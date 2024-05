Bienvenido a nuestra sección de juegos gratis y ofertas, en la que cada semana encontrarás todos los juegos gratis y las mejores ofertas para PC y consolas en formato físico y digital.

JUEGOS GRATIS

Farming Simulator 22

El primer juego que te puedes llevar gratis esta semana es Farming Simulator 22, lo tienes en Epic Games Store y es de esos títulos que no necesita presentación, porque es la referencia para todo granjero virtual que se precie y porque su nombre lo dice todo. Lo puedes reclamar en este enlace.

Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War

¿Prefieres segar vidas que vides? Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War es otro título que no necesita presentación y que te puedes llevar totalmente gratis por tiempo limitado no en uno, sino hasta en tres tiendas diferentes: lo puedes reclamar en Epic Games Store, en GOG y en Steam.

Talisman: Digital Edition

Por último, si te gusta la estrategia pero la prefieres más calmada, en tablero y prefieres la fantasía a la ciencia ficción, Talisman: Digital Edition se ha convertido en Free to Play. Lo tienes en Steam.

Prime Gaming

Si eres usuario de Amazon Prime, en Prime Gaming tienes a tu alcance todos estos juegos gratis por tiempo limitado (en negrita los recién añadidos):

100 Doors Games: Escape from School

Bramble: The Mountain King

Chivalry 2

Dark City: International Intrigue

Dexter Stardust: Adventures in Outer Space

Electrician Simulator

Fallout 3: Game of the Year Edition

Faraway: Arctic Escape

Faraway 2: Jungle Escape

LEGO Star Wars III: The Clone Wars

Living Legends: Fallen Sky

Nine Witches: Family Disruption

Spirits of Mystery: Whisper of the Past

The Forgotten City

Tiny Robots Recharged

Tomb Raider: Game of the Year Edition

Vlad Circus: Descend Into Madness

OFERTAS

PC

¿Fan de el Príncipe Valiente? En GOG está la serie al completo de Heo of the Kingdom a un suculento descuento:

Consolas

