Algunos con más frecuencia y otros con menos, y unos de manera más acusada que otros, pero con el tiempo todos los elementos de Windows se han ido renovando, tanto visualmente como en lo referido a su funcionamiento y sus funciones, con el paso de los años. En algunos casos, como el del Bloc de Notas y el de Microsoft Paint, es cierto que hemos visto pasar periodos de años sin apenas movimientos en este sentido pero, con las mismas, los de Redmond se han preocupado de ponerlos al día de un tiempo a esta parte.

Por otra parte, también hemos visto muchos cambios en lo referido a los elementos propios de Windows, tanto de manera individual en cada uno de ellos, como en el modo en el que se organizan dentro del sistema operativo. Esto , por norma general, responde a estudios previos que consideran que dichos cambios se traducirán en una mejora en la usabilidad de Windows, y probablemente muchos de ellos son tremendamente acertados, pero en no pocos de esos casos la pretendida mejora se diluye, al menos parcialmente, por el efecto que tienen en los usuarios acostumbrados a los diseños y criterios de organización anteriores.

Ahora bien, y al igual que la aldea de Astérix, hay una función de Windows que, en alrededor de 30 años, no ha experimentado cambio alguno. Es cierto, eso sí, que en la actualidad se utiliza menos que en aquellos tiempos, y que el diseño de la ventana en la que se muestra también se ha ido adaptando a los sucesivos paradigmas de diseño del sistema operativo. Pero su contenido y el modo en el que se representa permanece inalterable. Y si esto, por sí mismo, ya resulta llamativo, se eleva a la categoría de sorprendente al saber que, en realidad, ese diseño era algo temporal.

I wrote this Format dialog back on a rainy Thursday morning at Microsoft in late 1994, I think it was.

We were porting the bajillion lines of code from the Windows95 user interface over to NT, and Format was just one of those areas where WindowsNT was different enough from… pic.twitter.com/PbrhQe0n3K

— Dave W Plummer (@davepl1968) March 24, 2024