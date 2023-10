El CEO de Microsoft, Satya Nadella, ha reconocido errores con Windows Phone y la salida de la compañía de la competencia en móviles inteligentes. No es el primer ejecutivo que piensa que pudieron haber hecho mejor las cosas.

En la sede central de Redmond sigue doliendo el fiasco de su plataforma móvil y cómo el mayor productor mundial de software dejó el camino libre a Google y Apple para que se repartieran este importante mercado y de paso, huérfanos a los usuarios que estimamos necesario la presencia de una tercera alternativa (o más) que evitara el duopolio actual. Nadella, entrevistado por Business Insider al recibir el premio Axel Springer 2023, habló de ello junto a otros temas de actualidad como la compra del grupo Activision o el impulso que está llevando a cabo en IA generativa.

Windows Phone, el mayor error de Microsoft en este siglo

«¿Hay algún tipo de error estratégico real o simplemente una decisión equivocada de la que te arrepientas en retrospectiva?», preguntaron a Nadella. El ejecutivo apuntó a Windows Phone / Mobile sin reparos: «creo que la decisión de la que habla mucha gente (y una de las decisiones más difíciles que tomé cuando me convertí en CEO) fue nuestra salida de lo que llamaré el teléfono móvil, tal como se definió entonces. En retrospectiva, creo que podría haber habido maneras de hacerlo funcionar, tal vez reinventando la categoría de la informática entre PCs, tablets y teléfonos«.

¿Hubiera sido posible o era ya demasiado tarde? Cuando Satya Nadella reemplazó a Steve Ballmer al frente del ejecutivo de Microsoft en 2014, se encontró una plataforma móvil sin pena ni gloria y solo un año después canceló casi 8.000 millones de dólares relacionados con la adquisición de Nokia por parte de Microsoft. Fue el final de la plataforma Windows Mobile, pero quizá el futuro estaba escrito años antes.

Bill Gates reconoció en su día que Windows Phone / Mobile fue «el mayor error de la historia de Microsoft». Lo achacó a las «distracciones» por la demanda antimonopolio que los reguladores de Estados Unidos iniciaron contra Microsoft en 1998, pero la realidad es que el lanzamiento del iPhone por Apple pilló con el paso cambiado a Microsoft. Y a otras grandes compañías como la misma Nokia que compraron cuando ya estaba de capa caída. Como Motorola, HTC o BlackBerry.

El intento de justificación de Bill Gates tiene poco sostén. Otros como Google, una compañía minúscula a comienzos de siglo en comparación con Microsoft, sí vio venir la revolución y se prepararon para ello, primero respaldando económicamente y después adquiriendo Android Inc., para convertir su desarrollo en el líder de la movilidad y pulverizar a Windows en número de dispositivos conectados unos años después.

Simplemente, Bill Gates y también Steve Ballmer dieron prioridad a otros proyectos y cuando quisieron reaccionar el futuro estaba escrito. La compra de Nokia fue el principio del fin. Microsoft se convirtió en una compañía de venta de móviles propia, los fabricantes lo tomaron como una amenaza, suspendieron el licenciamiento de Windows Phone y apostaron por Android.

Ballmer tampoco fue capaz de dar respuesta al iPhone llamándolo «el teléfono más caro del mundo incapaz de dar respuesta a los clientes empresariales porque no tenía teclado”. Un error estratégico que se repitió después con Android. El ejecutivo, admitió en 2013 que lamentaba no haber centrado su atención en los móviles mucho antes: «Lamento que hubo un período a principios de la década de 2000 en el que estábamos tan concentrados en lo que teníamos que hacer con Vista que no pudimos redistribuir el talento a esos nuevos dispositivos».

El resto de historia la conoces. Microsoft apostó por Android como «su» sistema para movilidad; produjo un lanzador propio; creó apps móviles de alto perfil; firmó acuerdos con gigantes como Samsung para incluir su software y servicios en sus terminales; lanzó su propio smartphone Surface Duo y ha ido mejorando la conexión (trasparente y sincronizada) entre móviles y PCs.

Pero sigue sin tener un sistema operativo móvil propio y a muchos nos parece increíble esta situación teniendo en cuenta el potencial de Microsoft y la presencia masiva de Windows en otros entornos como el del escritorio informático. ¿Veremos algún día un nuevo Windows Phone?