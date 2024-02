Por qué Windows 12 no llegará este año y cómo pinta su futuro

Es oficial, Windows 12 no va a llegar al mercado este año. Muchos rumores daban por sentado que este nuevo sistema operativo iba a ser lanzado a finales de 2024, pero hace cosa de unas semanas empezamos a ver otras informaciones que apuntaban que lo que iba a llegar realmente en esa fecha sería la próxima gran actualización de Windows 11, y así será.

Lo que muchos consideraban que era Windows 12 al final será Windows 11 24H2, una actualización anual que traerá novedades importantes y que, como suele ocurrir con las actualizaciones anuales que lanza el gigante de Redmond, ampliará el periodo de soporte establecido. Si todo va según lo previsto dicha actualización llegará entre octubre y noviembre de este mismo año.

Sé lo que estás pensando, ¿entonces qué ocurrirá con Windows 12, acabará en el olvido y nunca llegaremos a verlo? Pues no, lo más probable es que no, simplemente sufrirá un retraso y llegará más adelante. Todavía no tenemos una fecha concreta de lanzamiento, pero haciendo un sencillo análisis de la situación actual es fácil hacer una predicción sobre su futuro.

Windows 12 llegará cuando Windows 10 «muera»

Es lo más sensato y lo mejor tanto para Microsoft como para el usuario medio. Si la compañía de Redmond hubiera lanzado este año su nuevo sistema operativo se habría colocado a sí misma en una posición difícil, y habría propiciado la fragmentación de Windows, ya que tendría en el mercado tres sistemas operativos distintos que, además, se dividen en versiones diferentes en función de la actualización que tenga instalada cada usuario.

Por otro lado, Windows 10 sigue todavía liderando el mercado de forma clara y Windows 11 está en segunda posición. Con este panorama, Windows 12 no lo habría tenido tampoco nada fácil, y podría haber canibalizado cuota de mercado a Windows 11 en vez de a Windows 10, que sería el objetivo real de Microsoft.

Esperar al final de Windows 10 para lanzar un nuevo sistema operativo también serviría para motivar a muchos usuarios a saltar a Windows 12, que probablemente prefieran lo nuevo antes que el denostado Windows 11. En este caso ayudaría también bastante que Microsoft ofreciera actualizaciones gratuitas desde Windows 10 y Windows 11 a su nuevo sistema operativo, y que no incrementase demasiado los requisitos de Windows 12, aunque esto todavía no está nada claro.

Personalmente creo que lo más seguro es que Microsoft anuncie su nuevo sistema operativo en la segunda mitad del año que viene, y que su lanzamiento se produzca, en el mejor de los casos, entre los meses de octubre y noviembre de 2025.