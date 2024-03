The Elder Scrolls VI aún se hará esperar años

Lejano en el tiempo y diluido en la memoria, va quedando el recuerdo del anuncio inicial de The Elder Scrolls VI, el esperadísimos sucesor de Skyrim, que promete llevarnos de nuevo a Tamriel. ¿Cuánto tiempo? Pues dicha revelación inicial tuvo lugar en el evento de Bethesda en el E3 2018, así que pronto se cumplirán seis años.

Es cierto, eso sí, que en aquel momento se informó de que el juego todavía se encontraba en preproducción, por lo que sabíamos que aún sería necesario esperar algunos años antes de su llegad al mercado. Más aún si tenemos en cuenta que su lanzamiento estaba programado para producirse después de otro título que también fue anunciado por primera vez en aquel evento, Starfield. Si, el Starfield que ha experimentado bastantes retrasos hasta que, finalmente, terminó llegando al mercado en septiembre del año pasado.

Ahora bien, el retraso de The Elder Scrolls VI no es imputable, no al menos en exclusiva, a Starfield, pues a finales de 2020 Bethesda confirmó que habían tomado la decisión de cambiar de motor, lo que como ya supondrás, suponía una enorme cantidad de trabajo extra. Ahora bien, y dado que el nuevo motor también sería el de Starfield, y que el estudio iba a incrementar sustancialmente el número de programadores dedicados a su desarrollo, cometimos el error de esperar que todo fuera más rápido.

Hoy se cumplen 30 años del lanzamiento, en Estados Unidos, de The Elder Scrolls: Arena, el primero de los juegos de la saga, y Bethesda ha publicado un tweet en la cuenta oficial del mismo celebrando este aniversario, con una imagen que incluye un texto dedicado a la historia de la saga. Y lo que más nos interesa es que, al final del mismo, Bethesda confirma que The Elder Scrolls VI se encuentra en la fase de compilaciones iniciales.

Happy 30 years of The Elder Scrolls: pic.twitter.com/dvCiFnZo6T — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) March 25, 2024

¿Qué quiere decir esto? Pues en muy resumidas cuentas, que todavía tendremos que esperar años hasta que su desarrollo se complete. ¿Pero de cuánto tiempo estamos hablando? Hace unos meses se filtró un documento que apuntaba a 2026, y en el mismo podíamos leer que Starfield estaba previsto para la primera mitad de 2023 (finalmente llegó la segunda), por lo que podíamos considerar que era razonablemente preciso. Sin embargo, y con este nuevo dato, esa previsión es difícilmente sostenible, y tiene más sentido pensar (especular) que su llegada se producirá, como pronto, en 2028, es decir, diez años después de su anuncio.

Nos encontramos, sin duda, no solo a un ejemplo de que los anuncios realizados demasiado pronto pueden llegar a ser contraproducentes, también a una muestra más de que ya quedan lejos los tiempos en los que una misma saga podía ver llegar varios de sus títulos a una misma generación de consolas. Y es que al monstruoso tamaño de los desarrollos, debemos sumar también los múltiples problemas que pueden surgir en dichos procesos, como el que te contábamos esta misma mañana sobre GTA VI, otro gran ejemplo de título que se está haciendo esperar.

Con respecto al título de Rockstar, recordemos que su predecesor, GTA V, debutó a las puertas del otoño de 2014), por lo que si se cumple lo que adelantábamos esta mañana, su sucesor llegará 12 años después. Y esto puede parecer mucho, pero palidece en comparación con el caso que nos ocupa en esta noticia, pues The Elder Scrolls V: Skyrim llegó al mercado en noviembre de 2011, por lo que si se cumple la predicción de 2018), habrán transcurrido 17 años entre el lanzamiento de ambos.