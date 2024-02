Intel 14A e Intel 3T, nuevos nodos y un modelo de fabricación para la era de la IA

El gigante del chip ha presentado una nueva hoja de ruta que recoge el presente y el futuro de sus nodos de fabricación de semiconductores. Dentro de dicha hoja de ruta destacan, sin duda, el nodo Intel 14A, sucesor del nodo Intel 18A y uno de los más avanzados del sector, y los nodos Intel 3-T, Intel 3-E e Intel 3-PT, que se perfilan como evoluciones especializadas del nodo Intel 3.

Si todo va según lo previsto, Intel volverá a estar a la cabeza en lo que a nodos de fabricación se refiere con el debut del Intel 18A, cuyo debut está programado para 2025. Este proceso de fabricación sucederá al nodo Intel 20A, que a su vez será el sucesor del nodo Intel 3. A nivel de nanómetros, el Intel 3 equivaldrá a un nodo de 5 nm y el Intel 20A a un nodo de 3 nm.

El nodo Intel 3-T es una variante optimizada con vías a través de silicio (TSV, por sus siglas en inglés), que está diseñado para ser utilizado en diseños avanzados de empaquetado 3D y que llegará pronto a la fase de producción. Los nodos maduros de Intel también juegan un papel muy importante, ya que permiten al gigante del chip ofrecer un ecosistema de soluciones mucho más amplio a sus principales clientes.

En ese sentido podemos destacar, por ejemplo, los nuevos nodos de 12 nm que Intel está preparando, y que permitirán a sus principales clientes diseñar y fabricar nuevos productos totalmente personalizados bajo un nodo equilibrado en materia de eficiencia y coste. Ya sabéis que, al final, muchas empresas acaban recurriendo a nodos maduros que ya llevan un tiempo en el mercado para la fabricación de chips que no son tan complejos y que, en general, no necesitan o no se benefician en gran medida de los nodos más avanzados.

Por otro lado, la compañía de Santa Clara ha anunciado también la integración del Intel Foundry FCBGA 2D+ a su completa gama de productos ASAT, que ya incluye FCBGA 2D, EMIB, Foveros y Foveros Direct como tecnologías de interconexión. No hay duda de que Intel tiene claro el camino que debe recorrer para mantener su posición como un grande del sector de la fabricación de semiconductores, y que tiene una hoja de ruta muy competitiva.

Intel Foundry se adapta a la era de la IA con un enfoque global, sostenible y fiable

Pat Gelsinger, CEO de Intel, comentó durante el evento de ayer que:

«La IA está transformando profundamente el mundo y la forma en que concebimos la tecnología y el silicio que la impulsa. Está creando una oportunidad sin precedentes para los diseñadores de chips más innovadores del mundo y para Intel Foundry, la primera fundición de sistemas del mundo para la era de la IA. Juntos, podemos crear nuevos mercados y revolucionar la forma en que el mundo utiliza la tecnología para mejorar la vida de las personas».

El CEO de Intel tiene claro que la IA representa una oportunidad única para el sector de la fabricación de semiconductores, y por ello confirmó que Intel Foundry se enfoca como un negocio de fabricación de sistemas más sostenible totalmente adaptado a la era de la IA, y anunció la hoja de ruta que vimos anteriormente, donde como dijimos destacan el nodo Intel 14A y los nodos especializados.

La compañía también ha destacado el impulso de los clientes y el apoyo de sus socios dentro de este ecosistema, que incluye nombres como Synopsys, Cadence, Siemens y Ansys. Estos han confirmado su disposición para acelerar los diseños de chips de los clientes de Intel Foundry con herramientas, flujos de diseño y carteras de IP (propiedad intelectual) validadas para las tecnologías de empaquetado avanzado de Intel y el proceso Intel 18A.

Intel también recordó la «Iniciativa Empresarial Emergente», que recoge una colaboración con ARM para ofrecer servicios de fabricación de vanguardia para sistemas en chip (SoC) basados en ARM. Esta iniciativa representa una importante oportunidad para que ARM e Intel apoyen a las empresas emergentes en el desarrollo de tecnología basada en ARM y ofrezcan IP esencial, soporte de fabricación y asistencia financiera para fomentar la innovación y el crecimiento.

Stuart Pann, vicepresidente senior de Intel Foundry, comentó:

«Estamos ofreciendo una fabricación de clase mundial, partiendo desde una fuente de suministro resistente, más sostenible y segura, y complementada por unas capacidades de sistemas de chips sin precedentes. La unión de estos puntos fuertes proporciona a los clientes todo lo que necesitan para diseñar y ofrecer soluciones para las aplicaciones más exigentes».

Las cadenas de suministro no solo tienen que ser cada vez más fiables, también deben ser cada vez más sostenibles. Intel es consciente de ello, y por eso ha compartido hoy su objetivo de convertirse en la fábrica de semiconductores más sostenible del sector. Estimaciones preliminares recogen que en 2023 Intel utilizó un 99% de electricidad procedente de fuentes renovables en sus fábricas de todo el mundo.

Hoy, la empresa ha llevado a otro nivel su compromiso con la sostenibilidad, y se ha fijado el objetivo de alcanzar un 100% de uso de electricidad procedente de fuentes renovables en todo el mundo, agua neta positiva y cero residuos en vertederos para 2030. Intel también ha reforzado su compromiso de lograr cero emisiones netas de GEI de Alcance 1 y Alcance 2 para 2040, y cero emisiones netas de Alcance 3 para 2050.