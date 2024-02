El pasado año fue uno de los más interesantes en lo que a gaming se refiere. Si tuviéramos que hacer una lista con los mejores juegos de 2023 sería muy complicado, porque llegaron al mercado muchos títulos de gran calidad que no deberíamos perdernos por nada del mundo, aunque por desgracia al final para la mayoría de nosotros es imposible jugarlos todos.

Por ello he querido compartir con todos vosotros una selección personal, aunque también bastante objetiva, con los que han sido para mí los diez mejores juegos de 2023. He afinado con cuidado esta selección para incluir diferentes géneros y que así tengáis una mayor variedad de juegos entre los que elegir, y también os dejaré los requisitos de cada uno para que sepáis si funcionará en vuestro PC.

Antes de empezar os invito a que compartáis con nosotros en los comentarios los que han sido para vosotros los mejores juegos del pasado año, ya que de esta manera quizá descubramos algunos títulos que hicieron menos ruido pero que merece la pena probar. En este listado no he seguido ningún tipo de jerarquía, así que la numeración solo indica orden, no que unos sean mejores juegos que otros. Ahora sí poneos cómodos, que empezamos con la selección

Los mejores juegos de 2023

1.-Street Fighter 6

El rey de los juegos de lucha uno contra uno volvió a la carga el pasado año, y lo hizo a lo grande con una nueva entrega que dio el salto a un nuevo motor gráfico, el RE Engine, utilizado también por Capcom en la franquicia Resident Evil. Supuso un gran avance frente a Street Fighter V, tanto a nivel técnico como en contenido.

Tuve la oportunidad de analizarlo en su momento, y pude confirmar que no solo sigue siendo el rey en su género, sino que además es por derecho propio uno de los mejore juegos de 2023. Redondo en todos los sentidos, tanto en calidad gráfica como en jugabilidad, y bien optimizado. Imprescindible sobre todo si eres fan de la franquicia o amante de los juegos de lucha.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

CPU Intel Core i5-7500 o Ryzen 3 1200.

8 GB de RAM.

4 GB de memoria gráfica.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1060 o Radeon RX 580.

DirectX 12.

60 GB de espacio libre.

2.-Alan Wake 2

Fue una de las grandes sorpresas del pasado año, y rápidamente se convirtió en uno de los mejores juegos de 2023 a nivel técnico. Su calidad gráfica es sobresaliente, y en términos de dirección artística, de ambientación y de narrativa tampoco se queda atrás. La única nota negativa es que es muy exigente a nivel de hardware, pero esto resulta comprensible viendo lo que ofrece a nivel gráfico.

Alan Wake 2 es sin duda uno de los mejores juegos de terror, y está llamado a convertirse en uno de los grandes clásicos del género. Muy recomendable, incluso aunque no seas fan de este tipo de juegos, siempre que tu PC pueda moverlo.

Requisitos mínimos

Windows 10 o Windows 11.

CPU Intel Core i5-7600K o Ryzen 3 2300X.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2060 o Radeon RX 6600.

DLSS 2/FSR 2 en modo calidad.

6 GB de memoria gráfica.

90 GB de espacio libre en SSD.

3.-Starfield

Con este título tuve sensaciones enfrentadas, no os voy a mentir, pero al final me acabó enganchando incluso más que Fallout 4, uno de mis juegos favoritos de todo el catálogo de Bethesda. Starfield no es perfecto, de hecho ningún juego de Bethesda lo es, pero hace gala de un apartado técnico bastante bueno y pone a nuestro alcance un universo enorme muy cuidado y bien ambientado que podemos explorar con total libertad.

Todo eso, unido a la gran cantidad de misiones que tenemos disponibles y a todo lo que podemos hacer en el juego, se traducen en cientos de horas de diversión. Con los últimos parches que ha recibido ha mejorado notablemente, y ya cuenta con soporte de FSR 3 y de DLSS 3. Si te gusta la exploración espacial y buscas algo con bastante libertad y contenido pero que al mismo tiempo sea asequible no lo dudes, este es tu juego.

Requisitos mínimos

Windows 10 versión 22H2.

Procesador Ryzen 5 2500X o Intel Core i7-6700.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 5700 o GeForce GTX 1070 Ti.

DirectX 12.

Requiere un SSD con 125 GB de espacio libre.

4.-Resident Evil 4 Remake

Uno de los mejores remakes de la historia, tanto por fidelidad con respecto al original como por las mejoras e innovaciones que ha logrado introducir sin que se desluzca la esencia de aquel. Es también un juego bastante asequible a nivel de requisitos, y funciona bien incluso en equipos poco potentes, gracias a que fue desarrollado sobre la base de PS4.

Ha recibido una ampliación de contenido gratuita, el modo mercenarios, y un DLC de pago, «Caminos Separados», que nos permite jugar como Ada Wong. Este DLC vale mucho la pena, puedo dar fe de ello, lo terminé hace unos meses y tanto por duración como por jugabilidad y narrativa es sobresaliente, y encima también es muy económico.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

CPU Ryzen 3 1200 o Core i5-7500 (4 núcleos y 4 hilos).

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 560 o GeForce GTX 1050 Ti con 4 GB de memoria gráfica. La GTX 1050 Ti es más potente que la Radeon RX 560, y lo más cercano a esta sería una GTX 1050.

DirectX 12.

5.-Baldur´s Gate III

Generó muchas expectativas y no tenía nada fácil cumplirlas, pero al final lo logró, y lo hizo a lo grande. No solo es uno de los mejores juegos de rol de 2023, también es otro de los juegos que está destinado a convertirse en un clásico dentro del mundo de los videojuegos.

Muy recomendable, y si te gusta el género debes ponerlo en tu lista de imprescindibles. Si quieres profundizar te recomiendo que leas el análisis que publicamos en su momento, donde encontrarás toda la información.

Requisitos mínimos

CPU: Intel I5 4690 / AMD FX 8350

GPU: NVIDIA GTX 970 o AMD RX 480 (4 GB o más de VRAM)

Memoria: 8 GB de RAM

Almacenamiento: 150 GB de espacio disponible con SSD requerida

DirectX: Versión 11

S.O: Windows 10/11 64 bits

6.-Diablo IV

Creo que es un juego que no necesita presentación. Blizzard lo tenía bastante difícil para cumplir con las expectativas que había generado, y tenía una cuenta pendiente tras los numerosos patinazos que había dado con Diablo III. Al final lo logró, Diablo IV fue un gran éxito, ofrece muchas horas de diversión y raya a un buen nivel incluso en las consolas de la vieja generación.

Solo tiene un punto negativo, y es que el enfoque «late game» es mejorable, pero con el modelo de temporadas que ha adoptado Blizzard se hace bastante más llevadero, y nos sirve para probar nuevos personajes disfrutando de un arranque fresco y menos repetitivo.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-2500K o AMD FX 8100 (cuatro núcleos).

8 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 660 o Radeon R9 280. Tienen un error de equivalencia, lo más cercano a la GTX 660 es una Radeon R7 265.

DirectX 12.

SSD con 90 GB de espacio libre.

Conexión a Internet de banda ancha.

7.-Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

No es un juego nuevo en sí mismo, ya que requiere del juego original para funcionar, pero trae cambios tan importantes y tiene una duración tan buena que merece ser tratado como si realmente lo fuera. Con este DLC el equipo de CDPR se despidió de la vieja generación de consolas, introdujo una enorme cantidad de optimizaciones y nuevas mecánicas que cambiaron por completo la jugabilidad.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty es, a grandes rasgos, lo que debería haber sido el juego original en el momento de su lanzamiento. Muy recomendable, y uno de los títulos más avanzados y exigentes a nivel técnico que existen ahora mismo.

Requisitos mínimos

Windows 10 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i7-6700 o AMD Ryzen 5 1600.

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1060 de 6GB, AMD Radeon RX 580 de 8GB o Intel Arc A380.

6 GB de memoria gráfica.

12 GB de RAM.

SSD con 70 GB libres.

8.-Forza Motorsport

La verdad es que la versión para PC llegó en un estado mejorable en términos de optimización, pero esto no empaña el hecho de que estamos ante una obra de arte que hará las delicias de los amantes de los juegos de conducción, tanto por calidad gráfica como por jugabilidad y contenido.

Podría deciros que los gráficos son lo mejor del juego, pero sería injusto, ya que estamos hablando de un título que llega cargado de contenido y que nos ofrecerá horas y horas de diversión con una jugabilidad que, en general, podemos calificar como a medio camino entre la simulación y el arcade.

Requisitos mínimos

Windows 10 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 1600.

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1060 de 6GB, AMD Radeon RX 5500 XT.

4 GB de memoria gráfica.

8 GB de RAM.

SSD con 130 GB libres.

9.-Lords of the Fallen

No os voy a mentir, tuve muchas dudas a la hora de comprar este juego, sobre todo porque los análisis y las opiniones que veía en Internet no terminaban de ponerse de acuerdo. Al final decidí correr el riesgo aprovechando las ofertas de Navidad, y tengo que deciros que me alegro de haberlo hecho.

Lords of the Fallen tiene cosas mejorables, pero es uno de los mejores juegos «tipo Souls» que he probado hasta el momento. Tiene un acabado técnico sublime, una ambientación excelente y la apuesta por esos dos mundos entre los que podemos alternar utilizando la lámpara lo convierten en algo único. No es una simple copia más de Dark Souls, es un juego con estilo y personalidad propia que no te deberías perder.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

CPU Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 2600.

8 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica con 6 GB de memoria gráfica o más, tipo GeForce GTX 1060 o Radeon RX 590. Aquí hay un pequeño error de equivalencia, lo correcto sería una Radeon RX 580.

DirectX 11.

45 GB de espacio libre. Preferiblemente en SSD, aunque soporta HDD.

10.-Dead Space Remake

Otro juego que ha demostrado que un remake puede superar al original manteniendo intacto tanto su espíritu como su esencia, como ocurrió por ejemplo con Resident Evil 2 Remake y Resident Evil 3 Remake. A pesar de esa fidelidad que tiene con el clásico introduce un importante lavado de cara a nivel gráfico, y trae cambios importantes que suponen mejoras muy interesantes.

Uno de los mejores juegos de terror de toda la historia, y uno de los mejores juegos de 2023 por derecho propio. No te lo pierdas, incluso aunque no seas fan de la franquicia lo vas a disfrutar mucho, aunque ten en cuenta que es bastante exigente, y que necesitarás un buen PC para moverlo en condiciones.

Requisitos mínimos