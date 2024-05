Microsoft no descansa en la promoción de Windows 11 y parece lógico teniendo en cuenta que el tiempo pasa volando y a Windows le queda poco más de un año para el fin de su soporte técnico. Pero ha llamado la atención las capacidades elegidas por los chicos de Redmond para asegurar que Windows 11 es mejor que Windows 10. El titular no es broma: es una de la «funciones» elegidas para convencernos de ello.

Aprovechando el viento de cola surgido por presentación de la plataforma Copilot+ PC (atractiva, aunque tiene que demostrar su potencial), Microsoft ha estrenado una nueva página de soporte para alertar del fin del soporte técnico de Windows 11 y también de otros sistemas cuyo ciclo de vida ya había finalizado, Windows 8.1 y Windows 7.

La compañía recuerda que el soporte de Windows 10 finalizará el 14 de octubre de 2025. Hablamos del gratuito estándar, porque Microsoft ofrecerá soporte extendido bajo pago en un servicio habitual para empresas, pero que nos dice bien a las claras que lo motivo de este fin de ciclo es comercial y no técnico. Muchos de los que seguimos en Windows 10 y ahí seguiremos hasta que no quede más remedio (no tengamos parches de seguridad) creemos que Windows 11 (por lo general) no es mejor que Windows 10. Por decirlo suavemente y no volver a entrar en disquisiciones de las que hemos hablado ampliamente.

El interés de Microsoft es otro y la página web especial subraya en letras grandes: «Actualiza a Windows 11 gratis. Prepárate para el fin del soporte de Windows 10 obteniendo Windows 11. Tu PC con Windows 10 puede ser elegible para una actualización gratuita a Windows 11. Si es así, haz el cambio hoy y comienza a experimentar el mejor Windows de todos los tiempos«.

La curiosa promoción de Windows 11

La nueva interfaz de usuario que es «más agradable a la vista y más fácil de usar», las recomendaciones en el Explorador de archivos e Inicio, la compatibilidad con claves de acceso para una mayor seguridad, el Control inteligente de aplicaciones, el mejor soporte para pantallas externas o los subtítulos en vivo, son algunos de los apartados señalados.

Poco se habla de características (estás sí interesantes) de las funciones de IA, fondos de pantalla HDR, la compatibilidad con Wi-Fi 7, Sudo para Windows, las nuevas funciones de ahorro de energía o las mejoras en el manejo de archivos comprimidos.

Otra de las razones para cambiar de sistema operativo son los chismes de celebridades. No es broma, Microsoft lo dice literalmente en su página oficial: «Los widgets son nuevos para Windows 11. Te ayudarán a mantenerte actualizado con todo lo que necesitas controlar, como horarios, clima, acciones, deportes e incluso chismes de celebridades«.

Una afirmación bastante interesante, considerando cómo Microsoft permitió a los usuarios desactivar las fuentes de noticias en los widgets después de una avalancha de quejas sobre historias de baja calidad, a menudo incluso dañinas. Pero bueno, si lo tuyo son los chismes de celebridades, bienvenido a Windows 11.

Nota al pie. La interfaz de usuario «Noticias e intereses» de Windows 10 también está llena de chismes de celebridades. Además de publicidad, Bloatware y telemetría, como cualquier Windows. Tú decides. Windows 10, 11 u otras alternativas, que las hay y muy buenas.