el modo turbo escale mejor, y por lo tanto ofrecerá un rendimiento superior al del modelo de referencia. El pico de velocidad va a depender de las temperaturas de trabajo, ya que cuanto más bajas sean estas mayor frecuencia alcanzará el modo turbo.

En este análisis os voy a contar todo lo que tenéis que saber sobre esta tarjeta gráfica, tanto a nivel de diseño como de calidad de construcción, y también de rendimiento, de consumo y de temperatura. Antes de empezar quiero dar las gracias a GIGABYTE España por enviarnos una unidad para su análisis. Ahora sí, poneos cómodos que arrancamos.

GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO: análisis externo

Nada más sacarla de la caja la GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO deja claro por qué merece ser considerada como una tarjeta gráfica premium. Es un modelo con un diseño y una estética sobresalientes que tiene, además, una calidad de construcción de primer nivel. Esto se nota con tocarla, su solidez estructural es perfecta, y presenta un cuidado exquisito hasta en el más mínimo detalle.

En la parte frontal tenemos un sistema de refrigeración WINDFORCE de tres ventiladores de 110 mm cada uno. Estos giran de manera alterna, lo que reduce las turbulencias generadas por los ventiladores adyacentes y aumenta la presión del flujo de aire, mejorando con ello la refrigeración y acelerando la disipación del calor.

Los ventiladores tienen un diseño 3D con muescas que mejoran la entrada de aire, y se apagan cuando detectan que la temperatura de trabajo es baja, lo que reduce el nivel de ruido a cero. Estos ventiladores están lubricados con nano grafeno, un material que puede doblar el ciclo de vida útil y que hace que además sean mucho más silenciosos.

El sistema WINDFORCE se asienta sobre un radiador de gran tamaño numerosas aletas de aluminio que está conectado por un total de nueve tubos de cobre, que recogen y conducen el calor de la base de cobre a cada una de las zonas en las que se divide el radiador. La base de cobre hace contacto con la GPU, la memoria gráfica y el sistema VRM, lo que significa que todos los puntos clave de la tarjeta gráfica cuentan con una buena refrigeración.

Echando un vistazo a la cara posterior nos encontramos con una placa metálica que actúa como refuerzo estructural, y que contribuye en las tareas de refrigeración. En el extremo final tenemos una apertura conocida como «pantalla de refrigeración», que permite que pase un mayor flujo de aire, lo que mejora la disipación del calor.

GIGABYTE ha cuidado también el diseño de esta placa metálica, que casa a la perfección con el resto de detalles de esta tarjeta gráfica. Justo en la parte central podemos ver el interruptor de cambio de BIOS, que nos permite elegir entre el perfil «OC» y el perfil «Silent» (el primero viene activado por defecto), y a su lado tenemos la apertura dedicada al conector de alimentación de 16 pines.

Nos vamos ahora al lateral, donde tenemos la serigrafía AERO con un remate holográfico e iluminación LED RGB personalizable. Esto le da un toque de color a la GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO, y genera un bonito contraste con el acabado sobrio y elegante que le confieren su diseño y su color blanco. También tenemos el conector de alimentación de 16 pines, que cuenta con un indicador luminoso que se activa cuando detecta cualquier anomalía en la alimentación de la tarjeta gráfica.

Si tu fuente de alimentación no tiene un conector de 16 pines no te preocupes, la GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO viene con un adaptador de tres conectores de alimentación de 8 pines a uno de 16 pines. También incluye un sistema de retención que puede actuar a modo de refuerzo, algo importante teniendo en cuenta que estamos hablando de una tarjeta gráfica bastante grande y voluminosa. Mide 34,2 x 15 x 7,5 centímetros, y ocupa 3,5 ranuras de expansión.

Desde el otro lateral podemos ver mucho mejor las dimensiones del radiador y el recorrido de los tubos de cobre. También se aprecian claramente las salidas de imagen bañadas en oro y esa excelente calidad de construcción que tiene la GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO.

Es importante destacar que este modelo utiliza el diseño Ultra Durable, lo que significa que está hecha para durar, y que cuenta con componentes de alta calidad como condensadores sólidos de baja resistencia, PCB con dos onzas de cobre y MOSFETs de baja resistencia.

En la parte trasera tenemos la placa que permite atornillar la tarjeta gráfica al chasis, y podemos ver tres salidas de imagen DisplayPort 1.4a y una salida HDMI 2.1a. La GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO tiene cuatro años de garantía, y su precio de venta al momento de escribir este análisis es de 1.229,95 euros.

Arquitectura Ada Lovelace y GPU AD103 completa

La GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO utiliza una GPU AD103 fabricada en el nodo de 5 nm de TSMC. El cambio de nodo y la nueva arquitectura Ada Lovelace permitieron a NVIDIA conseguir un enorme avance en términos de eficiencia frente a la generación anterior, algo que podemos ver a la perfección con una comparativa muy simple, ya que esta tarjeta gráfica rinde más que la GeForce RTX 3090 Ti y consume alrededor de 150 vatios menos.

Los que nos leéis a diario ya tenéis claras las claves de la arquitectura Ada Lovelace, pero en este apartado las voy a repasar de forma resumida para que las tengáis a mano en caso de que os surja cualquier duda.

Nuevos shaders con mejor relación rendimiento-consumo y tecnología SER , que reorganiza los distintos hilos de procesamiento para prevenir la ejecución divergente y desordenada y mejorar el rendimiento, tanto en rasterización como con trazado de rayos activado.

, que reorganiza los distintos hilos de procesamiento para prevenir la ejecución divergente y desordenada y mejorar el rendimiento, tanto en rasterización como con trazado de rayos activado. Núcleos RT de tercera generación que doblan la velocidad de cálculo de intersecciones rayo-triángulo, y cuentan con las tecnologías Displaced Micro-Mesh y Opacity Micro-Maks, que aplican micromallas para trabajar de forma optimizada con una alta carga geométrica y calculan de forma precisa la densidad y opacidad de esta.

de intersecciones rayo-triángulo, y cuentan con las tecnologías Displaced Micro-Mesh y Opacity Micro-Maks, que aplican micromallas para trabajar de forma optimizada con una alta carga geométrica y calculan de forma precisa la densidad y opacidad de esta. Núcleos tensor de cuarta generación compatibles con FP8 que ofrecen un salto importante a nivel de potencia, y aceleran DLSS Super Resolution y Ray Reconstruction.

que ofrecen un salto importante a nivel de potencia, y aceleran DLSS Super Resolution y Ray Reconstruction. Optical Flow Accelerator de última generación que dobla la velocidad y la precisión de la generación anterior. Se ocupa de acelerar toda la carga de trabajo asociada a la generación de fotogramas, que permite crear fotogramas independientes en la GPU de forma inteligente.

que dobla la velocidad y la precisión de la generación anterior. Se ocupa de acelerar toda la carga de trabajo asociada a la generación de fotogramas, que permite crear fotogramas independientes en la GPU de forma inteligente. Sistema de caché L2 ampliada para reducir la dependencia del sistema de memoria y mejorar la tasa de aciertos de la GPU cuando recurre al subsistema de caché L2.

para reducir la dependencia del sistema de memoria y mejorar la tasa de aciertos de la GPU cuando recurre al subsistema de caché L2. Códecs AV1 duales e integración plena en el ecosistema NVIDIA Studio, lo que convierte a esta arquitectura en una solución capaz de ofrecer también un alto rendimiento en numerosas aplicaciones profesionales.

Especificaciones de la GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO

Esta tarjeta gráfica viene con un aumento de frecuencia que llega a la GPU hasta los 2.595 MHz. Esto se traduce en una diferencia de 45 MHz frente al modelo de referencia, pero como he dicho anteriormente este aumento escalará con el modo turbo, y puede hacer que en condiciones óptimas de trabajo y de temperatura la diferencia sea más notable en los picos máximos de frecuencia.

GPU AD103 fabricada en proceso de 5 nm (TSMC).

45.900 millones de transistores.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 7.

Texture Processing Clusters (TPCs): 40.

10.240 shaders a 2.295 MHz-2.595 MHz, modo normal y turbo.

320 unidades de texturizado.

112 unidades de rasterizado.

320 núcleos tensor de cuarta generación.

80 núcleos RT de tercera generación.

Bus de 256 bits.

16 GB de memoria GDDR6X a 23 Gbps.

Utiliza el estándar PCIe Gen4 en modo x16.

Caché L2: 65 MB.

Ancho de banda de 736 GB/s.

Potencia en FP32: 53,14 TFLOPs.

TGP: 320 vatios.

Ese pequeño overclock también aumenta la potencia de la GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO en FP32, que sube hasta los 53,14 TFLOPs. Comparando con el modelo de referencia tenemos una diferencia de 1,14 TFLOPs en FP32. GIGABYTE recomienda una fuente de alimentación de 850 vatios para mover esta tarjeta gráfica, pero esto dependerá del resto de componentes de nuestro PC, tal y como os conté en su momento en este artículo.

Equipo de pruebas para el análisis

El equipo utilizado en este análisis integra componentes de gama alta para que la GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO pueda desarrollar todo su potencial, y para evitar que se produzcan cuellos de botella que puedan reducir de manera anormal su rendimiento real. Esto es muy importante porque al ser una tarjeta gráfica tan potente es susceptible de sufrir cuellos de botella en resoluciones por debajo de 2160p.

Procesador Intel Core i9-13900K

Placa base GIGABYTE Z790 AERO G.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

32 GB de memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6.000 MHz con latencias CL40.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Unidad SSD Corsair MP510 de 960 GB con interfaz PCIe Gen3 x4, capaz de alcanzar velocidades de casi 3,5 GB/s y 3 GB/s en lectura y escritura secuencial.

Tarjeta gráfica GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO con 16 GB de memoria gráfica.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 actualizado a la última versión disponible.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Para realizar las pruebas de rendimiento he utilizado Windows 11 actualizado a la última versión disponible, y también he actualizado los drivers a la versión más reciente disponible en el momento del análisis. No he hecho ningún tipo de modificación a la tarjeta gráfica para que los resultados reflejen la experiencia que tendréis con ella de casa.

GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO: rendimiento en pruebas sintéticas y aplicaciones profesionales

Nuestra clásica ronda de pruebas de rendimiento en aplicaciones sintéticas y profesionales nos permitirá descubrir qué puede dar de sí esta tarjeta gráfica con cargas de trabajo exigentes centradas, principalmente, en tareas de renderizado. Como siempre, tened en cuenta que los números que vamos a ver aquí no se pueden utilizar para hacer una equivalencia de rendimiento en juegos. Estos tienen sus particularidades, y sobre ellos centraremos pruebas específicas en el siguiente apartado.

Rendimiento en Octanebench

Una prueba de renderizado muy exigente que realiza una extensa ronda de subpruebas, y que es capaz de utilizar la tecnología de aceleración RTX de las tarjetas gráficas GeForce de NVIDIA. Hay muchos resultados que valorar, y por eso os he dejado una imagen con los datos obtenidos con una GeForce RTX 4080, para que podáis comparar directamente ampliando ambas imágenes. En general la GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO consigue una ligera mejora en todas las subpruebas.

Rendimiento en Cinebench 2024

Esta es una de las pruebas de renderizado más actuales y más exigentes que podemos utilizar a día de hoy. Ha sido optimizada para aprovechar el hardware más avanzado, y los números que ofrece son muy útiles para tener una idea realista del rendimiento que podemos esperar en tareas de renderizado con una tarjeta gráfica.

La GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO consigue 28.066 puntos en una pasada y 27.935 puntos en la prueba de 10 minutos. Esa pequeña diferencia entre ambos resultados indica que el sistema de refrigeración que monta esta tarjeta gráfica hace un trabajo tan bueno que la GPU es capaz de mantener prácticamente el mismo rendimiento en condiciones de estrés.

A efectos comparativos, la GeForce RTX 4080 SUPER FE consigue 27.384 puntos en la prueba de estrés de diez minutos, lo que significa que el modelo de GIGABYTE gana por un 2,01% gracias a ese overclock que trae de casa.

Rendimiento en Passmark GPU

PassMark nos deja un excelente registro. La GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO consigue 43.902 puntos, superando con ello los 43.114 puntos del modelo FE. La diferencia es de un 1,83%, un nivel totalmente razonable teniendo en cuenta el overclock que la primera trae de casa y cómo esto afecta al escalado del turbo y a las frecuencias máximas.

Rendimiento en Blender

Blender es una de las pruebas de rendimiento en renderizado más importantes del momento. En esta la puntuación se mide en muestras por minuto, cuantas más sea capaz de generar una tarjeta gráfica mejor será su resultado. En este caso la GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO consigue 5.186 muestras por minuto en «monster», 2.509 muestras por minuto en «junkshop» y 2.441 muestras por minuto en «classroom».

Comparada con la GeForce RTX 4080 el modelo de GIGABYTE gana por un 7,19%, 12,92% y 5,35%, respectivamente.

Rendimiento en V-Ray

En la prueba de V-Ray en modo CUDA la GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO consigue un resultado excelente de 3.009 vpaths, cifra que supera a los 2.897 vpaths que obtuvo la GeForce RTX 4080 SUPER. Con el modo RTX, que utiliza aceleración por hardware especializado, tenemos una puntuación de 4.150 vrays, una cifra que de nuevo supera los 4.097 vrays del modelo FE.

Rendimiento en 3DMark DLSS

Con esta prueba podemos ver la diferencia que marca la tecnología DLSS 3 en escenas gráficas muy complejas. La GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO consiguió una media de 40,83 FPS en nativo, superando ligeramente los 40,67 FPS de la GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER FE, y con DLSS 3 activado (súper resolución y generación de fotogramas) la media subió a 136,84 FPS. Esto quiere decir que gracias a dicha tecnología hemos aumentado en más del triple de fotogramas por segundo.

GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO: rendimiento en juegos

Tenemos una pequeña mejora frente a la GeForce RTX 4080 SUPER FE en pruebas sintéticas que, como os he dicho anteriormente, es consecuencia de ese pequeño overclock que trae la GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO de casa. Ahora vamos a ver cómo se comporta esta tarjeta gráfica en juegos, aunque ya os adelanto que ese overclock también representa una pequeña mejora de rendimiento que es más o menos notable en función de cada juego en concreto, y de la configuración utilizada.

Ghostwire: Tokyo no es ningún desafío para la GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO ni en 1440p ni en 2160p, aunque gracias a la tecnología DLSS 2 de NVIDIA podemos mejora la media de 124 FPS a 205 FPS activando el modo calidad. Con trazado de rayos el nivel de exigencia aumenta, pero no tenemos nada de lo que preocuparnos, porque podemos pasar de 55 PFS a 135 FPS con DLSS 2 activado en modo rendimiento. Sí, hemos multiplicado en más del doble la tasa de fotogramas por segundo.

Con A Plague Tale: Requiem tenemos ante nosotros a uno de los títulos más exigentes de la presente generación. La GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO es capaz de moverlo muy bien sin trazado de rayos activo, ya que consigue medias de 109 y 57 FPS en 1440p y 2160p. Con NVIDIA DLSS 3 en modo calidad podemos subir a una media de 181 FPS y 112 FPS, respectivamente.

La mejora gracias a NVIDIA DLSS 3 es sustancial, y se vuelve todavía más importante cuando activamos el trazado de rayos, porque gracias a esta tecnología pasamos de una media de 68 FPS y 40 FPS en 1440p a medias de 161 FPS y 108 FPS respectivamente, utilizándolo con la configuración en modo rendimiento, que mantiene un buen nivel en lo que a calidad de imagen se refiere.

Quake II RTX es uno de mis juegos favoritos, tanto que lo he terminado ya dos veces. También es uno de los más exigentes por su excelente uso del trazado de rayos, y como podemos ver la GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO puede moverlo con fluidez tanto en 1440p como en 2160p, puesto que consigue 151 FPS y 71 FPS con esas resoluciones.

Resident Evil 4 Remake es uno de los mejores remakes de la historia, y aunque fue desarrollado como título de transición intergeneracional tiene un consumo de memoria gráfica bastante alto. La GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO no tiene ningún problema con las configuraciones utilizadas, como podemos ver en las gráficas adjuntas.

Va sobrada incluso en 2160p con trazado de rayos, puesto que consigue una media de 97 FPS, y esto hace que no sea necesario activar la tecnología FSR 2. En cualquier caso, si queréis activarla para aprovechar mejor un monitor con una alta tasa de refresco os recomiendo no ir más allá del modo calidad si os movéis en 2160p.

Red Dead Redemption 2 es uno de esos juegos por los que parece que no pasa el tiempo. La GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO rinde de maravilla y consigue 84 FPS en 2160p. Podemos mejorar la media hasta los 121 FPS activando la tecnología DLSS 2 en modo rendimiento, pero teniendo en cuenta el ritmo de la acción en este juego no es necesario.

Cyberpunk 2077 es uno de mis juegos favoritos de toda la historia, y uno de los más exigentes. También fue el primero actual en utilizar trazado de trayectorias, un tipo de trazado de rayos más completo que requiere de una enorme potencia para funcionar con fluidez. La GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO no tiene problemas ni en 1440p ni en 2160p, aunque es recomendable activar el DLSS 3 en modo calidad para mejorar la fluidez.

Cuando activamos el trazado de rayos vemos que la tecnología DLSS 3 marca una gran diferencia. En 1440p pasamos de 57 FPS a 195 FPS utilizando el modo rendimiento, y en 2160p podemos subir de 27 FPS, que equivalen a una experiencia no jugable, a 113 FPS, que se traducen en una experiencia totalmente óptima.

Con trazado de trayectorias el rendimiento se hunde claramente, sobre todo en 2160p, pero en esta ocasión podemos activar el conjunto de tecnologías de DLSS 3.5, que añade la reconstrucción de rayos a súper resolución y a la generación de fotogramas. El resultado es impresionante, pasamos de 45 FPS a 153 FPS en 1440p, y de 16 FPS a 87 FPS en 2160p.

Destroy all Humans 2 Reprobed es un juego que sufre cuellos de botella conforme se reduce la resolución, pero gracias al DLSS 3 podemos mejora enormemente la tasa de fotogramas por segundo. En 1440p podemos subir de 177 a 313 fotogramas por segundo con DLSS 3 en modo rendimiento, y en 2160p estaremos doblando la tasa de FPS, ya que subiremos de 94 a 188 fotogramas por segundo.

Dying Light 2 es uno de mis juegos de zombis favoritos, y otro de los grandes abanderados del trazado de rayos. Este título es pan comido para la GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO, que consigue 156 FPS y 80 FPS en 1440p y 2160p, y es capaz de aguantar el tipo incluso con trazado de rayos en 1440p, ya que consigue 79 FPS de media.

Activando NVIDIA DLSS 3 podemos convertir esos 79 FPS en 191 FPS si utilizamos el modo rendimiento. Al jugar en 2160p con trazado de rayos la media es de 37 FPS, lo que significa que tendremos una experiencia aceptable, pero gracias a NVIDIA DLSS 3 en modo rendimiento podemos llegar a los 132 FPS.

Los que nos leéis a diario ya sabéis que Gears 5 es uno de los mejores juegos creados bajo el Unreal Engine 5. Puede ser muy exigente en calidad locura y con la iluminación global de espacio de pantalla activada. La GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO va sobrada en 1440p y consigue 80 FPS en 2160p con 32 rayos activados, una media que se traduce en una fluidez perfecta incluso en escenarios exigentes.

Alan Wake 2 no necesita presentación, es un título capaz de poner de rodillas incluso a las tarjetas gráficas más potentes del momento, y utiliza un trazado de rayos completo muy avanzado que multiplica exponencialmente su nivel de exigencia. La GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO consigue 74 FPS en 1440p y 42 FPS en 2160p, así que es recomendable activar DLSS 3 en modo calidad para subir a 149 FPS y 92 FPS respectivamente.

Con trazado de rayos activado la GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO registra una media de 51 FPS en 1440p y 2 FPS en 2160p. Gracias a NVIDIA DLSS 3.5 en modo rendimiento podemos subir las medias hasta los 132 FPS y 81 FPS. La diferencia de rendimiento que conseguimos gracias a las tecnologías que integra NVIDIA en la plataforma DLSS es impresionante.

Control es otro juego por el que parece que no pasa el tiempo. Mantiene un nivel técnico sobresaliente y utiliza un trazado de rayos de primera, que se aplica tanto a iluminación como a sombras y reflejos. La GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO va sobrada incluso en 2160p con calidad máxima, ya que consigue una media de 78 FPS. Con DLSS 2 podríamos subir esa media a 194 FPS utilizando el modo rendimiento.

Con trazado de rayos activado tenemos una media de 87 FPS en 1440p y 46 FPS en 2160p, valores impresionantes teniendo en cuenta el nivel de exigencia del juego con esta configuración. Si utilizamos DLSS 2 en modo rendimiento podemos subir la media a 133 FPS y 121 FPS, respectivamente.

La conclusión que nos dejan estos resultados es que la GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO rinde un poco mejor que la GeForce RTX 4080 SUPER FE, entre un 1% y un 2% dependiendo de la configuración y del juego utilizado. Es una tarjeta gráfica que va sobrada en 1440p, y resulta muy capaz de 2160p. Si queremos disfrutar del trazado de rayos completo podremos hacerlo sin ningún problema incluso en 4K, gracias a las tecnologías que integra NVIDIA DLSS 3.5.

GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO frente a GeForce RTX 4080

Para que tengáis una visión más completa de las diferencias reales de rendimiento que existen entre la GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO y la GeForce RTX 4080 FE, que es el modelo que ha quedado desplazado tras el lanzamiento del nuevo modelo SUPER, he preparado un gráfico de rendimiento relativo centrado en las resoluciones óptimas para esta tarjeta gráfica, que son 1440p y 2160p.

En 1440p la GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO es un 5,57% más rápida de media que la GeForce RTX 4080, y en 2160p la diferencia a favor de la primera es de un 4,30%. Con trazado de rayos en 1440p la GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO gana por un 3,18%, y en 2160p la diferencia es de un 5,34% a favor del modelo de GIGABYTE, también con trazado de rayos activo.

La diferencia no es muy grande, pero es ligeramente mayor que la que marcaba la GeForce RTX 4080 Founders Edition frente a la GeForce RTX 4080, y esto se debe principalmente al overclock que trae de casa el modelo de GIGABYTE. Como dije en el análisis del modelo FE, la GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO no es una actualización interesante para los que tengan una GeForce RTX 4080, es un modelo que está dirigido a aquellos que quieran actualizar desde una GeForce RTX 4070 o inferior.

Temperaturas, consumo y escalado de frecuencias

Vamos ahora a repasar los valores de consumo que registró la GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO en mis pruebas. Al tratarse de un modelo con overclock es lógico que su consumo sea ligeramente superior al de la GeForce RTX 4080 SUPER Founders Edition. Con todo, los valores registrados siguen siendo excelentes, y colocan a esta tarjeta gráfica en un nivel sobresaliente en términos de rendimiento por vatio consumido.

El sistema de refrigeración WINDFORCE que monta la GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO hace un trabajo excelente, como podemos ver en la gráfica adjunta. Con DLSS 3 activado y resolución 1440p los valores de temperatura llegan a caer hasta los 53 grados C porque la GPU va muy suelta, y en condiciones de estrés con carga completa el pico es de solo 62 grados C. De media tenemos 59 grados C, un valor fantástico.

Esa baja temperatura de trabajo permite a la GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO escalar muy bien a nivel de frecuencias de trabajo. Tenemos un pico máximo muy alto de 2.820 MHz, una media estable de 2.745 MHz y un mínimo de 2.635 MHz. Son valores muy estables que permiten un rendimiento consistente y sin altibajos.

Comparada con el modelo Founders Edition tenemos un aumento de frecuencias que ronda entre los 30 MHz y los 75 MHz, dependiendo del valor que comparemos. Esto explica esa ligera diferencia de rendimiento a favor de la GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO que hemos visto en todas las pruebas realizadas.

Notas finales

Por calidad de construcción y diseño está claro que la GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO es una de las mejores tarjetas gráficas de su gama, y de su rango de precios. Es cierto que es más cara que el modelo Founders Edition, pero lo compensa con creces ofreciendo una estética preciosista que ha sido al detalle, y un acabado premium que se deja notar en todos los detalles de la tarjeta.

La GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO quedará bien en cualquier configuración, y dará a tu equipo un toque de distinción que no pasará inadvertido para nadie. Eso sí, asegúrate de que tienes espacio suficiente, porque es muy grande, y también es recomendable que utilices el sistema de sujeción adicional que incluye la tarjeta gráfica para que la ranura PCIe no sufra por el peso de la misma.

Por lo que respecta al rendimiento, la GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO ha demostrado que no es solo una cara bonita. Ha sido capaz de superar a la GeForce RTX 4080 SUPER Founders Edition, y de marcar una distancia un poco mayor frente a la GeForce RTX 4080, todo ello manteniendo unos valores de consumo muy buenos y unas temperaturas sobresalientes.

Todo lo que os acabo de resumir representa, en conjunto, un valor añadido suficiente para justificar la diferencia de precio que existe entre la GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO y la GeForce RTX 4080 SUPER FE, y hace que la primera sea una opción recomendable para aquellos que busquen una estética diferente centrada en el color blanco, un acabado premium y un poco más de rendimiento.