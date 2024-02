ASUS Vivobook Pro 15 OLED, análisis: creatividad inteligente

El pasado mes de enero tuvimos la oportunidad de analizar el ASUS Zenbook 14 OLED, uno de los primeros portátiles de la compañía taiwanesa equipado con CPU Intel Meteor Lake, y hoy le toca el turno al ASUS Vivobook Pro 15 OLED, un equipo que apuesta también por un diseño elegante y un acabado premium, y que adopta una configuración más potente a nivel de hardware sin llegar a descuidar la movilidad ni la autonomía.

En líneas generales el ASUS Vivobook Pro 15 OLED es un equipo interesante porque posiciona como una solución muy capaz tanto en juegos como en aplicaciones profesionales. Con él podremos trabajar y jugar con garantías, disfrutaremos de todas las tecnologías y las ventajas que ofrecen sus componentes de última generación, y tendremos también el valor propio de un ultraligero con una alta calidad de construcción que está hecho para durar.

El cerebro del equipo es un Intel Core Ultra 9 185H, un procesador que está configurado con 6 núcleos Redwood Cove de alto rendimiento, 8 núcleos Crestmont de alta eficiencia y 2 núcleos de consumo ultra bajo. También cuenta con una iGPU Intel Arc, una NPU Intel AI Boost y viene acompañado de una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4060 Mobile con 8 GB de memoria gráfica. No iba de farol cuando os dije que estamos ante un equipo muy capaz.

A nivel de diseño ASUS ha hecho un trabajo excelente con este equipo, y ha cuidado al máximo la elección de componentes para afinar una configuración que es de las más equilibradas y mejor perfiladas que he visto en un portátil de su clase. Nada, absolutamente nada desentona en este portátil, y esto tiene un impacto muy positivo en la experiencia de uso, como os voy a contar en este análisis. Poneos cómodos, que empezamos.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED: análisis externo

El ASUS Vivobook Pro 15 OLED es un portátil que encaja «justito» en la categoría de ultra ligero, ya que tiene un peso de 1,8 kilogramos. No es tan ligero como el ASUS Zenbook 14 OLED, pero es comprensible ya que monta un panel de mayor tamaño y tiene una configuración mucho más potente, lo que se traduce en un rendimiento mucho mayor y en más calor que disipar.

ASUS ha utilizado aluminio para fabricar el chasis de este portátil, un material que destacar por ser ligero y resistente, y que aporta una solidez estructural mayor comparada con el plástico. También transmite una sensación más premium al tacto, y en líneas generales es una de las mejores opciones en este tipo de equipos, junto la aleación de aluminio y magnesio. En la tapa podemos ver una terminación lisa donde solo aparece el nombre del modelo.

Como dije al principio, el ASUS Vivobook Pro 15 OLED está hecho para durar. De esto da fe su certificación MIL-STD 810H de resistencia de grado militar, que es toda una garantía de durabilidad y de vida útil. Este equipo está preparado para enfrentarse sin problemas a las adversidades del día a día, incluso cuando se producen golpes, sacudidas y cambios bruscos de temperatura.

La unidad de prueba que hemos recibido está terminada en color plateado, tiene un diseño minimalista y adopta una línea marcadamente angulosa que se extiende por completo a todos los rincones del equipo. Este tipo de diseños destacan por ser elegantes y atemporales, aunque en este modelo en concreto ASUS ha sabido romper la sobriedad general con un ligero contraste en la zona del teclado, donde podemos ver que una parte de las teclas son de color blanco y otras de color gris.

Incorpora una pantalla de 15,6 pulgadas con una relación pantalla-cuerpo del 84%, lo que se traduce en unos bordes contenidos que mejoran la inmersión. En la parte superior podemos ver el espacio reservado a la cámara ASUS AiSense de 5 MP, que cuenta con sensor de infrarrojos y funciones avanzadas de inteligencia artificial. Podemos utilizarla como sistema de autenticación biométrica con Windows Hello, y viene con un obturador físico para bloquearla por completo en cualquier momento.

Este equipo monta un panel OLED de 15,6 pulgadas con resolución de 2.880 x 1.620 píxeles (formato 16:9), reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3, toda una garantía para profesionales del diseño, la creación de contenidos y la edición, tiene certificaciones Pantone y TÜV Rheinland. Esto es muy importante, porque significa que además de tener una pantalla preparada para un uso profesional esta emite una baja cantidad de luz azul, y está libre de parpadeos.

Saltando a la parte inferior nos encontramos con un teclado ErgoSense completo que incluye pad numérico, y que está perfectamente integrado en el chasis. Las teclas tienen un tamaño bastante generoso, lo que unido a su concavidad de 0,3 mm y a su recorrido de 1,4 mm por pulsación nos permitirá disfrutar de una experiencia muy buena escribiendo, incluso durante largas sesiones de trabajo. El teclado cuenta también con retroiluminación en color blanco.

Justo debajo del teclado tenemos una almohadilla táctil ErgoSense de tacto suave que permite un deslizamiento cómodo y soporta gestos multitáctiles. ASUS la ha agrandado en un 12,7% (comparada con la generación anterior), y los clics tienen un recorrido ligeramente mayor (0,23 mm extra), lo que mejora la experiencia de uso y la respuesta en general. En la esquina superior izquierda incorpora el ASUS Dial en versión táctil, que podremos utilizar para acceder a atajos y funciones exclusivas tanto en Windows 11 como en diferentes aplicaciones profesionales.

Por lo que respecta al apartado sonoro, tenemos una matriz de micrófonos integrada con cancelación de ruido inteligente y soporte completo de Cortana y Alexa. También dispone de un par de altavoces Harman Kardon con sonido estéreo, amplificador inteligente, tecnología ASUS Audio Booster y compatibilidad con Dolby Atmos.

El ASUS Vivobook Pro 15 OLED incorpora un lector de tarjetas SD, tiene un conector RJ45, viene con dos puertos USB 3.2 Gen1 Type-A, cuenta con un puerto Thunderbolt 4, tiene otro conector USB 3.2 Gen2 Type-C, integra un jack de 3,5 mm para entrada y salida de audio y monta una salida HDMI 2.1. Un ecosistema de conexiones bastante completo teniendo en cuenta su tamaño y su peso.

Especificaciones del ASUS Vivobook Pro 15 OLED

Chasis y pantalla

Chasis fabricado en aluminio y certificación de resistencia de grado militar MIL-STD-810H.

Pantalla OLED de 15,6 pulgadas con resolución de 2.880 x 1.620 píxeles, formato 16:9 y relación pantalla-cuerpo del 84%.

Tasa de refresco de 120 Hz, tiempo de respuesta de 0,2 ms, brillo máximo de 600 nits, tecnología Adaptive Sync que elimina los problemas de stuttering (tartamudeo de la imagen) y tearing (ruptura de la imagen). Reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3.

Contraste 1.000.000:1, certificación TUV Rheinland del cuidado de la vista (reduce la emisión de luz azul y acaba con el parpadeo de la imagen), validación PANTONE, certificación VESA HDR True Black 600 y cristal Gorilla Glass como protección.

Componentes clave

Procesador Intel Core Ultra 9 185H con 16 núcleos y 22 hilos y 24 MB de caché de tercer nivel configurada con un TDP máximo de 45 vatios.

La CPU se divide en seis núcleos de alto rendimiento, ocho núcleos de alta eficiencia y dos núcleos de bajo consumo. Su velocidad base es de 2,3 GHz en los núcleos de alto rendimiento, 1,8 GHz en los núcleos de alta eficiencia y 1 GHz en los núcleos de bajo consumo. Estos pueden alcanzar velocidades máximas de 5,1 GHz, 3,8 GHz y 2,5 GHz, respectivamente.

GPU integrada Intel Arc Graphics Xe LPG con 8 bloques Xe (128 motores vectoriales Xe) y 8 unidades de aceleración de trazado de rayos. Funciona a un máximo de 2,35 GHz y es compatible con Intel XeSS.

Interruptor MUX que permite eliminar por completo la intermediación de la GPU integrada como fuente de salida de la imagen, lo que puede mejorar el rendimiento hasta un 10%.

GPU dedicada GeForce RTX 4060 Mobile con un TGP de hasta 115 vatios. Cuenta con 3.072 shaders, 96 unidades de texturizado, 48 unidades de rasterizado, 24 núcleos RT de tercera generación, 96 núcleos tensor de cuarta generación, 24 MB de caché L2, bus de 128 bits y 8 GB de memoria gráfica GDDR6 a 16 GHz (ancho de banda de 256 GB/s). Puede trabajar a un máximo de 1.890 MHz en modo turbo, pero gracias al turbo dinámico puede alcanzar velocidades aún más altas.

NPU integrada Intel AI Boost con una velocidad máxima de 1,4 GHz compatible con OpenVINO, WindowsML, DirectML y ONNX RT. Puede trabajar sin problema con operaciones de cálculo INT8, FP16 (media precisión) y FP32 (precisión simple).

16 GB de memoria LPDDR5 en doble canal a 5.600 MHz.

SSD PCIe Gen4 x4 de 2 TB capaz de superar los 5 GB/s en lectura secuencial.

Conectividad, refrigeración y batería

Conectividad cableada: conector RJ45, dos puertos USB 3.2 Gen1 Type-A, un puerto Thunderbolt 4, conector USB 3.2 Gen2 Type-C, un jack de 3,5 mm para entrada y salida de audio y una salida HDMI 2.1.

Lector de tarjetas SD.

Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3.

Batería de 75 Wh compatible con carga rápida, capaz de recargar un 50% de batería en solo 30 minutos.

Sistema de refrigeración ASUS IceCool Pro con dos ventiladores de tipo turbina que suman un total de 103 aspas «Ice Blade», montados sobre un radiador comunicado por cinco tubos conductores de calor fabricados en cobre. Puede disipar de forma eficiente un TDP de hasta 125 vatios, que es el total combinado de este equipo (CPU + GPU), y hace un ruido inferior a los 40 dBA en modo estándar.

Teclado, sonido, sistema operativo y otros datos

Cámara de 5 MP con infrarrojos compatible con Windows Hello. Cuenta con un interruptor de bloqueo físico tecnología ASUS AiSense, que mejora la experiencia en videollamadas utilizando funciones diversas, como el desenfoque de fondo, la corrección del contacto visual, el encuadre automático y la reducción de ruido en la imagen.

Teclado completo (incluye pad numérico) en dos tonos de tipo chiclet con retroiluminación LED blanca y un recorrido de 1,4 mm por pulsación.

Almohadilla táctil con deslizamiento suave, buen recorrido por clic y ASUS Dial táctil integrado.

Sistema de sonido estéreo Harman Kardon con tecnología Smart Amp (amplificación inteligente), ASUS Audio Booster y soporte de Dolby Atmos.

Matriz de micrófonos integrada con cancelación de ruido bidireccional inteligente.

Software integrado MyASUS, que permite monitorizar el estado del equipo y realizar distintos ajustes de importancia con unos simples clics, incluyendo desde los perfiles de rendimiento hasta los modos de sonido, diferentes funciones de IA y muchas cosas más.

Software ScreenXpert para facilitar la gestión de aplicaciones y ventanas en diferentes pantallas.

Software GlideX para simplificar la utilización de dispositivos para compartir o extender la pantalla.

Certificaciones REACH, ENERGY STAR 8.0 y RoHS.

Windows 11 Home como sistema operativo.

Medidas y peso: 35,57 x 23,53 x 1,99 cm, peso de 1,80 kilogramos.

Precio: desde 1999 euros.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED: experiencia de uso

El ASUS Vivobook Pro 15 OLED viene en un empaquetado sobrio y discreto que encaja muy bien con la esencia de este portátil. Es un equipo bastante ligero que se puede mover cómodamente con una sola mano, y su chasis en aluminio transmite buenas sensaciones al tacto y le confiere una excelente solidez estructural en todas las secciones del chasis, incluida la que separa al teclado de la almohadilla táctil y la tapa superior.

Siempre que tengo un portátil nuevo entre las manos me gusta hacer presión en zonas clave y moverlo para intentar identificar puntos débiles en su estructura, y en el ASUS Vivobook Pro 15 OLED no he encontrado ninguno. ASUS ha hecho un buen trabajo, algo de lo que también da fe su certificación MIL-STD-810H de resistencia de grado militar.

No hay duda, el ASUS Vivobook Pro 15 OLED hace gala de un acabado premium, y a nivel de diseño la compañía taiwanesa también ha hecho un trabajo excelente. Este portátil tiene una línea muy angulosa de trazos limpios y planos que combina de maravilla con un enfoque marcadamente minimalista, donde se da prioridad a pequeños matices para generar contrastes muy cuidados con la elegante sobriedad del conjunto.

Esos detalles de contraste se pueden apreciar a la perfección en cosas como la serigrafía ASUS Vivobook de la tapa, el teclado en doble tono y las marcas Dolby Atmos y Harman Kardon colocadas justo debajo del teclado. También destaca el ASUS Dial, que está integrado en la esquina superior izquierda de la almohadilla táctil.

Cuando abrimos el portátil nos da la bienvenida una pantalla OLED de 15,6 pulgadas que tiene una alta densidad de píxeles por pulgada. Este panel hace un trabajo excelente con la reproducción del color, tiene un buen nivel de brillo y un tiempo de respuesta muy bajo. Todo esto unido a su tasa de refresco de 120 Hz y a la tecnología Adaptive Sync la convierten en una opción excelente tanto para jugar como para trabajar.

Si os fijáis en la galería adjunta, que podéis ampliar haciendo clic en ella, veréis que también tiene unos ángulos de visión de 178 grados. La relación pantalla-cuerpo es del 84%, lo que significa que tenemos unos bordes bastante contenidos, lo que mejora notablemente la inmersión. Justo en el borde superior tenemos la cámara de 5 MP, los sensores y el obturador físico. La calidad de la cámara también raya a un gran nivel, y casa a la perfección con el nivel general en el que posiciona el ASUS Vivobook Pro 15 OLED.

Lo mismo puedo decir de la matriz de micrófonos integrada, que ofrece una excelente calidad en la reproducción de la voz, y de las funciones de IA aplicadas a la cancelación de ruido, que hacen un gran trabajo. El sistema de altavoces estéreo no se queda atrás, y cumple con las expectativas, así que nada que objetar en este sentido, ASUS ha hecho un buen trabajo.

El teclado tiene una disposición equilibrada en tamaño y separación. Tenemos un recorrido por tecla de 1,4 mm, lo que se traduce en un buen feedback con cada pulsación. Esto es muy importante, porque nos permite escribir más rápido y cometer menos errores. La iluminación LED representa un claro valor añadido para utilizar el teclado en condiciones de baja iluminación ambiental y el pad numérico será de gran ayuda para aquellos que tengan que trabajar con números a diario.

La almohadilla táctil tiene un tacto suave, presenta un buen deslizamiento, soporta gestos multitáctiles y ofrece unos clics precisos y con un buen feedback. El ASUS Dial táctil integrado representa un importante valor añadido, y da al ASUS Vivobook Pro 15 OLED un toque profesional muy atractivo, ya que nos hará la vida más fácil en numerosas aplicaciones profesionales.

Por lo que respecta al rendimiento, el ASUS Vivobook Pro 15 OLED va como un tiro y es capaz de mover Windows 11 de forma totalmente óptima. Su configuración de hardware encaja con lo que podemos esperar de un portátil ultraligero de gama alta, y tanto las aplicaciones básicas como las acciones más comunes que realizamos a diario, como la navegación web, la apertura de archivos y las tareas de ofimática se ejecutan de manera instantánea. También pude ejecutar sin problemas Chat with RTX con su GeForce RTX 4060 Mobile.

En este sentido es importante traer a colación el papel que juega el software MyASUS, ya que con él podemos realizar diferentes ajustes y monitorizar el estado del portátil. Entre las opciones más importantes que tenemos disponibles podemos destacar, por ejemplo, el perfil de rendimiento del ventilador, la carga inteligente de la batería y las funciones de IA aplicadas al micrófono y a la conectividad Wi-Fi, entre otras. Si hacéis clic en la galería adjunta podréis hacer un recorrido virtual por las secciones más importantes de dicho software.

El sistema de refrigeración es muy silencioso y efectivo. Cuando trabajamos con tareas básicas el nivel de ruido es mínimo, y cuando le pedimos potencia los ventiladores se hacen notar y hacen bastante ruido. En general el nivel de ruido a plena carga es alto, pero resulta totalmente comprensible teniendo en cuenta que hablamos de un ultraportátil de 1,8 kilogramos con una CPU de 16 núcleos y 22 hilos que trae, además, una GeForce RTX 4060 Mobile.

Rendimiento del ASUS Vivobook Pro 15 OLED en pruebas sintéticas y profesionales

Tras ese primer contacto con el ASUS Vivobook Pro 15 OLED estamos listos para entrar a ver qué es capaz de ofrecer este equipo en diferentes pruebas sintéticas y profesionales. Este tipo de pruebas nos permitirán hacernos una idea de la potencia qué es capaz de ofrecer en diferentes tareas, y más adelante veremos qué puede dar de sí en juegos exigentes.

Cinebench 2024

Esta prueba de renderizado nos permite medir el rendimiento tanto a nivel de CPU como de GPU, y es una de las más exigentes a día de hoy. El ASUS Vivobook Pro 15 OLED aguanta muy bien en las pruebas de estrés de diez minutos, lo que confirma que ASUS ha sabido equilibrar potencia y disipación, y que no tendremos ningún tipo de estrangulamiento térmico que pueda acabar dándonos problemas.

El Intel Core Ultra 9 185H que monta el ASUS Vivobook Pro 15 OLED ofrece un rendimiento muy bueno en multihilo y excelente en monohilo, como podes ver en las imágenes adjuntas, ya que posiciona en cuarta posición y en primera posición, respectivamente. No he identificado problemas de estabilidad en ningún momento.

La GeForce RTX 4060 Mobile ofrece también un rendimiento muy bueno en esta prueba, superando ampliamente a una GeForce RTX 2070 y ocupando la primera posición. Tened en cuenta que estamos ante una tarjeta gráfica para portátiles con un TGP máximo de 115 vatios, mientras que una GeForce RTX 2070 de escritorio tiene un TGP de 175 vatios.

Cinebench R23

Esta prueba ha empezado a ser desplazada por la anterior pero todavía tiene un gran valor a efectos comparativos, ya que nos permite medir el rendimiento de una CPU tanto en monohilo como en multihilo bajo un entorno muy exigente que es capaz de llevar a cualquier procesador a una tasa del 100% de uso.

He utilizado la modalidad de una sola pasada, ya que con Cinebench 2024 ya pude comprobar que el ASUS Vivobook Pro 15 OLED no tiene problemas de estrangulamiento térmico ni de estabilidad, y los resultados han sido muy buenos en general, ya que supera por más de cinco mil puntos el rendimiento del Intel Core Ultra 7 155H en multihilo.

CPU-Z

Una prueba sencilla que siempre utilizo porque nos permite establecer comparativas simples y directas que nos sirven como referencia aproximada. El Intel Core Ultra 9 185H que monta este portátil hace un buen trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que está bastante limitado a nivel de TDP y que, como veremos más adelante, tiene oscilaciones de frecuencia bastante marcadas,

Blender

Esta prueba de renderizado se puede utilizar para medir el rendimiento CPU y GPU. Los valores obtenidos reflejan la cantidad de muestras por minuto que son capaces de alcanzar estos componentes en cada una de las tres pruebas que se realizan en total. He pasado la versión 4.0, y los resultados que he obtenido con la GeForce RTX 4060 Mobile entran dentro de lo previsto.

V-Ray

Una prueba de renderizado muy exigente que puede aprovechar la aceleración que ofrece el hardware especializado de las tarjetas gráficas GeForce RTX de NVIDIA. Utilizando el Intel Core 9 Ultra 185H tenemos una puntuación de 13.300 vsamples, lo que se traduce en un buen nivel de rendimiento.

Con la GeForce RTX 4060 Mobile el ASUS Vivobook Pro 15 OLED ha conseguido 1.120 vpaths bajo el modo CUDA, y 1.689 vrays con el modo RTX, que utiliza la aceleración por hardware de dicha tarjeta gráfica. Ambos resultados están en la línea de lo que podemos esperar de una GeForce RTX 4060 Mobile, aunque en este caso el resultado bajo RTX está un poco por encima de la media.

3D Mark CPU

Ahora vamos a centrarnos en el Intel Core Ultra 9 185H que monta este portátil, un procesador que se coloca como gama alta dentro de su categoría, y que en este caso viene bastante limitado a nivel de TDP para evitar que las temperaturas de trabajo se disparen a niveles no seguros. Si esto ocurriese nos encontraríamos con un estrangulamiento térmico muy marcado, y en última instancia podríamos tener incluso problemas de estabilidad.

El Intel Core Ultra 9 185H tiene 16 núcleos y 22 hilos, de los cuales 6 núcleos son de alto rendimiento, 8 núcleos son de alta eficiencia y 2 núcleos son de bajo consumo. Intel ha ajustado el modo turbo para que este escale de forma inteligente en función de cada carga de trabajo, y como vamos a ver en esta prueba las oscilaciones de frecuencia son muy marcadas, pero están bien afinadas y consiguen que el rendimiento final sea óptimo.

Como siempre, vamos a analizar los resultados obtenidos en cada una de las subpruebas en las que se divide este benchmark, teniendo en cuenta no solo las puntuaciones sino también los valores de frecuencia y de temperatura registrados. Tened presente que las pruebas con un mayor número de hilos suelen durar poco tiempo, y que por eso no son realmente representativas del valor máximo de temperatura que puede alcanzar un procesador.

Con un hilo activo la frecuencia de trabajo máxima es de 4.747 MHz, y tenemos grandes fluctuaciones como podemos ver en la gráfica adjunta, con valores que llegan a caer por debajo de los 2 GHz. La temperatura se mantiene casi siempre alrededor de los 62 grados C.

la frecuencia de trabajo máxima es de 4.747 MHz, y tenemos grandes fluctuaciones como podemos ver en la gráfica adjunta, con valores que llegan a caer por debajo de los 2 GHz. La temperatura se mantiene casi siempre alrededor de los 62 grados C. Con dos hilos activos la velocidad de la CPU registra unos picos máximos de 4.781 MHz, pero de nuevo tenemos importantes fluctuaciones que hacen que la velocidad caiga a menos de 2 GHz. La temperatura alcanza un máximo de 74,98 grados C.

la velocidad de la CPU registra unos picos máximos de 4.781 MHz, pero de nuevo tenemos importantes fluctuaciones que hacen que la velocidad caiga a menos de 2 GHz. La temperatura alcanza un máximo de 74,98 grados C. Con cuatro hilos activos tenemos de nuevo unas fluctuaciones muy marcadas, con picos máximos que superan los 4,7 GHz y mínimos que, como vemos, se sitúan en los 1.795 MHz. El pico máximo de temperatura fue de 89,82 grados C.

tenemos de nuevo unas fluctuaciones muy marcadas, con picos máximos que superan los 4,7 GHz y mínimos que, como vemos, se sitúan en los 1.795 MHz. El pico máximo de temperatura fue de 89,82 grados C. Con ocho hilos activos la frecuencia sigue fluctuando bastante pero en esta ocasión los valores mínimos no son tan acentuados, y la CPU se mueve entre los 4,5 GHz y los 3,79 GHz. La temperatura alcanza los 89,94 grados C de máximo.

la frecuencia sigue fluctuando bastante pero en esta ocasión los valores mínimos no son tan acentuados, y la CPU se mueve entre los 4,5 GHz y los 3,79 GHz. La temperatura alcanza los 89,94 grados C de máximo. Con 16 hilos activos la frecuencia máxima de trabajo es de 4.785 MHz, pero de nuevo tenemos un par de fluctuaciones importantes. La temperatura media fue de 86 grados C.

la frecuencia máxima de trabajo es de 4.785 MHz, pero de nuevo tenemos un par de fluctuaciones importantes. La temperatura media fue de 86 grados C. Con todos los hilos activos tenemos una frecuencia máxima de 4.480 MHz y un pico de temperatura de 92,99 grados C. Las oscilaciones ayudan a mantener unos valores de temperatura seguros, como podemos ver en la gráfica.

Por lo que respecta a las puntuaciones obtenidas, estas son muy buenas. Hay una superioridad clara del Intel Core Ultra 9 185H frente al Intel Core Ultra 7 155H en todos los resultados, aunque las diferencias son más marcadas a partir de las cargas de trabajo con cuatro hilos o más, lo que significa que el primero mantiene unas mayores frecuencias de trabajo.

3D Mark DLSS 3

Una prueba que nos permite descubrir el valor que ofrece DLSS 3 de NVIDIA, que integra tanto la tecnología de reescalado y reconstrucción inteligente súper resolución como la generación de fotogramas, ambas aceleradas en los núcleos tensor y en el Optical Flow Accelerator, respectivamente.

Hay una diferencia muy importante, tanto que como podemos ver al activar esas tecnologías estamos multiplicando casi por cuatro la tasa de fotogramas por segundo. Esta prueba se realiza en 4K con DLSS en modo rendimiento, que es el ajuste por defecto que trae la prueba. Con una resolución inferior habríamos conseguido una mayor tasa de FPS, como es evidente.

PassMark

Una prueba sencilla pero efectiva para comparar directamente configuraciones completas. El ASUS Vivobook Pro 15 OLED consigue un resultado muy bueno, ya que posiciona por encima del 92% de los equipos que tiene la base de datos de PassMark. No está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que, como dije al principio, estamos ante un equipo que tiene un peso de solo 1,8 kilogramos.

CrystalDisk Mark

Vamos a medir ahora el rendimiento de la unidad SSD que incorpora el ASUS Vivobook Pro 15 OLED. Su capacidad es de 2 TB, así que no tendremos problemas de espacio ni a corto ni a medio plazo, y como podemos ver esta es capaz de ofrecer un rendimiento muy bueno con sus en lectura y escritura secuencial, ya que supera los 5 GB/s y los 4 GB/s, respectivamente.

Octanebench

Otra prueba de renderizado que puede sacar partido del hardware especializado que incorpora la GeForce RTX 4060 Mobile que monta el ASUS Vivobook Pro 15 OLED. Las puntuaciones entran dentro de lo esperado, y rayan a un buen nivel. A efectos comparativos os dejo otra captura con los resultados que obtiene una GeForce RTX 3050 Ti Mobile.

Procyon

Con esta prueba nos vamos a centrar en medir el rendimiento que es capaz de ofrecer la NPU que monta el Intel Core Ultra 9 185H, una solución que trabaja a 1,4 GHz y es está especializada en inteligencia artificial e inferencia. Su valor principal es su excelente relación rendimiento-consumo, y como podemos ver en los resultados que hemos obtenido posiciona en un nivel muy bueno.

En FP32, que se identifica como precisión simple, consiguió una puntuación de 274, mientras que en FP16 (precisión simple) e INT8 (enteros) obtuvo unos resultados de 270 y 494 puntos. Para que podáis comparar os recuerdo que la NPU que monta el Intel Core Ultra 7 155H consiguió una puntuación de 241, 249 y 455 puntos, respectivamente. Los números son muy claros, hay una pequeña ventaja a favor de la NPU del Intel Core Ultra 9 185H.

Si comparamos con los resultados que obtiene el Intel Core Ultra 9 185H bajo la modalidad CPU las diferencias son enormes, como podéis ver en las imágenes adjuntas, ya que este procesador consigue una puntuación de 94 en FP32, 95 en FP16 y 252 en INT8, lo que significa que la NPU supera en más del doble su rendimiento en FP32 y FP16, y llega casia doblarlo en INT8.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED: rendimiento en juegos

Los resultados que ha obtenido este equipo en pruebas sintéticas han sido, en líneas generales, muy buenos, pero todavía tenemos pendiente nuestra ronda de pruebas de rendimiento en juegos, y es que al final el ASUS Vivobook Pro 15 OLED es, como dije al principio de este análisis, un portátil que nos permitirá unificar trabajo y ocio sin problemas.

Empezamos con Starfield, un título que tiene una importante dependencia de la CPU que es propenso a sufrir cuello de botella fácilmente. Como podemos ver, escala bien con DLSS 2 en modo calidad, y la generación de fotogramas marca una diferencia importante. En este caso la configuración óptima sería DLSS 3 con Super Resolution en modo calidad, ya que nos permite doblar la tasa de FPS, pasando de 31 a 60.

Vamos ahora con Red Dead Redemption 2, un título que sigue siendo todo un referente técnico. La GeForce RTX 4060 Mobile que monta el ASUS Vivobook Pro 15 OLED logra 42 FPS en 1620p con calidad máxima, y con DLSS 2 en modo calidad podemos llegar a los 51 FPS. Si lo activamos en modo rendimiento podemos alcanzar 58 FPS de media.

Alan Wake 2 es uno de los juegos más exigentes que existen, como ya sabrán nuestros lectores habituales. En este caso la GeForce RTX 4060 Mobile consigue 22 FPS en 1620p, pero podemos convertirlo en 50 FPS si activamos el DLSS 3 en modo rendimiento. La experiencia pasa de ser injugable a convertirse en algo totalmente fluido.

El trazado de rayos le queda grande a esa resolución, pero si configuramos el juego en 1440p la cosa mejora y con DLSS 3.5 en modo rendimiento la experiencia es aceptable, ya que nos moveremos a más de 30 FPS de forma estable. La mejora de fluidez que podemos lograr gracias a las tecnologías que integra DLSS 3.5 es espectacular, siempre que ajustemos la resolución para que el límite de memoria no sea un problema.

Con Cyberpunk 2077 tenemos una media de 25 FPS en 1620p, pero gracias a DLSS 3 podemos subir a 62 FPS, y si lo utilizamos en modo rendimiento la media pasa a ser de 85 FPS. Esto equivale a multiplicar por más de tres veces la tasa de fotogramas por segundo. Con trazado de rayos a 1620p los 8 GB de memoria gráfica se quedan cortos incluso con DLSS 3 activado en modo calidad, así que es necesario activar el modo rendimiento para conseguir una buena fluidez y no tener problemas. Con ese ajuste pasamos de 9 a 58 FPS.

Con trazado de trayectorias activado en 1620p los 8 GB de memoria gráfica son insuficientes y esto nos da problemas de rendimiento, pero podemos resolverlo bajando la resolución a 1440p y activando DLSS 3.5 en modo rendimiento. Si utilizamos esa configuración eliminamos los microtirones por la falta de memoria gráfica, y nos moveremos a más de 30 FPS estables.

Dying Light 2 es uno de mis juegos de zombis favoritos. La GeForce RTX 4060 Mobile consigue una media de 44 FPS en 1620p con calidad máxima, y con DLSS 3 en modo rendimiento podemos llegar a los 95 FPS, lo que supone doblar la tasa de fotogramas por segundo. Con trazado de rayos en nativo es injugable, pero cono gracias al DLSS 3 en modo rendimiento pasamos de 19 FPS a 70 FPS.

Resident Evil 4 Remake es uno de los mejores juegos de 2023, y uno de los mejores remakes. La GeForce RTX 4060 Mobile escala bastante bien con la tecnología FSR 2, y en este caso es recomendable activarla en modo calidad, ya que como vemos en la gráfica adjunta nos permitirá subir de 42 FPS a 64 FPS de media. El trazado de rayos en este juego no vale la pena.

La GeForce RTX 4060 Mobile que monta el ASUS Vivobook Pro 15 OLED ofrece un buen nivel de rendimiento incluso a resolución nativa, aunque el uso de DLSS 2 y DLSS 3, según el juego, es fundamental para mejorar los niveles de fluidez en calidades máximas, y para poder activar el trazado de rayos sin que el rendimiento se hunda.

Sus 8 GB de memoria gráfica son suficientes en la mayoría de los casos, aunque como hemos visto en títulos concretos, como Cyberpunk 2077 y Alan Wake 2, en 1620p esa cifra se quedará corta al activar el trazado de rayos al máximo, y también al usar el trazado de rayos completo (trazado de trayectorias), así que tendremos que bajar la resolución 1440p.

Temperaturas, escalado de frecuencias y autonomía

El Intel Core Ultra 9 185H se mueve en valores de temperatura algo elevados, sobre todo cuando trabaja a plena carga, pero son totalmente seguros y más bajos que los niveles que registré con el Intel Core Ultra 7 155H que montaba el ASUS Zenbook 14 OLED 2024. No supera los 97 grados C a plena carga, y la media se va equilibrando en tiempo real para evitar problemas.

Por su parte, la GeForce RTX 4060 Mobile alcanzó un pico máximo de 82 grados C, que coincidió con el registro de consumo más alto, pero de media se mantiene en 77 grados. Este nivel de temperatura oscila en función del juego y de la configuración utilizada, como es evidente. Esas temperaturas son seguras y comprensibles por lo agresivo que es su modo turbo.

Pasamos a ver el consumo de la GeForce RTX 4060 Mobile que monta el ASUS Vivobook Pro 15 OLED. Aunque su TGP máximo es de 115 vatios nunca la he visto llegar a ese nivel, el pico máximo que registré con ella fueron 102 vatios, y el mínimo en juegos fue de 66 vatios. En la mayoría de los casos osciló entre los 85 y los 100 vatios.

El escalado de frecuencias es muy bueno, como podemos apreciar en la gráfica adjunta. La GeForce RTX 4060 Mobile se mantiene en niveles medios y máximos muy estables, y esto le permite ofrecer un rendimiento consistente. El pico mínimo tampoco está nada mal, ya que no se aleja demasiado de la media más estable en juegos.

ASUS ha hecho un buen trabajo con el sistema de refrigeración del ASUS Vivobook Pro 15 OLED, esto queda claro tras ver los valores de temperatura y el consumo de la GeForce RTX 4060 Mobile. Cuando trabaja a plena carga hace bastante ruido, pero cumple y logra mantener bajo control las temperaturas de dicha gráfica y del Intel Core Ultra 9 185H.

Por lo que respecta a la autonomía, esta raya a un buen nivel, aunque dependerá de lo que hagamos y de la configuración del portátil. Con la GPU integrada activada en modo ECO, el brillo de la pantalla al mínimo y el brillo del teclado desactivado, una configuración que busca maximizar la autonomía, registré una media de poco más de 8 horas reproduciendo un vídeo 4K en Youtube.

Notas finales

El ASUS Vivobook Pro 15 OLED es un portátil interesante que busca ofrecer lo mejor de dos mundos aparentemente antagónicos, el de los ultraligeros y el de los equipos de alto rendimiento. Ese ambicioso objetivo es complicado, pero ASUS ha logrado cumplirlo sin ningún problema, y el resultado ha sido realmente bueno como hemos podido ver a lo largo de este análisis.

Por diseño y calidad de construcción el ASUS Vivobook Pro 15 OLED ofrece lo mejor de un portátil profesional de categoría premium, mantiene un peso de 1,8 kilogramos para que la movilidad no sea un problema, y logra equilibrar la relación autonomía potencia para maximizar su valor en manos de profesionales que no puedan estar atados a un enchufe. Su excelente pantalla, la calidad de su cámara frontal, su teclado y el ASUS Dial completan un conjunto de primera.

A nivel de rendimiento el ASUS Vivobook Pro 15 OLED también raya a un buen nivel en todos los sentidos. Su CPU destaca con un excelente rendimiento monohilo y un buen rendimiento multihilo, y la GeForce RTX 4060 Mobile es tan potente que pude ofrecer una buena experiencia incluso en juegos actuales exigentes con resolución 1620p. Su soporte de NVIDIA DLSS 3.5 marca, como hemos visto, una diferencia importante, tanto en juegos como en aplicaciones profesionales.

Equilibrado, ligero, bien construido y potente. Cuatro claves que definen a la perfección el valor que ofrece el ASUS Vivobook Pro 15 OLED, un equipo que se perfila como uno de los más interesantes y equilibrados dentro de su categoría y rango de precios, lo que lo convierte en una opción a tener muy en cuenta.