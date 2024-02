Consigue Dead Island Riptide Definitive Edition gratis en Steam

Para celebrar la llegada de Dead Island 2 a Steam a Deep Silver se le ha ocurrido una promoción excelente, ofrecer Dead Island Riptide Definitive Edition gratis en dicha plataforma. Este título se convirtió en su momento en uno de los mejores juegos de zombis, y aunque ya tiene algunos años y se le ven las costuras en algunos aspectos técnicos la verdad es que sigue siendo una maravilla.

Si eres un amante del género no te lo deberías perder. Yo tuve la suerte de disfrutar del original y también de esta entrega en su momento, y la verdad es que los dos me dejaron muy buen sabor de boca. Dead Island Definitive Edition no está disponible de forma gratuita, pero se puede comprar por solo 2,99 euros, una promoción que forma parte de una oferta temporal para celebrar también la futura llegada de Dead Island 2 a Steam.

Cómo conseguir Dead Island Riptide Definitive Edition gratis en Steam

Solo tienes que entrar en este enlace y reclamarlo. No hace falta ni siquiera que llegues a instalarlo, una vez que lo hayas vinculado a tu cuenta será tuyo para siempre. Tened en cuenta, eso sí, que esta promoción solo estará activa hasta el 15 de febrero, así que no os esperéis demasiado o perderéis la ocasión de conseguirlo.

Como es un juego que ya tiene unos cuantos años no es demasiado exigente a nivel de hardware. Sus requisitos mínimos son bastante asequibles, como vamos a ver a continuación.

Requisitos mínimos

Windows 10 o superior como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-2500 o AMD FX-8320.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 560 Ti o Radeon HD 6870 con 1 GB de memoria gráfica.

DirectX 11.

10 GB de espacio libre.

Requisitos recomendados

Windows 10 o superior como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-4670K o AMD FX-8350.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 780 o Radeon R9 290.

DirectX 11.

10 GB de espacio libre.

Un equipo con una tarjeta gráfica GeForce GTX 750 Ti o Radeon RX 460 ya cumpliría con los requisitos mínimos, mientras que en el caso de los requisitos recomendados a partir de una GeForce GTX 1650 o una Radeon RX 470 los estaríamos superando sin problema.

Dead Island 2 fue una exclusiva de la Epic Games Store, pero solo de forma temporal. Llegará a Steam el 22 de abril, es decir, dentro de poco más de un par de meses. Le he dedicado muchas horas, y os puedo confirmar que es un juego que merece bastante la pena, sobre todo si te gusta el género.