Conoce los mejores teclados en pantalla para Android

Android es un sistema operativo que soporta un nivel de personalización superior al que aparenta en un principio, pero sean por las circunstancias que sean, la mayoría de los usuarios no profundiza a la hora de usar los productos, sino que se limita a utilizar lo que le viene por defecto. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya muchas cosas que puedan ser modificadas o sustituidas en Android, como los teclados.

La mayoría de los smartphones y tablets Android incluyen Gboard, el teclado de Google que es confundido como el predeterminado del sistema operativo original, Android Open Source Project (AOSP). Sin embargo, existen otras opciones que pueden ajustarse mejor a las preferencias o la forma que tiene el usuario de utilizar el dispositivo.

En caso de usar una ROM personalizada, lo más probable es que el usuario se encuentre con el teclado de AOSP, el cual recuerda un poco a Gboard, pero que a la hora de la verdad presenta limitaciones en comparación. Para un usuario con habilidad para redactar o que desconfíe de las soluciones de las corporaciones puede ser una buena opción, pero viendo cómo suele funcionar el ecosistema de Google, es posible que el usuario termine echando de menos Gboard.

Cómo gestionar los teclados en Android

Los teclados alternativos en Android se añaden de la misma manera que los launchers o lanzadores alternativos: a través de la instalación de aplicaciones. Dicho con otras palabras, si hay aplicaciones que proporcionan lanzadores alternativos, lo mismo pasa con los teclados, por lo que, salvo que se esté usando una ROM sin los servicios de Google, solo hay que ir a la Play Store y obtener el teclado que se pretende utilizar.

La activación y desactivación de los teclados presentes en el sistema está presente a través de la ruta Ajustes > Sistema > “Idiomas e introducción de texto” > “Teclado en pantalla”. Desde ahí el usuario puede indicar qué teclados en pantalla quiere habilitar, ya que Android ofrece la posibilidad de alternar entre ellos mientras se intenta escribir.

La forma más sencilla de alternar entre los teclados es pulsando sobre el icono que aparece en la parte inferior derecha. Una vez pulsado, el usuario puede seleccionar el que quiera o el que más le convenga para cada situación.

Aquí hay que contar que los teclados alternativos, una vez se acceda a su aplicación por primera vez, suelen sugerir su activación y el establecerlos por defecto, facilitando así la configuración del usuario en caso de estar habituado a usar uno en concreto y no quiera realizar las rutas a través de las configuraciones de Android. Sin más dilación, voy a mencionar los teclados alternativos más populares para el sistema operativo móvil de Google.

Gboard

Empezamos con la opción más popular: Gboard. Si bien lo común es encontrar este teclado preinstalado, también es posible obtenerlo como una aplicación a través de la Play Store. Entre sus características están la integración con Google Translate, la puesta a disposición de los stickers Emoji Kitchen, soporte para entrada por voz, escritura a mano y soporte para gestos.

En resumidas cuentas, un teclado bastante competente y que además resulta familiar para la inmensa mayoría de los usuarios de Android. ¿Qué más se puede pedir?

SwiftKey

SwiftKey es una de las muchas compras que Microsoft ha hecho en la última década. De origen británico, en su momento ya era uno de los teclados en pantalla más populares de Android, y su adquisición por parte del gigante de Redmond ya hacía presagiar un giro hacia sus propios servicios y soluciones.

Microsoft introdujo primero integración con Bing, su buscador, para luego incorporar Copilot, su chatbot apoyado en inteligencia artificial. Esto ya pone en evidencia uno de los principales atractivos de SwiftKey, y es que la corporación originaria de Redmond intenta aportar cosas de valor a Android, como por ejemplo su propio lanzador.

A nivel de características, SwitfKey soporta más de 700 idiomas, búsqueda de emojis y GIF y múltiples temas. También soporta funciones de traducción, pero obviamente apoyándose en los servicios de Microsoft en lugar de los de Google.

Teclado Yandex

Y otra propuesta procedente de una corporación, aunque en esta ocasión de origen ruso en lugar de estadounidense. Aquí nos encontramos una vez más con más de lo mismo, pero apoyado en los servicios de Yandex. A nivel de características soporta corrección ortográfica, escritura mediante deslizado, traductor integrado, GIF, stickers y comandos de voz.

El teclado de Yandex para Android es una alternativa interesante para aquellos que quieran alejarse un poco del excesivo dominio que ejercen los gigantes tecnológicos estadounidenses en la computación en general y la doméstica en particular, pero al igual que las otras alternativas mencionadas hasta ahora, no deja de ser software privativo.

Teclado Ginger

El Teclado Ginger peca de que muchas de sus características están centradas o solo soportan el inglés, pero por suerte la escritura sí soporta el castellano correctamente, así que es otra alternativa que se puede contemplar. Destaca por sus herramientas de asistencia, comprueba la gramática en inglés y soporta órdenes de voz a través del servicio de Google para tal efecto.

La versión gratuita de esta aplicación tiene un puñado de cosas curiosas, como una serie de juegos que incluye el clásico de la serpiente. El teclado pone a disposición accesos directos a otras aplicaciones de calendario, de notas y listas de tareas, por lo que también contribuye un poco a la organización personal del usuario.

Los que quieran obtener todas las características pueden suscribirse a planes de 3,19 euros al mes o 20,99 euros al año.

Simple Keyboard

Y después de mencionar cuatro opciones privativas, qué menos que exponer una de código abierto y que presume de no recolectar datos de los usuarios, algo de lo que cada vez se sospechará más de las grandes multinacionales debido a la moda de la inteligencia artificial apoyada en software privativo.

Simple Keyboard es un teclado sencillo, ligero y de código abierto al estar su código fuente publicado bajo la permisiva licencia Apache 2. Soporta emojis, GIF, corrección ortográfica, escritura mediante deslizado, está libre de anuncios y dice que solo pide permisos para la vibración, por lo que se trata de una aplicación poco intrusiva.

En una era en la que el software tiende a estar hipertrofiado y lleno de características que para la mayoría son innecesarias, Simple Keyboard será para más de uno un oasis que se limita a hacer lo que tiene que hacer un teclado en pantalla. Ni más, ni menos.

Teclado de AOSP para los que usen una ROM personalizada de Android

Si utilizas una ROM personalizada de Android, hay muchas posibilidades de que estés usando el teclado de AOSP por defecto. Lo bueno de AOSP es que es un proyecto de código abierto publicado bajo la licencia Apache 2, por lo que el teclado puede ser auditado libremente y sin adquirir compromisos con Google.

El teclado de AOSP es una opción un tanto básica que no asiste tanto en la escritura como otros de los mencionados, principalmente los privativos procedentes de grandes empresas, pero si uno tiene cierto talento para redactar o tiene ganas de mejorar, es una herramienta perfectamente válida que puede cubrir todas las necesidades de ese usuario que solo quiere escribir sin complicaciones. Entre sus característica cuenta con la posibilidad de introducirle entrada por voz mediante los servicios de Google.

Si se busca por Internet, es posible encontrar instaladores del teclado de AOSP.

Software privativo y rastreo, un motivo para desconfiar

Como vemos, la mayoría de los teclados en pantalla más populares para Android son privativos, lo que arroja dudas sobre la privacidad real que proporcionan, incluso a pesar de que el sistema operativo ha tendido a ofrecer una gestión más pormenorizada y restringida de los permisos que se conceden a las aplicaciones con el fin de reforzar la seguridad y la privacidad.

Puede que los usuarios de ROM de Android sean de los más privilegiados debido a que su teclado tiene un origen de código abierto, por lo que uno puede estar más tranquilo en lo que se refiere a la incorporación de cosas que pueden resultar cuestionables en términos de privacidad si no se complementa el sistema con los servicios de Google.

El dominio de las aplicaciones privativas no es algo exclusivo de los teclados en pantalla, sino que más bien es la tónica general dentro del ecosistema de Android, y por eso existen tiendas alternativas como F-Droid. Sin embargo, la cuestión en los teclados va un poco más allá porque estamos hablando de una herramienta muy utilizada por el usuario a la hora de interactuar con el dispositivo, que abarca todas o al menos un porcentaje muy importante de las aplicaciones que tiene instaladas.

Conclusión

Como vemos, para Android hay teclados en pantalla muy potentes, pero el hecho de que los más populares sean en su mayoría privativos hace que uno no pueda confiar del todo, sobre todo en lo que respecta a la privacidad que ofrecen. Aquí se puede mencionar la gestión de los permisos concedidos a través del sistema operativo, pero eso no quita la falta de transparencia de estas aplicaciones y la gran importancia que llegan a tener para el normal uso de un smartphone o una tablet.

Otro debate que se puede plantear es si el uso de tantos asistentes nos están haciendo más torpes a la hora de redactar, pero este es ya otro tema de debate.