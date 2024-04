Google confirma la llegada de RCS a iOS en otoño

Ya han pasado algunos meses desde que un ejecutivo de Apple afirmó, en una entrevista, que tenían planes de llevar RSC a iOS en 2024. No obstante, desde entonces no se ha vuelto a producir noticia alguna al respecto, por lo que hemos permanecido expectantes frente a cualquier novedad en este sentido, pues supone una gran mejora en lo referido a las opciones de comunicación a través de iPhone, pese a que Apple se haya resistido a ello hasta ese momento.

Por si no sabes de qué estoy hablando, RCS es la propuesta de Google y las operadoras para sustituir al ya más que veterano formato de mensajes cortos (SMS). Fue definido allá por 2016, y en 2019 Google empezó a priorizarlo, sobre SMS. El problema es que no toda la industria se sumó a esta necesaria evolución. Apple decidió que, como sistemas nativos (es decir, con lo incluido en el sistema operativo por defecto) de mensajes instantáneos, iOS se quedaría con SMS/MMS y su propio servicio, iMessage.

Google ha presionado desde entonces a Apple para que llevara RCS a iOS, e incluso lanzó una campaña para tal fin en verano de 2022, pero de poco sirvió, pues apenas un mes después, ante la pregunta de un periodista sobre este asunto a Tim Cook, el CEO de Apple se marcó una respuesta un tanto fuera de lugar, respondiendo ante las críticas que le comprara un iPhone a su madre. Una respuesta que en primera instancia puede parecer graciosa, pero que personalmente, ante una demanda tan lógica, me parece una salida de tiesto.

Sea como fuere, parece que finalmente asumieron que esa postura no era sostenible en tiempo, y ahora Google ha confirmado que RCS llegará a iOS en otoño (en el hemisferio norte). Eso sí, la confirmación se ha debido adelantar a los planes de comunicación de los de Cupertino, pues dicha confirmación ha sido eliminada del lugar en el que hemos podido encontrarla, que es una página oficial dedicada a Google Messages, que fue publicada a finales de marzo.

Así, si comparamos la versión de la misma publicada actualmente con la que podemos encontrar en Internet Archive, vemos que en la versión «archivada» se muestra el apartado «Hello hi-res, Goodbye blur», que no está en la actual, y si hacemos click en el botón «See more features», se muestran varios elementos, entre los que encontramos el que puedes ver en la captura superior, con el título «Better messaging for all«, la etiqueta «Coming soon on iOS» y que incluye el texto «Apple has announced it will be adopting RCS in the fall of 2024. Once that happens, it will mean a better messaging experience for everyone.«.

Lo que más me llama la atención, en realidad, es que lo hayan incluido en el apartado dedicado a la calidad con la que se pueden enviar y recibir mensajes utilizando RCS, lo que me hace dudar sobre si la eliminación de este apartado se debe a que se han adelantado, o a que han pensado que es mejor reorganizar el contenido de dicha web. Pero, lo que ya parece absolutamente evidente, es que RCS llegará a los iPhone con iOS 18, por lo que es posible que Apple lo confirme en la WWDC 2024.