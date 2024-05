El iPhone debe cambiar de nombre, según el creador de la «i»

Si te hablo de un hombre llamado Ken Segall es probable que no tengas ni idea de quién es, pero si te digo que se trata del creador del prefijo «i» que ha venido utilizando Apple en algunos de sus productos más importantes, como el iPhone, seguro que la cosa cambia, y que entiendes al instante la importancia de esta persona en la historia de la manzana mordida.

De no ser por Ken Segall el iPhone no se llamaría así, y lo mismo aplicaría a otros productos como el iMac, el iPad y el iPod. El prefijo «i» nació en la era de Steve Jobs, y rápidamente se convirtió en un importante distintivo dentro de la empresa que se ha mantenido inalterado con el paso de los años. Segall también es la persona que está detrás de algunas de las campañas publicitarias más importantes de Apple.

El prefijo «i» nació concretamente en 1998 y se utilizó por primera vez en el iMac. Su significado era muy profundo, ya que representaba la individualización a través del «yo» en los productos Apple, y también hacía referencia a Internet, información e inspiración. Ya sabéis que fue un enorme éxito, tanto que hoy, 26 años después, Apple todavía sigue utilizando ese prefijo, y la verdad es que sería inconcebible un iPhone sin esa «i».

¿Debería Apple cambiar el nombre del iPhone?

Personalmente creo que no, y estoy seguro de que muchos pensaréis igual que yo. Este nombre se ha convertido en el gran estandarte de Apple, y representa a su producto estrella a nivel de hardware. Del iPhone, y de todo el ecosistema de servicios y software que lo rodea, dependen más de la mitad de los ingresos de Apple, así que cualquier cambio importante podría acabar teniendo un impacto enorme en la compañía.

Si algo funciona mejor no tocarlo, una máxima con la que Segall no está de acuerdo, ya que en su opinión la «i» tiene que desaparecer, porque cree que ya no tiene ningún sentido, y porque al ser un prefijo es algo que no se puede proteger, de hecho algunas marcas lo han utilizado para copiar a Apple a su manera, o para intentar aprovecharse del tirón que tiene esa «i» asociada a un nombre comercial de un producto.

Es cierto que en algunos productos Apple ha prescindido de la «i», como por ejemplo en las series Mac y MacBook, y también en otros como Apple TV y Apple Vision Pro. Lo que dice Segall sentido en parte, a Apple le podría venir bien dar un soplo de aire fresco a los nombres de sus productos, pero francamente creo que hacer que el iPhone deje de llamarse así sería como dispararse en el pie. ¿Veremos un cambio de iPhone a Apple Phone? Quien sabe, pero yo no apostaría por ello.

