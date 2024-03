Google Pixel Fold 2: fecha y tamaño de pantalla

Todavía tendremos que esperar algunos meses hasta que Google presente el esperado Pixel Fold 2, la segunda generación de la apuesta de la tecnológica en el mercado de los smartphones plegables. Recordemos que este fin de semana se cumplieron diez meses desde que, durante la inauguración del Google I/O 2023, la compañía nos mostrara un dispositivo que ya nos habían adelantado poco antes, y que fue prolífico en lo referido a filtraciones, en una clara señal del interés que había suscitado.

En las últimas semanas se han filtrado algunas informaciones muy interesantes, como que se han llevado a cabo pruebas de un prototipo del Pixel Fold 2 equipado con un SoC Tensor G4 y 16 gigabytes de RAM, y poco después salieron también a la luz una imagen y varios renders, que apuntan a algunos interesantes cambios en su diseño con respecto al de su predecesor. Unos cambios que apuntan al módulo de la cámara principal y a la pantalla plegable o, para ser más exactos, una modificación importante en la pantalla que habría obligado a Google a modificar el diseño del módulo de cámaras.

Como ya te contamos entonces, parece que la pantalla plegable del Google Pixel Fold 2 se acercará más a una proporción de aspecto 1:1, frente al diseño del modelo de primera generación, en el que dicha proporción es 6:5. Como consecuencia de este cambio, el nuevo modelo será algo menos ancho y, en consecuencia, no será posible emplazar todos los elementos de la cámara principal en la barra horizontal tan característica de los smartphones de Google, que en consecuencia ha optado por un diseño más convencional, con todos los elementos en un recuadro ubicado en la esquina superior izquierda de la trasera.

The leaks on the Pixel Fold 2 don’t have the display sizes right. 8.02″ for the foldable display and 6.29″ for the cover display. Panel production starts in April! It is coming.

— Ross Young (@DSCCRoss) March 12, 2024