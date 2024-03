Las mejores combinaciones CPU y GPU para jugar con diferentes presupuestos

A la hora de jugar el rendimiento y la experiencia que disfrutaremos estará determinada sobre todo por dos componentes clave, la CPU y la GPU, también conocidos como procesador y tarjeta gráfica. Ambos mantienen una importante simbiosis en este sentido, y tiene tanto peso en juegos que si cometemos un error en cualquiera de ellos el rendimiento podría verse seriamente perjudicado.

Es un tema que puede llegar a ser bastante complicado, porque cuando vamos a jugar cada título tiene sus propios requisitos, y además el impacto de la CPU y de la GPU será distinto en función de la resolución de pantalla y del nivel de calidad gráfica que escojamos. En general, cuanto mayor sea la resolución y la calidad gráfica más peso tendrá la tarjeta gráfica y menos relevancia tendrá el procesador, y a la inversa.

Sobre este tema ya compartí con vosotros una guía actualizada donde os expliqué de forma detallada qué procesador necesitamos para cada tarjeta gráfica, pero hoy quiero ir más allá y voy a compartir con vosotros una selección de combinaciones CPU y GPU que son ideales para jugar en diferentes resoluciones, y que ofrecen un valor óptimo en relación precio-rendimiento.

No me voy a limitar a un modelo en concreto, os daré alternativas de AMD, Intel y NVIDIA siempre que esto sea posible, para que tengáis opciones que se adapten tanto a vuestro bolsillo como a vuestras preferencias a nivel de marca, porque soy consciente de que al final algunos siempre estáis dispuestos a hacer pequeños sacrificios por haceros con componentes de vuestra marca favorita. En caso de que tengáis dudas ya sabéis que podéis dejarlas en los comentarios.

Consideraciones previas

El punto de partida a la hora de elegir una combinación de CPU y GPU es la resolución a la que vamos a jugar. Para 1080p las tarjetas gráficas de gama media ya se sitúan como opción óptima para jugar a esa resolución, y los procesadores de gama media-baja económica son más que suficiente. Es cierto que con procesadores más potentes podríamos conseguir algo más de rendimiento, pero haría falta hacer una inversión extra y no vale la pena.

Para 1440p las tarjetas gráficas de gama media son una opción totalmente funcional, aunque para conseguir una experiencia totalmente óptima con calidades máximas necesitaremos un modelo de gama media-alta. En este caso el impacto de la CPU se reduce, pero esta sigue teniendo bastante peso y debemos ir a por un modelo de gama media para mantener un buen equilibrio entre ambos componentes.

Finalmente tenemos la resolución 2160p, también conocida como 4K. A este nivel el impacto de la CPU es mínimo salvo en casos muy concretos, así que debemos priorizar la inversión en una tarjeta gráfica de gama alta y podemos acompañarla sin problemas de un procesador de gama media o de gama media-alta. Con un procesador de gama alta podremos notar alguna leve mejora al utilizar tarjetas gráficas muy potentes, como una GeForce RTX 4090, pero no compensará la inversión extra que tendremos que realizar.

En todos los casos debemos cumplir con una serie de recomendaciones básicas que son, precisamente, las que he aplicado en esta guía:

El procesador debe tener 6 núcleos y 12 hilos y un buen IPC, o 4 núcleos y 8 hilos con un IPC muy alto. Su uso en juegos dependerá de cada título en concreto, pero ese es el nivel mínimo recomendado.

La referencia mínima a nivel CPU serían el Ryzen 5 5500 y el Intel Core i3-12100F.

El procesador debe costar alrededor de un 50% menos que la tarjeta gráfica. Es una regla de oro básica pero muy útil y funcional para equilibrar estos combos.

Lo ideal es que la tarjeta gráfica tenga 8 GB de memoria gráfica en 1080p, 12 GB en 1440p y 16 GB en 2160p, aunque esto no quiere decir que no podamos jugar en 1440p con 8 GB o en 2160p con 12 GB.

En esta selección he dado el mayor valor posible a la relación precio-rendimiento en rasterización. Tenedlo en cuenta, porque NVIDIA sigue ganando cuando metemos el trazado de rayos en la ecuación, y también si valoramos las tecnologías presentes en DLSS 3.5.

Mejores combinaciones CPU y GPU para jugar en 1080p

Esta resolución no es muy exigente a nivel de tarjeta gráfica, lo que significa que no necesitamos una GPU muy potente para jugar en condiciones óptimas. A este nivel el procesador tiene un mayor impacto, pero como vamos a utilizar tarjetas gráficas que no son muy potentes no vamos a necesitar una CPU de alto rendimiento para sacarles el máximo partido.

Presupuesto de hasta 300 euros

Tarjeta gráfica Radeon RX 6600 Eagle por 199,90 euros.

Procesador Intel Core i3-12100F por 98,99 euros o AMD Ryzen 5 5500 por 97,99 euros.

Con esta configuración podremos jugar en 1080p con todas las garantías a cualquier juego actual, aunque en los títulos más exigentes tendremos que reducir un poco la calidad gráfica. Si optamos por el procesador Intel tendremos una ventaja importante, y es que podremos montar un PC con DDR5 y soporte de los últimos estándares del sector.

Presupuesto de hasta 450 euros

Tarjeta gráfica GIGABYTE GeForce RTX 4060 EAGLE OC por 309,99 euros.

Procesador AMD Ryzen 5 5600 por 131,90 euros o Intel Core i5-12400F por 149,99 euros.

Esta configuración nos da una mejora de rendimiento GPU de un 25% en 1080p bajo rasterización, y de casi un 40% en trazado de rayos, así que esa inversión extra de 110 euros merece la pena, sobre todo teniendo en cuenta que tendremos acceso a DLSS 3.5. Podremos jugar en 1080p con todas las garantías, incluso en juegos exigentes.

Mejores combinaciones CPU y GPU para jugar en 1440p

Es una resolución que aumenta considerablemente el nivel de exigencia. Podemos utilizar una GeForce RTX 4060 o una Radeon RX 6600 para jugar a este nivel, pero la experiencia no será realmente óptima y tendremos que reducir calidad gráfica y/o tirar de tecnologías de reescalado. Lo ideal será buscar tarjetas gráficas con un rendimiento superior, aunque la buena noticia es que no tendremos que comprar una CPU más potente y cara.

Presupuesto de hasta 450 euros

Tarjeta gráfica Sapphire Pulse Radeon RX 6700 XT con 12 GB rebajada a 284,60 euros (reacondicionada).

Un Ryzen 5 5600 o un Intel Core i5-12400F son más que suficiente.

Es una oferta temporal de un modelo reacondicionado, pero viene con garantía y ofrece un 14% más de rendimiento en rasterización bajo 1440p que una GeForce RTX 4060, así que es una configuración muy interesante y recomendable si tenemos un presupuesto ajustado. Esos 4 GB extra de memoria también se dejan notar más a esta resolución.

Presupuesto de hasta 550 euros

Tarjeta gráfica GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti EAGLE OC rebajada a 409,90 euros.

Un Ryzen 5 5600 o un Intel Core i5-12400F, como en los casos anteriores.

Esta combinación nos da alrededor de un 10% más de rendimiento en 1440p comparando contra la Radeon RX 6700 XT, siempre que la memoria gráfica no actúe como factor limitante. Este combo tiene también otras ventajas, y es que rinde mejor en trazado de rayos, tiene un consumo más bajo y nos da acceso a NVIDIA DLSS 3.5, pero el precio a pagar es mayor.

Presupuesto de hasta 650 euros

Tarjeta gráfica XFX Speedster QICK 319 Radeon RX 7800 XT por 519,99 euros.

Un Ryzen 5 5600 o un Intel Core i5-12400F, como en los casos anteriores.

Con este combo iremos sobramos para jugar en 1440p, y disfrutaremos de una experiencia totalmente óptima incluso en los juegos más exigentes con calidades máximas. Para que tengáis una referencia, en rasterización está casi al mismo nivel que una GeForce RTX 4070. Esta última cuesta 579,90 euros en su versión más económica, así que excederíamos el presupuesto de 650 euros, pero es una opción a tener en cuenta si damos prioridad al trazado de rayos, y también por el ecosistema DLSS 3.

Mejores combinaciones CPU y GPU para jugar en 2160p

Esta resolución es muy exigente a nivel de GPU, y por ello necesitamos una tarjeta gráfica de alto rendimiento. La Radeon RX 7800 XT y la GeForce RTX 4070 que nombré en el apartado anterior aguantan bastante bien el tipo en 2160p, así que son opciones a tener en cuenta si nuestro presupuesto está muy ajustado y no queremos superar los 650-700 euros entre CPU y GPU.

Sin embargo, si queremos llegar a un nivel óptimo de rendimiento tendremos que subir un escalón más, y esto implica hacer una mayor inversión. Os voy a dar dos opciones diferentes que son las mejores que podemos elegir actualmente.

Presupuesto de hasta 750 euros

Radeon XFX Radeon RX 7900 GRE por 614,99 euros.

Un Ryzen 5 5600 o un Intel Core i5-12400F, como en los casos anteriores.

Es una combinación perfecta en relación precio-prestaciones para jugar en 2160p con garantías, porque tenemos una GPU con un rendimiento excelente y que dispone además de 16 GB de memoria gráfica, lo que significa que no nos quedaremos cortos en ningún caso, y que el rendimiento siempre será óptimo incluso con calidades máximas en juegos muy «tragones». La GeForce RTX 4070 SUPER es mejor opción si nos preocupa el trazado de rayos, y también por el valor que ofrece el ecosistema NVIDIA DLSS 3.5.

Presupuesto de hasta 1.050 euros

Tarjeta gráfica Sapphire Pulse Radeon RX 7900 XT por 853,14 euros o MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER por 899,01 euros.

Un Ryzen 5 5600 o un Intel Core i5-12400F, como en los casos anteriores.

Para conseguir un salto notable de potencia frente a la configuración anterior tenemos que invertir bastante dinero. A esta resolución la diferencia de rendimiento que conseguimos puede marcar una diferencia sustancial, ya que hablamos de hasta un 17% más de rendimiento frente a la combinación anterior.

Esto puede equivaler a un aumento de entre 5 y 10 FPS, que en 4K es suficiente para marcar la diferencia entre jugable e injugable, y afectará también a los resultados obtenidos con generación de fotogramas, especialmente con FSR 3, ya que esta tecnología no usa IA y necesita un mínimo de 60 FPS para que el resultado sea bueno.

Otras cosas a tener en cuenta para no equivocarte

Cualquiera de esos combos que hemos visto en este artículo debe ir acompañado como mínimo de 16 GB de memoria RAM configurada en doble canal, ya que este componente puede afectar en gran medida al rendimiento, y 8 GB de memoria RAM no son suficiente para jugar de forma óptima a todos los títulos actuales. En este sentido, es más importante llegar al mínimo de 16 GB que montar memoria más rápida o con menos latencia, tenedlo en cuenta si os veis obligados a hacer sacrificios.

Si montamos los procesadores que os he dado como referencia no necesitaréis de sistemas de refrigeración muy potentes, de hecho ambos funcionan sin problemas con los disipadores que traen de casa, y en juegos solo el Intel Core i3-12100F llegará a estar cerca de un 100% de uso, así que no tenéis que preocuparos por gastar más dinero en un sistema de refrigeración más potente, ya que no será imprescindible.

El salto a un procesador con mayor rendimiento, como por ejemplo un Ryzen 5 7600, un Ryzen 7 7800X3D o un Intel Core i5-13600K, por poner algunos ejemplos, solo tendría sentido en casos muy concretos y específicos, como por ejemplo si vamos a montar una GeForce RTX 4090, ya que es una tarjeta gráfica tan potente que puede sufrir cuello de botella incluso en 4K, o si vamos a utilizar NVIDIA DLSS o AMD FSR, ya que estas tecnologías reducen la resolución de renderizado, lo que aumenta el impacto de la CPU en el rendimiento.

Sobre este tema ya os hablé con todo lujo de detalles en un especial donde vimos cómo aprovechar al máximo NVIDIA DLSS y AMD FSR, así que os invito a echarle un vistazo si no tuvisteis la oportunidad de hacerlo en su momento. No obstante, os confirmo rotundamente que el Ryzen 5 7600 es ahora mismo la mejor opción en relación potencia-precio para juegos si vamos a montar una tarjeta gráfica de gama alta y a utilizar reescalado, y que en ningún caso vale la pena ir más allá de un Ryzen 7 7800X3D, una solución que se mantiene como el mejor procesador para juegos.

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.