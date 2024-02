La actualización a Windows 11 desde Windows 10 es gratuita y muy sencilla de realizar. Los que mantenemos equipos con Windows 10 lo sabemos perfectamente. Simplemente es que no queremos migrar. Pero Microsoft insiste e insiste molestando a los usuarios en el mejor de los casos o usando esos ‘patrones oscuros’ que pueden llevar a una actualización no deseada.

Ya conoces la situación. Windows 10 sigue siendo el rey del escritorio informático con una cuota amplísima (67,4%) cuando el final de su ciclo de vida está a tiro de piedra, en octubre de 2025. Los analistas han calculado que si la adopción de Windows 11 no aumenta significativamente, el año próximo nos encontraremos con 240 millones de máquinas sin soporte oficial y lo que es peor, sin actualizaciones de seguridad con lo que ello supone en términos de mayor facilidad para ciberataques exitosos.

Un problema grave que ya sucedió con Windows 7 y que a estas alturas no sabemos si tiene solución. Mejorar Windows 11 lo suficiente o lanzar el esperado Windows 12 para facilitar las actualizaciones y «robar» usuarios a Windows 10, pueden ser las opciones. Pero Microsoft tiene otra idea.

Actualización a Windows 11: solo si tú quieres

Microsoft ha hecho de todo para mejorar la cuota de Windows 11, como dejar de vender licencias de Windows 10, pero no ha revertido los principales motivos por los que muchos no migramos. Windows 10, por lo general, funciona mejor que Windows 11; es más rápido y estable, y necesita menos requisitos de hardware. Hasta que eso no se resuelva o nos acerquemos a octubre de 2025 cuando -por el paso del tiempo- no quede otro remedio, ahí seguiremos.

La compañía ha recuperado una de sus campañas más agresivas y está molestando una vez más al personal con ventanas emergentes a pantalla completa y los indeseables ‘patrones oscuros’ que recomiendan Windows 11 y para muchos resultan en toda una intrusión. Las pantallas, porque son varias, comienzan después de instalar la actualización opcional de enero para Windows 10 2022.

La primera de las pantallas informa a los usuarios que pueden cambiar a Windows 11 de forma gratuita y que aún pueden usar su PC mientras se configura el sistema. Microsoft insiste en la segunda y por si acaso no te convence, informa que puedes volver a Windows 10 dentro de los primeros diez días de la actualización. (Si te cuelan Windows 11, sigue este tutorial)

La última ya nos deja tranquilos y es para aquellos que deciden quedarse con Windows 10. Aunque no falta el recordatorio de que Windows 11 sigue siendo una opción de actualización gratuita. Hay otro panel que enumera algunas de las características de Windows 11, pero solo aparece para aquellos que seleccionan el botón «Ver lo que hay dentro».

Molesta e intrusiva, con uso de patrones oscuros por si alguno cae. Un gigante como Microsoft no debería buscar «atajos» poco éticos. Y es una historia repetida.