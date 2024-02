Microsoft te cuenta cómo romper Windows. ¿Para qué?

Microsoft se esfuerza (aunque a veces parezca que no demasiado) para que la experiencia de emplear Windows sea lo más fiable y segura posible. También es cierto, debemos ser justos, que tanto la envergadura del sistema operativo como el monstruoso alcance que tiene (además, en una plétora de dispositivos, cada uno de su padre y de su madre) hacen que sea más susceptible de sufrir fallos que de no hacerlo. Ojo, eso no es una justificación, pero sí que nos explica al menos parte de los mismos.

Así, todos los usuarios desean que su instalación de Windows sea lo más fiable posible y, por lo tanto, no experimentar fallos en la misma, y Microsoft publica mucha documentación técnica dedicada, precisamente, a ayudar a los usuarios y administradores de sistemas en este sentido. Y por norma general, cuando se produce un problema, se ponen manos a la obra rápidamente para intentar solucionarlo. En ocasiones lo logran en días (en algún caso incluso en horas), aunque hay otros problemas que pueden enquistarse, tardando semanas, meses, o en algún caso concreto incluso años, antes de ser finalmente resueltos.

Entonces, ¿todos los esfuerzos de Microsoft se dedican a intentar que Windows sea siempre fiable? Pues lo cierto es que no. La inmensa mayoría sí, por supuesto, pero resulta que si buscamos un poco, también podemos buscar información en el sentido contrario, es decir, sobre cómo podemos «romper» nuestra instalación de Windows, ya sea para provocar un pantallazo azul, que el sistema se cuelgue o que se produzca una fuga de memoria.

El ejemplo más reciente de ello lo encontramos en The Old New Thing, un blog oficial de los de Redmond especialmente dirigido a desarrolladores, en el que Microsoft nos explica cómo provocar un fallo del sistema en Windows. Y, por si no lo sabías, resulta que es mucho más sencillo de lo que cabría pensar, pues existe tanto un atajo de teclado para lograr un pantallazo azul de inmediato, como una aplicación con la que tendremos bastante más control sobre el fallo que queremos provocar.

El método de teclado consiste en mantener pulsada la tecla Control y, sin soltarla, pulsar dos veces la tecla Scroll Lock, si bien este método puede no funcionar en todas las ocasiones. Así, para tener un mayor control, nos recomiendan utilizar la aplicación NotMyFault, que forma parte de la suite de aplicaciones de SysInternals, y que como indicaba anteriormente, nos proporciona una interfaz gráfica desde la que, de manera inmediata, podremos personalizar y provocar un fallo de Windows.

¿Y para qué podrías querer provocar un fallo en Windows? Que la publicación se encuentre en un blog especialmente dirigido a desarrolladores ya nos pone sobre la pista, y es que comprobar la resistencia de una app a fallos es una fase fundamental del desarrollo. Pero también puede ser que, simplemente, quieras comprobar cómo se recupera tu PC de un pantallazo azul o de un cuelgue, algo que también podrás comprobar con esta aplicación.