Bienvenido a nuestra sección de juegos gratis y ofertas, en la que cada semana encontrarás todos los juegos gratis y las mejores ofertas para PC y consolas en formato físico y digital.

JUEGOS GRATIS

Deus Ex: Mankind Divided

Epic Games Store regala un par de juegos esta semana y el primero de ellos es todo un clásico moderno de la acció nde vanguardia como Deus Ex: Mankind Divided, una aventura de temática cyberpunk con elementos de RPG y sigilo que vale mucho la pena jugar, si es que aún no lo has hecho. Lo puedes reclamar en este enlace.



The Bridge

Por otro lado también encontrarás en Epic Games Store The Bridge, un muy particular título de plataformas y puzles de los que no son para todo el mundo, pero de los que merece la pena probar, por si son para ti. Lo puedes reclamar en este enlace.

Wanba Warriors

Más allá de lo épico, en Fanatical están regalando una clave para canjear en Steam de Wanba Warriors, otro juego realmente particular, este enbmarcado en el género de la ¿lucha? Lo puedes reclamar en este enlace, previa suscripción al boletín del sitio.

Prime Gaming

Si eres usuario de Amazon Prime, en Prime Gaming tienes a tu alcance todos estos juegos gratis por tiempo limitado:

Criminal Archives: Alphabetic Murders – CE

Fallout 2

Gravitar: Recharged

Invincible Presents: Atom Eve

Mystery Case Files: Moths to a Flame

SCARF

Tempest 4000

Y todos estos, también por tiempo limitado, en Amazon Luna:

Chicken Assassin: Reloaded

DRIFT CE

KUNAI

Rescue Party: Live!

The Jackbox Party Pack 10

Trepang2

OFERTAS

PC

Llegan las grandes rebajas estacionales a las grandes tiendas de juegos para PC en Internet y aunque aún no estamos en primavera, como si lo estuviéramos, así que vete pasando por aquí, que se acumulan los descuentos:

Consolas

Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.