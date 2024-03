Frostpunk 2 para PC ya tiene fecha: 25 de julio

Ya ha pasado algún tiempo desde que 11 bit studios confirmara, allá por agosto de 2021, que estaban trabajando en Frostpunk 2, la muy esperada secuela de uno de los juegos que más nos sorprendieron en 2018, y que desde entonces no ha dejado de sumar críticas muy positivas, algo debido en parte a lo interesante de la propuesta y el buen estado de desarrollo en el que debutó, como a que durante estos años la desarrolladora ha seguido añadiendo funciones y contenido.

Si no conoces el título original, debes saber que su propuesta consiste en ponernos al frente de la última ciudad del mundo, pues el resto ha perecido tras una glaciación que prácticamente ha extinguido a la humanidad. Partiendo de esa premisa, nos encontramos con un título que combina aspectos propios de títulos de supervivencia con otros de gestión, tipo sim, de la sociedad a la que tenemos que dirigir y proteger para garantizar su persistencia.

Para dar todavía algo más de contexto a quienes no conozcan el juego, no puedo dejar de mencionar que tanto Frostpunk como el ya más cercano Frostpunk 2 están firmados por 11 bit studios, la desarrolladora responsable de, a mi parecer, uno de los juegos que abordan los conflictos bélicos desde una de las perspectivas más interesantes y desoladoras, la de la población civil. Me refiero, por supuesto, a esa joya llamada This War of Mine, un juego al que después de haber dedicado ya muchas, muchas horas, todavía me sigue poniendo la piel de gallina.

Con esos precedentes, es más que comprensible que se hayan generado tan altas expectativas con el futuro lanzamiento, y que por lo tanto cualquier información al respecto se reciba con los brazos abiertos. Y hoy es un día excelente en este sentido, puesto que 11 bit studios ha confirmado que Frostpunk 2 para PC llegará el 25 de julio, y que posteriormente (aunque sin indicar fechas concretas) llegarán también las versiones para consola. Así mismo, y dado que el anuncio se ha producido en un evento de Xbox, también sabemos que Frostpunk 2 estará disponible desde el primer día en Game Pass.

Además, 11 bit studios también nos ha traído un nuevo tráiler del juego, en el que podemos ver que gráficamente Frostpunk 2 también es de muy prometedor, aunque en este punto ya sabemos que conviene no confiarse demasiado hasta ver el desarrollo final. Y, eso sí, para los más valientes (aunque en este caso la apuesta me parece algo más segura), ya es posible precomprarlo en Steam, donde comprobamos que la edición estándar tiene un precio de 44,99 euros, mientras que la versión deluxe sube hasta los 74,99 euros, si bien cuenta con un descuento, hasta el día de su lanzamiento, del 10%, por lo que es posible hacerse con la versión más completa por 67,49 euros.

Tampoco se han publicado, de momento, los requisitos técnicos, pero en este punto, y aún con las mejoras del apartado gráfico con respecto a su predecesor, dudo que estos sean especialmente exigentes.