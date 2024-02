10 series de anime que no te debes perder y dónde verlas

Las series de anime siguen siendo uno de los contenidos más populares a día de hoy tanto en Internet como en los principales servicios de streaming. Estos contenidos son parte de la cultura japonesa desde hace décadas, pero lograron abrirse terreno en otros países, y hoy cuentan con cientos de millones de espectadores en todo el mundo.

Algunas de esas series de anime tuvieron tanto éxito que lograron convertirse en auténticas obras de arte atemporales, y su popularidad no ha hecho más que crecer con el paso del tiempo. Podría poneros muchos ejemplos, pero sin duda uno de los más conocidos es Dragon Ball, la obra magna de Akira Toriyama y probablemente el anime más conocido a nivel internacional. Su manga fue el primero que tuve en mis manos hace ya muchos años, y sí, son un fan incondicional de esta franquicia.

Sé que muchos de nuestros lectores también sienten especial interés por las series de anime, y por ello me he animado a dar forma a este artículo, donde voy a compartir con vosotros una selección de 10 series de anime de géneros muy diferentes que no os deberíais perder por nada del mundo. Para que podáis localizarlas fácilmente también os diré la plataforma donde se pueden ver cada una de ellas.

Al limitarme a diez series es evidente que voy a tener que dejar fuera muchas franquicias importantes, y por ello, para ampliar todavía más este artículo, os invito a que nos dejéis en los comentarios recomendaciones de otras series que os resulten interesantes o que os hayan gustado. Poneos cómodos, que empezamos.

Diez series de anime atemporales que no te debes perder

1.-Hi Score Girl

Una de las mejores series de anime que he disfrutado este año. Sí, ya sé que no es nueva, pero la tenía pendiente desde que me la recomendó Netflix hace ya tiempo, y siempre la iba dejando porque el estilo del dibujo no me terminaba de convencer, y la descripción del argumento me dejó un poco indiferente.

No se puede juzgar un libro por la portada, y cometí este error con Hi Score Girl, una serie que en líneas generales es una auténtica obra de arte que, en ocasiones, me hizo sentir casi como si fuera una biografía, porque pude identificarme con Haruo, el protagonista, en más de una escena. También me hizo recordar con suma nostalgia toda la época de los años ochenta y noventa, mi etapa en los salones recreativos, cómo nos relacionábamos en aquel ambiente, y los buenos ratos y las relaciones de amistad que salieron de allí.

Hi Score Girl narra con maestría la magia de los salones recreativos de aquella época a través de los ojos de un joven amante de los videojuegos, y recoge su evolución como jugador y como persona a través de los años, de sus vivencias y del descubrimiento de algo más importante que su pasión por los videojuegos, el amor. Muy recomendable, y con un final sublime.

Se puede ver en Netflix.

2.-Cowboy Bebop

Uno de mis animes «fetiche», de hecho he visto esta serie tantas veces que he perdido la cuenta. En muchos aspectos Cowboy Bebop fue una adelantada a su tiempo, algo que podemos apreciar fácilmente en los numerosos avances tecnológicos que mostraba en ese futuro lejano en el que se ambientaba, y que a día de hoy hemos logrado alcanzar casi por completo.

La ambientación y la ejecución de Cowboy Bebop son soberbias, esa recreación de los diferentes planetas y lunas a las que nos lleva esta serie es un auténtico lujo, pero la narrativa y el carisma de sus personajes no se queda atrás, y se combina con una de las mejores bandas sonoras que hemos visto en una serie de anime. Tuvo una versión de acción real, pero no estuvo a la altura.

Las aventuras y desventuras de Spike Spiegel y la tripulación del Bebop nos dejan lecciones de vida muy importantes, y entre ellas hay que destacar dos. El primero es que todo es pasajero, así que debemos atesorar los buenos momentos que nos regala la vida a lo largo de los años, y el segundo es que los malos momentos también nos acompañarán, y que al final se convertirán en un peso con el que siempre deberemos cargar. El final representa la culminación de esa carga, de como vivir en el pasado puede sellar nuestro destino para siempre.

Se puede ver en Netflix.

3.-Cyberpunk Edgerunners

Otra de las grandes series de anime que he disfrutado recientemente. El juego me gustó mucho desde el principio, a pesar de que llegó en un estado que, ciertamente, no era el esperado. Tenía muchas dudas con respecto a la serie porque no creía que realmente fuese posible recrear el espíritu de Cyberpunk 2077 en un anime, pero estaba totalmente equivocado.

La serie captura a la perfección la ambientación y las locuras de ese universo que creó CDPR en Cyberpunk 2077, pero al mismo tiempo lo moldea y lo adapta a su narrativa, a sus personajes y a todo lo que quiere contar. El resultado es una auténtica maravilla que destaca tanto por la calidad del dibujo y de la animación como por su banda sonora, y también por el carisma de sus personajes.

Esta serie logra sumergirnos de pleno en el lado más oscuro de una ciudad futurista y distópica donde hay una sociedad de clases casi estamental. Si naces siendo pobre morirás siendo pobre porque no tendrás opciones de escalar en la jerarquía social, los más desfavorecidos no tienen derecho a nada, ni siquiera asistencia médica básica, y en ella impera la ley del más fuerte. La historia de David y Lucy te va a gustar mucho, así que no te la pierdas.

Se puede ver en Netflix.

4.-Berserk (1997)

Una de las mejores series de anime de toda la historia que brilla en todos los sentidos. La calidad del dibujo y la animación es excelente, no tiene nada que ver con las versiones posteriores que utilizan gráficos generados por ordenador, y que ciertamente desmerecen mucho si hacemos una comparación directa entre ellas.

Berserk narra las aventuras de Guts, un mercenario nacido de pura chiripa mientras su madre colgaba muerta de un árbol. La vida de Gusts es trágica desde su nacimiento, y esto marcó en gran medida su personalidad y sus valores. Para él la fuerza lo es todo, luchar y vencer es lo único que parece dar sentido a su vida, hasta que se cruza con Griffith y la Banda del Halcón.

La vida de Guts cambia tras su incorporación a la Banda del Halcón. Poco a poco va mejorando, y Casca, la única mujer de la banda, le hace descubrir valores que van más allá de su percepción inicial, y también la importancia de los sueños y del amor. El final de esta serie es apoteósico, y deja constancia de los más bajos instintos del hombre y de cómo este puede estar dispuesto a vender su alma, y la de los suyos, para conseguir sus ambiciones.

Se puede ver en Netflix.

5.-Black Lagoon

Con esta serie me pasó algo parecido a lo que os conté con Hi Score Girl, no me atraía en un principio, pero al final decidí darle una oportunidad, y la verdad es que me alegré de haberlo hecho. En ella se narran las vivencias de un grupo de mercenarios al que se une Rokuro Okajima (Rock), un asalariado japonés que tras ser secuestrado por dicho grupo decide quedarse con ellos.

No es un mero caso de Síndrome de Estocolmo, la cuestión es mucho más simple. Rock está harto de su vida en Japón, y siente un interés especial por Levy, una de las mejores mercenarias del mundo que forma parte de Black Lagoon. Ambos personajes contrastan muchísimo, y esto se traduce en una especie de Yin y Yan que hace que se acaben complementando a la perfección.

La serie muestra a la perfección los horrores y los traumas que generan las guerras y las luchas entre grupos armados, el abandono que llegan a sufrir algunos militares por parte de sus propios países tras participar en grandes conflictos armados y la importancia que tienen, a pesar de todo, la lealtad y el vínculo que se puede formar entre mercenarios, que puede llegar a superar al de una familia.

Se puede ver en Crunchyroll.

6.-Dash Kappei (Chicho Terremoto)

Esta fue una serie que marcó en gran medida mi infancia, aunque debo reconocer que lo mejor que hice fue volver a verla siendo una persona adulta, porque esto me permitió entender mucho mejor las lecciones de vida que contenía y que, ciertamente, eran muy profundas y difíciles de entender para un niño.

La serie que vimos en España estuvo profundamente adaptada a la sociedad del momento, y esto hace que contenga expresiones y referencias que obviamente no se utilizaban en Japón. Esto fue muy criticado, pero si se hubiera hecho un doblaje literal muchas cosas no habrían tenido sentido en aquel momento, así que debemos ser justo y entender que, al final, fue lo más acertado.

Bajo esa fachada de retaco golfo y egoísta que mostraba Chicho en los primeros capítulos tenemos en realidad un personaje que evoluciona con maestría, y que al final nos deja una valiosa lección: los sueños están para cumplirlos, tenemos que luchar por ellos y no debemos dejar que nuestro físico nos limite o que nos impida hacer aquello que queramos. Divertida, fácil de ver y con un toque moralizante muy bueno si sabemos ver más allá de las «bragas blancas».

Se puede ver en varias plataformas de streaming gratuitas, como Youtube.

7.-Neon Genesis Evangelion

Una serie ambientada en un Japón posapocalíptico que puede llegar a ser un poco difícil de seguir si no prestamos atención, de hecho debo reconocer que la primera vez que la vi me costó engancharme, tuve que esforzarme por seguir viéndola. De no haberlo hecho la habría dejado abandonada y no la habría terminado.

Ese Japón posapocalíptico fue el resultado de un gran cataclismo producido tras el contacto con unos seres llamados ángeles. Estos seres son una grave amenaza para la supervivencia de la vida humana en la Tierra, tanto que de hecho redujeron a la mitad la población durante dicho cataclismo, conocido como Segundo Impacto.

Para luchar contra los ángeles se crea la organización NERV, que desarrolla y utiliza unidades EVA, una especie de robots biomecánicos gigantes que establecen vínculos mentales con los pilotos, de manera que cuando estos sufren daño los pilotos lo sienten, y pueden llegar a morir. En este escenario se descubre una enorme conspiración en la que nada es lo que parece, y donde nos vamos llevando una sorpresa tras otra mientras nos enfadamos cada vez más por el carácter enclenque y llorón de Shinji.

Se puede ver en Netflix.

8.-Ashita no Joe (Joe del Mañana)

Se basa en un manga de 1968, y es de las mejores series de anime dedicadas al mundo del deporte, concretamente al boxeo. No destaca por la calidad del dibujo ni por la animación, y es normal porque tiene muchos años a sus espaldas, pero la manera en la que refleja los bajos fondos del Japón de la época, las dificultades que sufrían los más desfavorecidos y la evolución de su protagonista, la convierten en una auténtica joya.

Es un hecho que el boxeo ha cambiado la vida a muchas personas en el mundo real. Muchos jóvenes han logrado salir de las calles y esquivar las drogas y la delincuencia gracias a este noble deporte, y eso es precisamente lo que recoge Ashita no Joe. El protagonista es un huérfano problemático que no ha tenido suerte en la vida, y que descubre en el boxeo una oportunidad de cambiar su vida.

Al principio no se lo toma especialmente en serio, no tiene ambiciones de convertirse en profesional, solo tiene una visión a corto plazo de conseguir dinero para tener comida y un lugar donde vivir, pero con el paso de los capítulos el personaje evoluciona y tiene una culminación sublime en el capítulo final, donde lo sacrifica todo por su sueño. Sí, cuando digo todo, es todo. Dadle una oportunidad, no os arrepentiréis.

Se puede ver en Crunchyroll.

9.-Great Teacher Onizuka

Si tuviera que llevarme cinco series de anime a una isla desierta esta serie una de ellas. Su protagonista es Eikichi Onizuka, un joven que formó parte de una peligrosa banda de moteros, una época que fue reflejada en el manga Shounan Jun’ai Gumi, y que posteriormente fue también adaptado a una serie de anime.

En Great Teacher Onizuka el protagonista sueña con ser profesor de instituto, pero no porque le guste la idea de enseñar a futuras generaciones de alumnos, sino porque se deja llevar por sus más bajas pasiones y quiere poder «intimar» con sus futuras alumnas. Esto, unido al carácter alocado y efervescente de Onizuka, nos deja momentos muy locos que nos harán reír constantemente.

Sin embargo, bajo toda esa fachada que muestra Onizuka de persona aparentemente sin escrúpulos que se guía por sus bajos instintos, y que parece recurrir siempre a la violencia, se esconde un fondo noble, una personalidad con mucha empatía capaz de arriesgar incluso su propia vida por proteger a sus alumnos. Muy recomendable.

Se puede ver en Crunchyroll.

10.-Saint Seiya (Los Caballeros del Zodíaco)

Creo que esta serie no necesita presentación, y fue junto con Dragon Ball una de las más importantes de los años ochenta, aunque se emitió también durante los años noventa, y posteriormente tuvo diferentes adaptaciones que llegaron hasta fechas relativamente recientes. Una de las mejores fue The Lost Canvas, que por desgracia quedó sin terminar.

Esta serie nos cuenta las aventuras de Seiya y los demás santos de bronce, que luchan por defender a Saori, la encarnación de la diosa Atena en la Tierra de los diferentes males que la amenazan. La saga original y la de Asgard son, en mi opinión, las mejores y las que deberíais priorizar, seguidas de la saga de Haders y con la saga de Poseidón en último lugar.

La magia de Saint Seiya tiene mucho que ver con su narrativa y con la estética de la que se rodea, tanto por las armaduras como por los diferentes poderes de los personajes, pero también con los valores que nos enseñó cuando éramos pequeños, como por ejemplo el valor de la amistad, de la lealtad, la empatía, el espíritu de sacrificio y la importancia de no rendirse y de seguir luchando.